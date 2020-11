Versuchter Einbruch in Tankstelle mit gestohlenem Pick-Up (siehe Foto)

Annweiler/Albersweiler (ots) – Vermutlich in der Nacht von Sonntag 01.11.2020 auf Montag 02.11.2020 entwendeten bislang unbekannte Täter aus einer Lagerhalle des Steinbruchs in Albersweiler einen weißen Ford Ranger, sowie die amtlichen Kennzeichen KH-SW 240 und KH-SW 20. Am Montag 02.11.2020 gegen 02:30 Uhr, nutzen die Täter den gestohlenen Pick-Up, um einen Einbruch in die Shell-Tankstelle in Annweiler zu begehen. Sie verschafften sich Zutritt zu dem Verkaufsraum, indem sie die Eingangstür aufhebelten. Nach Auslösen der Alarmanlage ließen sie jedoch von ihrem Vorhaben ab und ergriffen die Flucht mit dem benannten Fahrzeug.

Im Zuge der Ermittlungen konnte eruiert werden, dass mindestens 3 Personen an der Tat beteiligt waren. Sachdienliche Hinweise zu den Taten und dem entwendeten Fahrzeug nimmt die Polizei Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

Südpfalz Center, Verkehrsunfallflucht

Rohrbach (ots) – Der geschädigte Verkehrsteilnehmer parkte seinen PKW im Zeitraum von Freitag, 12 Uhr und Samstag, 11:30 Uhr auf dem Parkplatz des Südpfalz Center. In diesem Zeitraum fuhr ein weiterer, bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein,- oder Ausparken gegen den PKW des Geschädigten und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Am PKW des Geschädigten entstand Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de zu melden.

Betrügereien

Bad Bergzabern (ots) – Zu verschiedensten Betrügereien kam es in den letzten Tagen im Bereich der Polizeiinspektion Bad Bergzabern. So wurde beispielsweise eine Geschädigte über Whats App von einem vermeintlichen Kapitän aufgefordert, für ein per Schiffslieferung versandtes Paket an sie, die Zollgebühren zu zahlen. Erst nachdem knapp 5.000 EUR bezahlt und das Paket trotzdem nicht zugestellt wurde, ist der Betrug aufgefallen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut davor, nach Telefonanrufen, E-Mails oder sonstigen Nachrichten unbekannter Personen irgendwelche Zahlungen vorzunehmen oder persönliche Daten bekanntzugeben. Dies gilt auch insbesondere bei dubiosen Gewinn- oder Liebesversprechungen. Sollten Sie dahingehend Hinweise haben oder eine Beratung hinsichtlich Ihres Verhaltens wünschen, kontaktieren Sie bitte die PI Bad Bergzabern unter der 06343/93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de.

Unfall mit Personenschaden

Kirrweiler (ots) – Am 31.10.2020 gegen 15:45 Uhr, kam es auf der L515 zwischen Kirrweiler und Duttweiler zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Motorradfahrer. Der 20-jährige Biker befuhr die L515 in Fahrtrichtung Duttweiler. Etwa auf halber Strecke kreuzten mehrere Rehe die Fahrbahn.

Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem der Tiere, wodurch der Motorradfahrer von seiner Maschine stürzte. Das führerlose Motorrad fuhr weiter und kollidierte mit einem im Gegenverkehr fahrenden Pkw einer 53-Jährigen. Durch den Unfall verletzte sich der Motorradfahrer leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.300 EUR. Das Reh verendete an der Unfallstelle.

Unfallflucht

Altdorf (ots) – Am 31.10.2020, zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr, kam es in der Hauptstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein/e unbekannte/r Fahrzeugführer/in streifte im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß geparkten Pkw der Marke Mercedes mit SÜW-Kennzeichen und beschädigte hierbei den linken Außenspiegel des Fahrzeugs.

Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 50 EUR. Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

E-Scooter brauchen Versicherungsplakette

Edenkoben (ots) – Ohne eine aufgeklebte Versicherungsplakette dürfen elektrische Tretroller nicht auf öffentlichen Straßen oder Plätzen gefahren werden. Bei E-Scooter ist eine selbstklebende Versicherungsplakette Pflicht.

So wurden am heutigen Morgen (02.11.2020, 09.30 Uhr) in der Luitpoldstraße zwei E-Scooter sichergestellt, weil deren Fahrer keine Plakette an ihren Fahrzeugen angebracht hatten. Erst bei einem entsprechenden Versicherungsnachweis wurden ihnen der Scooter wieder ausgehändigt.

Autofahrer unter Drogeneinfluss

Maikammer (ots) – Am Nachmittag des 30.10.2020 kontrollierte eine Streife der PI Edenkoben einen 26-jährigen Pkw-Fahrer auf der L516 bei Maikammer. Im Rahmen der Kontrolle konnten die Beamten bei dem Mann aus dem Bereich der VG Edenkoben drogentypische Auffälligkeiten feststellen.

Ein daraufhin durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Kakteendiebstahl

Venningen (ots) – In der Nacht vom 29.10.2020 auf den 30.10.2020 entwendeten Unbekannte zwei Kakteen von einem Anwesen in der Dalbergstraße. Aufgrund der Größe der Kakteen dürften mehrere Täter am Werk gewesen seien.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 80 EUR. Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.