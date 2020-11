Gefährliche Körperverletzung

Ludwigshafen (ots) – Am 30.10.2020 um 12:30 Uhr kam es in der Saarlandstraße vor der Sparkasse auf Höhe der Straßenbahnhaltestelle “Am Schwanen” zu einer gefährlichen Körperverletzung. Ein 28-Jähriger aus Ludwigshafen befand sich zusammen mit seiner 25-jährigen Ehefrau vor der Sparkasse, als ein unbekannter Mann der Frau einen Kussmund zuwarf. Als der 28-Jährige den Mann daraufhin ansprach, schlug dieser ihm unvermittelt eine Dose Red Bull gegen den Kopf und mit der Faust in das Gesicht.

Als sich der 28-Jährige zur Wehr setzen wollte, zog der unbekannte Mann ein Taschenmesser und hielt es bedrohlich in dessen Richtung. Ein weiterer Unbekannter trat hinzu und zog den Angreifer weg. Danach stiegen beide in einen weißen Lieferwagen und fuhren davon.

Der unbekannte Täter wird als ca. 165 cm groß mit schlanker Statur beschrieben.

Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder das benutzte Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Beethovenstraße 36, 67061 Ludwigshafen, 0621/963-2122, piludwigshafen1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.

Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen (ots) – In der Samstagnacht des 31.10.2020 kam es gegen 23:30 Uhr zunächst zu einer Sachbeschädigung im Hauptbahnhof Ludwigshafen. Hier hat ein 25-Jähriger aus Ludwigshafen eine Glasscheibe mit einem Stein eingeworfen. Als die Polizeibeamten die Identität des Mannes feststellen wollten, verhielt sich dieser äußerst aggressiv und nahm eine Kampfhaltung ein.

Nachdem dem Mann der Einsatz des Tasers angedroht wurde, konnte er durch die Polizisten zu Boden gebracht werden. Der Fesselung versuchte er sich durch Winden und Sperren der Arme zu entziehen. Nach einer weiteren Androhung des Tasers konnte der Mann schlussendlich an Armen und Beinen gefesselt werden. Da er sich auch weiterhin aggressiv und sprunghaft verhielt, wurde er über Nacht in Gewahrsam genommen.

Der 25-Jährige war alkoholisiert und hatte 1,05 Promille. Zudem wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Weiterhin zog er sich bei der Widerstandshandlung eine Beule an der Stirn zu. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Räuberischer Diebstahl einer Colaflasche

Ludwigshafen (ots) – Am Samstagabend des 31.10.2020 um 21:00 Uhr kam es in der Ludwigstraße zu einem räuberischen Diebstahl. Eine 49-jährige Frau aus Ludwigshafen befand sich zum Einkaufen in der Netto-Filiale in der Ludwigstraße. Hiernach verstaute sie ihren Einkauf im Fahrradkorb, um dann nach Hause zu fahren. Plötzlich bemerkte sie, wie ihr ein 21-Jähriger aus Speyer eine Cola-Flasche aus dem Fahrradkorb entwenden wollte. Als sie sich umdrehte und ihn aufforderte, die Flasche im Korb zu belassen und nach dieser griff, hat der Mann ihr unvermittelt gegen den Kopf geschlagen.

Bei dem 21-Jährigen befand sich noch ein weiterer gleichaltriger Mann aus Worms, der bei der Tat anwesend war, aber nicht aktiv mitwirkte. Ein unbeteiligter Zeuge hat die beiden 21-Jährigen von der Frau getrennt, bis die Polizei die Männer festnehmen konnte. Beide Männer waren erheblich alkoholisiert mit 1,63 und 2,41 Promille. Sie wurden für den Rest der Nacht in Gewahrsam genommen. Die Männer erwartet nun ein Strafverfahren wegen räuberischen Diebstahls.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Ludwigshafen-Rheingönheim (ots) – Am 30.10.2020 gegen 11:45 Uhr kam es in der Großwiesenstraße in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Der 85-jährige Fahrzeugführer aus Ludwigshafen befuhr zusammen mit seiner 79-jährigen Ehefrau die Großwiesenstraße in Richtung Altrip. Im Bereich der Rehbachkurve kam der Fahrer mit seinem Reifen auf die regennasse, mittlere Fahrstreifenbegrenzung, wodurch das Heck des Fahrzeuges kurzzeitig ausbrach. Beim Versuch gegenzulenken, geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kollidierte mit einem am gegenüberliegenden Straßenrand stehenden Baum.

Beide Fahrzeuginsassen waren leicht verletzt und wurden durch einen Rettungswagen ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ungefähr 5.000 Euro.

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden Pasadenaallee

Ludwigshafen (ots) – Am frühen Freitagvormittag des 30.10.2020 kam es gegen 06:00 Uhr in der Pasadenaallee in Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall. Ein 34-Jähriger aus Ludwigshafen fuhr mit seinem Fahrzeug die Pasadenaallee in Richtung Heinigstraße entlang, um dann nach links auf die Heinigstraße einzubiegen. Gleichzeitig fuhr eine 56-jährige Ludwigshafenerin die Heinigstraße in Richtung Benckiserstraße entlang. Aufgrund der frühen Uhrzeit waren die Ampelanlagen noch nicht in Betrieb.

Der 34-Jährige übersah die von links kommende und vorfahrtsberechtigte Fahrzeugführerin und es kam zum Zusammenstoß. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Allerdings entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von insgesamt 15000 Euro. Zudem mussten beide Fahrzeuge abgeschleppt werden. Den Unfallverursacher erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro.

Verkehrsunfall mit verletztem Kind

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Am Freitagnachmittag 30.10.2020 kam es in der Havering-Allee, im Stadtteil Hemshof, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 7-jährigen Jungen und einem PKW. Als das Kind die Straße überquerte, konnte ein 30-jähriger Fahrzeugführer sein Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig abbremsen, sodass es zu einem leichten Zusammenstoß kam. Das Kind wurde hierbei leicht verletzt. Zeugen des Verkehrsunfalls werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.

Unfall zwischen Auto und Straßenbahn

Ludwigshafen/Süd (ots) – Am Sonntag, 01.11.2020, gegen 17:45 Uhr, kam es in der Schützenstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einer Straßenbahn. Es wurde niemand verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge dürfte ein 23-jähriger Mercedes-Fahrer die Vorfahrt der Straßenbahn missachtet haben, sodass es zur Kollision kam. Der junge Mann ist nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Auch der 55-jährige Halter des Mercedes muss sich wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Widerstände gegen Vollstreckungsbeamte

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Ein 24-Jähriger widersetzte sich am Sonntag (01.11.2020) einer Personenkontrolle der Polizei und leistete Widerstand. Gegen 11.15 Uhr fiel der 24-Jährige einer Polizeistreife, wie er ohne Mund-Nasen-Schutz über den Berliner Platz lief, auf. Auf dem Platz gilt eine allgemeine Maskenpflicht. Die Aufforderung stehen zu bleiben ignorierte der Mann. Als ihn die Polizeibeamten versuchten festzuhalten, wehrte er sich mit Händen und Füßen gegen die Maßnahme. Hierbei versuchte er das Pfefferspray der Beamten zu entwendeten. Der 24-Jährige wurde festgenommen und auf eine Polizeidienststelle gebracht. Bei dem Einsatz wurde der Mann leicht verletzt.

Zu einem weiteren Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte kam es gegen 15 Uhr im Bereich der Yorckstraße. Dort beleidigte ein 23-Jährige Polizeibeamten und ging schlagend auf die Polizeibeamten zu. Unter Verwendung von Pfefferspray wurde der Mann gefesselt. Er musste anschließend wegen Augenreizungen medizinisch behandelt werden. Bei beiden Einsätzen wurden keine Polizeibeamten verletzt.

Enkeltrick gescheitert

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – Am Freitagmorgen 30.10.2020 wurde eine 83-jährige Dame, im Stadtteil Friesenheim, mittels unterdrückter Nummer angerufen. Eine fremde Person habe sich hierbei als vermeintliche Enkeltochter der 83-Jährigen ausgegeben. Die Dame konnte den Versuch jedoch als Betrug entlarven und beendete das Gespräch. Ein Strafverfahren wegen Betruges wurde eingeleitet.

Versuchter Einbruch in Eulenpark Café

Ludwigshafen-Friesenheim (ots) – In der Nacht von Donnerstag, dem 29.10.2020, auf Freitag, den 30.10.2020, versuchten Einbrecher sich gewaltsam Zutritt in das Eulenpark Café, in der Sternstraße, im Stadtteil Friesenheim, zu verschaffen. Dies gelang den unbekannten Tätern jedoch nicht. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion 2 unter der 0621-9632222 zu melden.