Gesunkenes Hausboot im Hafenbecken Süd, Hafen Germersheim (siehe Foto)

(ots) – Am 29.10.2020 gegen 14:10 Uhr sank aus bislang unbekannten Gründen im Hafen Germersheim ein Hausboot an seinem Liegeplatz. Laut Zeugenaussagen schwamm das Hausboot morgens noch ordnungsgemäß und mittags lag es bereits unterhalb der Wasseroberfläche. Personen befanden sich, laut Auskunft des Besitzers, nicht an Bord.

Eine Bergung des Hausbootes wird durch den Besitzer abgeklärt. Ermittlungen folgen in den nächsten Tagen durch die Wasserschutzpolizei Germersheim.

Party eskaliert

Zeiskam (ots) – Am Samstagabend 31.10.2020 wurde der Polizei gemeldet, dass es in der Hauptstraße in Zeiskam zu einer Schlägerei gekommen sein soll. Die Beamten konnten vor Ort feststellen, dass offenbar eine private Party in einem leerstehenden Haus geplant war. Mehrere Jugendliche, die auf dem Weg zu der Party waren, gerieten in Streit, woraus sich eine handfeste Schlägerei unter 2 jungen Männern entwickelte.

Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Die Party wurde noch vor dem eigentlichen Beginn aufgelöst und ein Strafverfahren eingeleitet. Der genaue Tathergang muss nun durch weitere Ermittlungen geklärt werden.

Brand in einem Mehrfamilienhaus

Lingenfeld (ots) – Am Freitag 30.10.2020 kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Lingenfeld. Dabei wurde eine im Obergeschoß gelegene Wohnung durch Feuer beschädigt. Nach den bisher durchgeführten Ermittlungen hat sich ein dringender Tatverdacht gegen eine 51-jährige Bewohnerin des Hauses ergeben, das Feuer in der von ihr bewohnten Wohnung gelegt zu haben.

Samstagmittag 31.10.2020 hat der Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Landau auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl gegen die Beschuldigte erlassen. Die Beschuldigte kam in eine psychiatrische Klinik.

Ein Unterbringungsbefehl und kein Haftbefehl erging, da Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Beschuldigte an einer psychischen Erkrankung leidet und die Tat im Zustand der zumindest verminderten Schuldfähigkeit begangen hat. Nach den bisherigen Erkenntnissen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Unfallflucht vor Bäckerei

Schwegenheim (ots) – Am Donnerstagmittag 29.10.2020 kam es gegen 15 Uhr vor einer Bäckerei in der Hauptstraße in Schwegenheim zu einer Unfallflucht. Der bislang unbekannte Verursacher streifte ein am Fahrbahnrand geparkten PKW und flüchtete im Anschluss vom Unfallort.

Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 EUR. Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten sich unter Tel: 07274 9580 oder per Mail unter pigermersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Zu tief ins Glas geschaut

Germersheim (ots) – In den Abendstunden des 31.10.20 kontrollierten Beamte zunächst ein Fahrzeug in der Hauptstraße in Bellheim. Während der Kontrolle gab der Fahrer an, zwei Bier getrunken zu haben. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 0,79 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Bußgeldverfahren eingeleitet.

Noch schlimmer traf es einen Autofahrer, der in der Lingenfelder Straße in Germersheim kontrolliert wurde. Bei ihm konnten die Beamten während der Kontrolle durch einen Alkoholtest 1,9 Promille feststellen. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet und der Führerschein direkt sichergestellt. Seine fahrtüchtige Frau musste die Weiterfahrt nach Hause übernehmen.

Gleich drei Totalschäden…

Germersheim (ots) – Insgesamt 3 Totalschäden und über 20.000 Euro Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls in Germersheim. Am Samstagmorgen befuhr ein 18-jähriger Mercedes Fahrer den Albert Einstein Ring und kam dort aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab. Im Anschluss kollidierte er mit einem geparkten PKW, einem Anhänger und streifte letztlich noch einen Baum.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten einen weiteren Grund für den Unfall fest. Der junge Mann hatte nämlich 2,14 Promille. Sein Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Er muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Zudem wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

Rollerfahrer ohne Führerschein

Germersheim (ots) – In Leimersheim und Germersheim konnten am Wochenende zwei Rollerfahrer kontrolliert werden, die nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Ein Rollerfahrer versuchte sich in Leimersheim durch ein Wendemanöver vergeblich der Verkehrskontrolle zu entziehen. Auf den Rollerfahrer in Germersheim wurden die Beamten aufmerksam, da er während der Fahrt keinen Helm trug. Auch bei ihm stellte sich bei der anschließenden Kontrolle heraus, dass er keinen Führerschein besitzt. Gegen beide Fahrer wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

Getunte Fahrzeuge

Germersheim (ots) – Am vergangenen Wochenende konnten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim im Stadtgebiet gleich zwei Fahrzeuge feststellen, die durch optische und technische Veränderungen nicht mehr für den öffentlichen Straßenverkehr zugelassen waren. So konnten ein BMW mit einem geänderten Fahrwerk und ein Honda mit einer nicht erlaubten Abgasanlage aus dem Verkehr gezogen werden. Zusätzlich kommt auf die Fahrer und Halter ein entsprechendes Bußgeld zu.

Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Wörth am Rhein (ots) – Durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth wurde am Samstag 31.10.2020 gegen 23:30Uhr ein Rollerfahrer in der Bahnhofstraße in Wörth kontrolliert. Da bei dem 15jährigen Fahrer Auffälligkeiten, welche auf einen Betäubungsmittelkonsum hindeuten, festgestellt wurden und ein Urintest positiv auf THC ausfiel, wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet, die Weiterfahrt untersagt.

Stein in Glastüre geworfen

Kandel (ots) – Unbekannte warfen Sonntagmorgen 01.11.2020 um 03:30 Uhr mit einem Stein die Glastür zu einer Tankstelle in Kandel Minderslachen ein. Anschließend betraten die beiden Täter das Geschäft und entwendeten Tabakwaren im Wert von etwa 50 Euro aus dem Tresenbereich. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 5.000 Euro. Im Anschluss an die Tat flüchteten die beiden in Richtung Landstraße.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Wörth am Rhein (07271 9221 0 oder piwoerth@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen

Wörth am Rhein (ots) – Am Sonntag 01.11.2020 zwischen 10-10:30 Uhr wurden Geschwindigkeitskontrollen in der Hagenbacher Straße in Wörth durchgeführt. Von 25 gemessenen Fahrzeugen war jeder fünfte schneller als die erlaubte Geschwindigkeit von 50km/h. Zudem wurden fünf Gurtverstöße geahndet.

Einbruch in Solarium

Wörth am Rhein (ots) – In der Nacht von Freitag 30.10.2020 auf Samstag 31.10.2020 brach gegen 03:00 Uhr ein unbekannter Täter in ein Solarium in Wörth ein. Aus dem Geschäft wurde das Geld aus der Registrierkasse entnommen und ein Tresor samt Inhalt entwendet. Insgesamt entstand ein Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

Verfolgungsfahrt mit Roller

Wörth am Rhein (ots) – 30.10.2020 zwischen 16:45 und 17:00 Uhr – Als Polizeibeamte der Polizei Wörth einen silbernen Rollerfahrer im Bereich der B10, Höhe Anschlussstelle Maximiliansau, kontrollieren wollte, flüchtete dieser. Trotz der entsprechenden Anhaltezeichen setzte der Rollerfahrer seine Fahrt mit Geschwindigkeiten bis ca.100km/h in Richtung Wörther Bahnhof fort und bog letztlich in einen Fahrradweg ab.

Um eine Gefährdung Unbeteiligter zu vermeiden wurde seitens der Beamten die Verfolgungsfahrt abgebrochen. Überprüfungen ergaben, dass er silberne “125er-Roller” der Marke Honda zuvor entwendet wurde. Der männliche Fahrer trug eine schwarze Kapuzenjacke mit weißer Aufschrift “KING 01” und trug einen schwarz-orangenen Helm. Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei Wörth entgegen.

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Kandel (ots) – Polizeibeamte der Polizeiinspektion Wörth kontrollierten einen 31-jährigen Mann, welcher mit seinem Audi die Hauptstraße in Kandel befuhr. Zunächst gab der Mann an, dass er seinen Führerschein vergessen habe.

Dies stellte sich jedoch als Lüge heraus, denn die Beamten konnten ermitteln, dass für den Mann aus Kandel derzeit eine Sperre zur Teilnahme am öffentliche Straßenverkehr besteht. Somit wurde die Weiterfahrt beendet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.