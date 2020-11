Trickdiebstahl

Frankenthal (ots) – Am Samstagmittag 31.10.2020 kommt es in der Mathias-Grünewald-Straße in Frankenthal zu einem Trickdiebstahl. Eine 61-jährige Frankenthalerin wird von einem Mann mittleren Alters angesprochen. Dieser fragt die 61-Jährige nach einem Geldwechsel. Hieraufhin öffnet die Frau ihre Geldbörse. Diesen Moment nutzt der Mann um in die Geldbörse zu greifen und einen 20EUR-Schein zu entnehmen. Daraufhin flüchtet er fußläufig.

Ältere Menschen werden immer wieder Opfer von Trickdiebstählen und Betrügereien, da sie von Tätern oftmals als leichte “Beute” angesehen werden. Tipps wie sie sich vor Trickdieben und Betrügern schützen können finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Dachstuhlbrand in Frankenthal

Frankenthal (ots) – Nach dem Dachstuhlbrand in der Rheinstraße am 29.10.2020 wurde der Brandort am 30.10.2020 durch Brandermittler der Kriminalpolizei Ludwigshafen und einen Sachverständigen begutachtet. Als Brandursache dürfte eine Überlastung der lokalen Stromversorgung ursächlich sein. Hinweise auf ein vorsätzliches in Brand setzen ergaben sich nicht. Die Staatsanwaltschaft Frankenthal hat den Brandort wieder freigegeben.

Brand eines Abstellraums – keine Verletzten

Feuerwehr Frankenthal

Frankenthal (ots) – Lediglich Gebäudeschaden entstand am gestrigen Sonntagabend 01.11.2020 bei einem Brand einer Garage, welche zu einem Abstellraum umfunktioniert worden war. Gegen 20:37 Uhr wurde die Feuerwehr Frankenthal zu einem Brand an den Freie-Turner-Platz in Frankenthal alarmiert. Die ersten Kräfte stellten eine deutliche Rauchentwicklung aus dem Seiteneingang des Wohngebäudes fest. Die Erkundung ergab, dass es sich um eine ehemalige Garage handelte, welche im Erdgeschoss in das Wohngebäude integriert ist.

Unter Atemschutz konnte der Brandherd lokalisiert und gelöscht werden. Drei Gasflaschen konnten rechtzeitig aus dem Abstellraum ins Freie verbracht werden, bevor es hier zu einer möglichen Brandbeaufschlagung kam. Das Brandgut wurde teilweise ins Freie geräumt, um es endgültig ablöschen und eine Brandausbreitung innerhalb des Raumes ausschließen zu können. Dies wurde u.a. mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Der betroffene Bereich wurde nach den Löscharbeiten mittels Überdrucklüfter vom Rauch befreit. Zu den Wohnungen in dem Gebäude bestand keine bauliche Verbindung mit dem betroffenen Bereich, so dass hier keine Rauchausbreitung erfolgte. Die Garage wurde unter Beaufsichtigung der Stadtwerke Frankenthal stromlos geschalten.

Die Feuerwehr Frankenthal war mit 6 Fahrzeugen und 25 Kräften vor Ort. Der Rettungsdienst war ebenfalls im Einsatz, musste jedoch nicht eingreifen. Die Polizeiinspektion Frankenthal hat die Ermittlungen zur Schadenshöhe und Brandursache aufgenommen.

Durch den Brand wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf 5.000 Euro geschätzt.

Verkehrsunfallflucht – Weißer Porsche gesucht –

Frankenthal (ots) – Am Freitag 30.10.2020 gegen 10:50 Uhr, wird in der Erzberger Straße in Frankenthal durch einen Zeugen beobachtet, wie ein Fahrzeugführer beim Ausparken ein anderes geparktes Fahrzeug beschädigt. Während der Zeuge kurzzeitig die Unfallstelle verlässt um die Polizei zu informieren, entfernen sich der Unfallverursacher und das durch ihn beschädigte Fahrzeug von der Unfallstelle.

Bei dem beschädigten Fahrzeug soll es sich um einen weißen Porsche, älteres Modell der Reihen 911 oder 964 handeln. Dieser dürfte wahrscheinlich an der Frontstoßstange beschädigt worden sein. Der Halter des gesuchten Porsche wird gebeten sich bei der Polizeiinspektion Frankenthal zu melden.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Rollerdiebstahl

Frankenthal (ots) – In der Nacht zum Freitag 30.10.2020 zwischen 19:00 Uhr und 06:50 Uhr, wird in Frankenthal in der Hildenbrandstraße ein vor einem Wohnhaus abgestelltes Kleinkraftrad entwendet. Es handelt sich dabei um einen schwarzen Roller des Herstellers Peugeot.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.