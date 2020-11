Darmstadt

Streifenwagen der Polizei mit Knallkörpern beworfen

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Nachdem es am Samstag 31.10.2020 zu einem größeren Polizeieinsatz in der Kirnbergerstraße/Ecke Stresemannstraße kam, bei dem aus einer Gruppe heraus ein Streifenwagen mit Böllern beworfen wurde, wird sich ein 14-Jähriger aus Pfungstadt zukünftig strafrechtlich verantworten müssen. Mit der Auswertung seines zudem sichergestellten Handys hoffen die ermittelnden Beamten weitere Hinweise zum Ablauf des Geschehens und möglichen weiteren Tatverdächtigen zu erlangen.

Gegen 17 Uhr hatten Anwohner die Ordnungshüter verständigt, als sie mehrere Jugendliche und Heranwachsende beobachten konnten, die in diesem Bereich Böller zündeten. Als die alarmierten Beamten vor Ort eintrafen, sahen sie sich einer rund 100- köpfigen Gruppe gegenüber, die nicht nur gegen die aktuell geltenden Corona Verordnungen verstieß. Beim Erblicken des Polizeiwagens wurden aus der Gruppe heraus vereinzelt auch Böller in Richtung des Wagens geworfen.

Nach dem Eintreffen weitere Streifen kontrollierten die Beamten 23 Personen im Alter zwischen 12 und 29 Jahren. Gegen den 14 Jahre alten Jugendlichen aus Pfungstadt konnte sich noch vor Ort der Tatverdacht erhärten und er als Böllerwerfer identifiziert werden. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K35) hat die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen übernommen.

“Nach derzeitigem Erkenntnisstand liegen uns keinerlei Anhaltspunkte vor, aus denen man schließen könnte, dass es sich hier um eine gezielte oder geplante Aktion gehandelt hat. Dennoch ist ein solches Vorgehen nicht hinnehmbar. Entsprechend konsequent werden die Ermittlungen geführt.” sagt Björn Gutzeit, Polizeivizepräsident des Präsidiums Südhessen.

Vier Autos mit Farbe beschmiert – Zeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots) – Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Samstag (31.10.-01.11.) vier Autos mit Farbe beschmiert. Zwei der Fahrzeuge standen zum Zeitpunkt der Tat in der Robert-Koch-Straße, zwei weitere im Löfflerweg. Der verursachte Schaden dürfte mehrere Hundert Euro betragen. Die Dezentrale Ermittlungsgruppe in Pfungstadt ist mit den Fällen betraut und hat vier Verfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung eingeleitet.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang Hinweise zu den Vandalen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/969-0).

Zeugen nach Einbruchsversuch in Eisdiele gesucht

Darmstadt (ots) – In der Nacht zum Samstag (31.10.-01.11.) haben Unbekannte versucht in die Räume einer Eisdiele in der Grundstraße einzubrechen. Dabei versuchten sie zunächst den Rollladen eines Fensters hochzuschieben. Weil dies misslang unternahmen die Täter einen weiteren Versuch, gewaltsam über ein Dachfenster in den Verkaufsraum einzusteigen.

Glücklicherweise schlug auch dieses Unterfangen fehl und die Kriminellen flüchteten. Der von ihnen verursachte Schaden wird auf rund 200 Euro geschätzt. Die Ermittlungsgruppe-City in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/969-0 sachdienliche Hinweise entgegen.

Darmstadt-Dieburg

Jugendliche attackiert und bestohlen

Pfungstadt (ots) – Von zwei jungen Männern wurde zwei Jugendliche am Samstagabend (31.10.), gegen 23.15 Uhr, in der Eberstädter Straße attackiert. Die beiden Angreifer schlugen und traten nach derzeitigem Ermittlungsstand auf einen 15-jährigen Jungen ein und forderten ihn zur Herausgabe seines Bargeldes auf. Im weiteren Verlauf entriss einer der Täter dem 15-Jährigen das Fahrrad und flüchtete damit vom Tatort. Der Angegriffene wurde hierbei verletzt. Der Begleiter des 15-Jährigen konnte mit seinem Rad vor den Kriminellen flüchten und die Polizei verständigen.

Ein couragierter Zeuge hielt in Tatortnähe einen 19 Jahre alten Tatverdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Ermittlungen zu dem mit dem Fahrrad flüchtigen Begleiter des 19-Jährigen dauern an. Es könnte sich hierbei um einen gleichaltrigen Mann handeln.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat 35) unter der Telefonnummer 06151/969-0 zu melden.

37-Jähriger ergreift die Flucht bei Erblicken der Polizeistreife

Dieburg (ots) – Eine Streife der Polizeistation Dieburg hat am Freitagmorgen (30.10.) einen 37-Jährigen vorläufig festgenommen und bei ihm Rauschgift sichergestellt. Gegen 9 Uhr waren die Beamten wegen eines anderen Einsatzes im Bereich der Groß-Zimmerner Straße, als der Mann aus Münster aus einem dortigen Wohnhaus kam. Bei Erblicken der Polizisten rannte er umgehend davon.

Durch die Streifenbesatzung konnte er jedoch eingeholt und festgenommen werden. Bei der Durchsuchung stießen die Einsatzkräfte auf den mutmaßlichen Grund für das Verhalten des 37-Jährigen. Die Polizeibeamten stellten rund 3 Gramm Kokain, 39 Gramm Haschisch und 18 Gramm Marihuana bei ihm sicher.

Für weitere polizeiliche Maßnahmen kam er mit auf die Wache, wo Strafanzeige erstattet wurde. In dem eingeleiteten Verfahren muss er sich jetzt wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz strafrechtlich verantworten.

Einsatz in einer Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber verhindert Schlimmeres

Griesheim (ots) – Am Freitag (30.10.) um kurz nach 15:00 Uhr teilte ein Mitarbeiter des Sozialdienstes der Polizeileitstelle mit, dass sich ein Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft mit einer Flüssigkeit übergossen und angedroht habe, sich anzuzünden. Durch den schnellen Einsatz von Feuerwehr und Polizei konnte dies verhindert werden. Der Bewohner und die Einsatzkräfte blieben unverletzt.

Bei der Flüssigkeit hat es sich um einen Kraftstoff gehandelt. Zur weiteren gesundheitlichen Abklärung wurde er einem Krankenhaus zugeführt.

Groß-Gerau

Starke Rauchentwicklung nach Brand im Helvetia-Parc – Polizeihubschrauber im Einsatz

Groß-Gerau (ots) – Eine dichte Rauchentwicklung war am Montagnachmittag 02.11.2020 gegen 13.45 Uhr, im Bereich vom Helvetia Parc wahrnehmbar. Möglicherweise ging der hierfür verantwortliche Brand von einer Fritteuse in einem dortigen Restaurant aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten die Flammen gegen 14.20 Uhr unter Kontrolle. Zur Sicherheit waren mehrere angrenzende Geschäfte geräumt worden, darunter auch ein Lebensmittelmarkt und eine Apotheke.

Rauch zog auch über die unmittelbar angrenzende Bundesstraße 44, weshalb von der Polizei eine Rundfunkwarnmeldung für die Vekehrsteilnehmer herausgegeben wurde. Die Ermittlungen des Kommissariats 10 der Rüsselsheimer Kriminalpolizei zur genauen Brandursache dauern derweil an. Über die Höhe des entstandenen Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Im Rahmen des Einsatzes war auch ein Hubschrauber der Hessischen Polizei im Einsatz, um sich aus der Luft einen Eindruck vom Brandort zu verschaffen.

Reifen zerstochen – Zeugen gesucht

Gernsheim (ots) – An einem in der Wormser Straße geparkten Mercedes zerstachen Unbekannte in der Zeit zwischen Samstagabend (31.10.) und Sonntagnachmittag (01.11.) zwei Autoreifen und zerkratzten zudem eine Scheibe. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Gernsheim unter der Rufnummer 06258/9343-0.

Couragierte Zeugen überwältigen Tatverdächtigen nach versuchtem Raubüberfall

Mörfelden-Walldorf (ots) – Couragierte Zeugen haben am späten Freitagabend 30.10.2020 einen 26-jährigen Mann nach einem versuchten Raubüberfall bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeistreife festgehalten. Nach ersten Erkenntnissen hatte es der Tatverdächtige gegen 23.40 Uhr in Coutandinstraße auf die Handtasche einer 27-Jährigen abgesehen. Als die Frau jedoch Gegenwehr leistete und lautstark auf sich aufmerksam machte, ließ der 26-Jährige von ihr ab und flüchtete in Richtung Reviolstraße.

Zeugen konnten den Fliehenden schließlich einholen, überwältigen und den herbeigeeilten Polizeistreifen übergeben. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Zur Blutentnahme kam er mit auf die Wache und muss sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Zeugen nach Einbruch in Bürogebäude gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Unbekannte haben sich in der Nacht zum Freitag (30.10.) gewaltsam Zutritt zu einem Bürogebäude in der Dreieichstraße verschafft und Beute gemacht. Zwischen 17.45 Uhr am Donnerstag und 7 Uhr am folgenden Morgen verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem Anwesen im Stadtteil Mörfelden und brachen hier eine Tür zum Inneren eines dortigen Büros auf. Im Inneren durchsuchten die Eindringlinge Schränke und Schubladen und entwendeten nach derzeitigen Erkenntnissen mehrere Hundert Euro Bargeld. Mit ihrer Beute suchten sie anschließend unerkannt das Weite.

Zeugen, denen in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissariat 21/22 der Rüsselsheimer Kripo zu melden.

Bargeld bei Einbruch in Wohnung erbeutet

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Auf rund 400 Euro Bargeld hatten es bislang noch unbekannte Täter bei einem Einbruch in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Merianstraße abgesehen. Zwischen 7.30 Uhr und 8.30 Uhr am Freitagmorgen (30.10.) verschafften sich die Kriminellen Zutritt zu dem Anwesen und durchsuchten die Räumlichkeiten. Bei der Suche nach Wertgegenständen erbeuteten sie neben dem Bargeld unter anderem eine Armbanduhr. Anschließend suchten sie das Weite.

Die Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Nachbarschaft. Wer hat Verdächtiges bemerkt? Hinweise werden unter der Rufnummer 06142/696-0 entgegengenommen.

Unfallflucht – Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) – Im Zeitraum vom 29.10.2020 gegen 19.00 Uhr bis 30.10.2020 gegen 07.50 Uhr, wurde an der Einmündung Lortzingstr./Bgm.-Klingler-Str. ein geparkter Opel Corsa beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt, Hinweise bitte an die Polizeistation Walldorf, Tel. 06105/40060.

Kreis Bergstraße

Erneut brennende Strohballen – Polizei ermittelt wegen Brandstiftung

Lampertheim-Rosengarten (ots) – Nachdem in der Nacht zum Sonntag (31.10 – 1.11.) erneut Strohballen auf einem Feld entlang der Bundesstraße 47, in Brand geraten waren, hat die Polizei Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet. Durch das Feuer ist dem Landwirt ein Schaden von mehreren Tausend Euro entstanden. Bereits im August dieses Jahres brannten bereits 160 Ballen.

Ein Zeuge entdeckte den aktuellen Brand am Samstagabend 31.10.2020 um kurz vor 23 Uhr im Bereich der Nibelungenstraße/Unterer Buchenweg. Bis zu 70 Rundballen Stroh standen in Vollbrand, als die Wehren aus Hofheim und Lampertheim mit den Löscharbeiten beginnen konnten. Wegen der starken Rauchentwicklung wurden die Anwohner gebeten, Türen und Fenster zu schließen.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei (K 10) suchen weitere Zeugen, die Hinweise zu den Verursachern des Feuers geben können. Wer vor 23 Uhr Beobachtung rund um das Feld gemacht hat, wird gebeten, sich zu melden. Telefon: 06252 / 7060.

Polizei kontrolliert Motorradfahrer – Drei Maschinen sichergestellt

Lindenfels (ots) – Insgesamt 39 Motorradfahrer kontrollierten Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen am Samstag (31.10.), in der Zeit zwischen 10.00 und 16.00 Uhr, an der Bundesstraße 47, in Höhe des Parkplatzes “Schöne Aussicht”.

Im Rahmen der Kontrolle wurde bei einem 34-jährigen Biker aus dem Landkreis Damstadt-Dieburg festgestellt, dass der dB-Killer an seinem lauten Motorrad demontiert worden war. Zwecks Erstellung eines Gutachtens wurde das Motorrad sichergestellt und abgeschleppt. Den Mann erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Den gleichen Verstoß beging ein 56 Jahre alter Fahrer, ebenfalls aus dem Landkreis Darmstadt-Dieburg. Bei seinem Motorradauspuff fehlte einer der beiden dB-Killer. Auch hier wurde die Maschine zwecks Erstellung eines Gutachtens sichergestellt.

Für eine 54-jährige Bikerin aus dem gleichen Landkreis war die Fahrt ebenso an der Kontrollstelle beendet. An ihrer Harley waren Schalldämpfer mit manuell verstellbarer Klappensteuerung verbaut. Die Klappen waren geöffnet. Gemäß der mitgeführten Betriebserlaubnis für die Schalldämpfer müssen die Klappen bei der Fahrt aber geschlossen sein. Somit war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Sicherstellung zwecks Gutachten war auch in diesem Fall die Folge.

An zwei Leichtkrafträdern wurde von der Polizei bemerkt, dass die Reifen stark abgefahren waren. Es konnten Restprofiltiefen von maximal 0,3 mm anstatt der vorgeschriebenen 1,0 mm festgestellt werden. Weiterhin trat bei beiden Fahrzeugen Öl aus. Bedingt dadurch waren die Bremsscheiben und -beläge stark verölt. Eine ausreichende Bremswirkung war daher nicht mehr gewährleistet.

Die Weiterfahrt wurde von den Polizisten daraufhin an Ort und Stelle untersagt. Die 17- und 18-jährigen Fahrzeugführer erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen den abgefahrenen Reifen.

Bei mehreren konrollierten Maschinen wurden zudem geringe Mängel an der Beleuchtung oder fehlende Reflektoren festgestellt.

15.000 Pfandflaschen erbeutet – Wer hat etwas beobachtet?

Heppenheim (ots) – Ein Leergutcontainer auf einem Firmengelände in der Odenwaldstraße geriet zwischen Samstagnachmittag (31.10.) ud Sonntagabend (01.11.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter hebelten das Dach des Containers auf und entwendeten anschließend 15.000 in großen Plastiksäcken aufbewahrte Pfandflaschen. Der Schaden beträgt rund 3.700 Euro. Die ungebetenen Besucher dürften das Leegut mit einem geeigneten Transportfahrzeug weggeschafft haben.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich bei der Ermittlungsgruppe der Polizei in Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Parkender Hyndai gegenüber Kindergarten Regenbogen beschädigt – Zeugen gesucht

Bürstadt/OT Riedrode (ots) – Am Montag (02.11.) beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Zeit zwischen 07:30 und 15:00 h einen schwarzen Hyndai i20, der gegenüber vom Kindergarten Regenbogen ordnungsgemäß parkte. Nach bisherigem Ermittlungsstand touchierte der unbekannte Verkehrsteilnehmer den parkenden Hyndai beim Ein- oder Ausparken und beschädigte den vorderen linken Stoßfänger. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern verließ der Unfallverursacher die Unfallstelle.

Der entstandene Unfallschaden beläuft sich auf mindestens 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

Roter BMW bei Parkmanöver beschädigt – Zeugen gesucht

Viernheim (ots) – In der Zeit von Sonntag (01.11.), 22:00 h bis Montag (02.11.), 11:00 h beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer einen roten BMW, der auf dem Stellplatz zum Mehrfamilienhaus der Franconvillestraße 16 ordnungsgemäß abgestellt war. Durch ein misslungenes Parkmanöver wurde der rote BMW an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Danach entfernte sich der Unfallverursacher unerkannt von der Unfallstelle.

Den Fahrzeughalter des BMW wird die Reparatur der Schäden mindestens 1.000 Euro kosten. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter der Telefonnummer 06206 9440-0 entgegen.

80.000 Euro Schaden – Diebe stehlen zwei Firmenfahrzeuge

Viernheim (ots) – Zwei Firmenfahrzeuge sind in der Nacht zum Montag (01.11.-02.11.) in Viernheim gestohlen worden. Der Gesamtschaden liegt bei mindestens 80.000 Euro.

Der schwarze Peugeot mit dem amtlichen MA-JS 228 stand vor einem Haus in der Kurt-Schumacher-Allee/ Ecke Konrad-Adenauer-Allee, bevor der Diebstahl am frühen Montagmorgen entdeckt wurde. Nur 250 Meter weiter, in der Konrad-Adenauer-Allee, Ecke Rektor-Mayr-Straße hatten die Täter einen weiteren Wagen, einen schwarzen Kia Sorento mit dem Kennzeichen HP-A 6969, im Visier.

Das zuständige Fachkommissariat 21/22 in Heppenheim vermutet, dass die Autos von ein und derselben Tätergruppe entwendet wurden. Zeugen, die die Diebstähle beobachtet haben oder wissen, wo die Firmenwagen jetzt abgestellt sind, melden sich bitte unter der Telefonnummer 06252 / 7060.

Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Lampertheim (ots) – Am Sonntag 01.11.2020 um 09:10 Uhr, kam es in Lampertheim auf der Andreasstraße zu einem Zusammmenstoß zwischen einem Motorradfahrer und einem PKW-Fahrer, der aus der Danzigerstraße einbog. Der 59 jährige Motorradfahrer aus dem Kreis Bergstraße wurde hierbei schwerverletzt und kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der ebenfalls aus dem Kreis Bergstraße stammende 61 Jahre alte PKW Fahrer blieb hierbei unverletzt.

Zur Klärung der Unfallursache wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Andreasstraße war in Fahrtrichtung Bürstadt für die Dauer von 2 Stunden voll gesperrt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro.

Zeugen, die vor Ort noch keinen Kontakt zur Polizei hatten und Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim-Viernheim unter 06206-94400 zu melden.

Schlechter Halloweenstreich gegen Polizei

Lampertheim (ots) – Am Sonntag 01.11.2020 gegen 00:30 h, warfen unbekannte Personen vom Besucherparkplatz der Polizeistation Lampertheim-Viernheim aus mehrere Eier in den Betriebshof der Polizeistation. Mehrere Eier trafen das Gebäude sowie einen privaten PKW, der im Hof der Polizeistation abgestellt war. Ca. 30 Minuten später wurde erneut ein Bengalofeuerwerkskörper vom Besucherparkplatz aus in den Betriebshof der Polizeistation geworfen und landete neben den dort abgestellten Fahrzeugen. Da dieser sofort bemerkt wurde, konnte eine Beschädigung der Fahrzeuge verhindert werden.

Durch eine Anwohnerin konnten mehrere Jugendliche festgestellt werden, die in Richtung Bahnhof weggerannt waren. Eine Absuche nach den Personen verlief negativ. Personen wurden bei dem “Streich” glücklicherweise nicht verletzt.

Zeugen gesucht

Fürth (ots) – Am Sonntag 25.10.2020 gegen 21:00 Uhr kam ein Radfahrer auf Höhe der Siegfriedstraße 31 in 64658 Fürth nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem dort abgestellten PKW. Der PKW war auf einem privaten Stellplatz abgestellt. Das Fahrrad landete auf der Motorhaube des PKW. Anschließend entfernte sich der Fahrradfahrer vom Unfallort ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Sachschaden am PKW wird auf 1.000 EUR geschätzt.

Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang oder zum Unfallverursacher machen können, melden sich bitte auf der Polizeistation in Heppenheim unter der Rufnummer 06252/7060

Zeugen gesucht

Bensheim (ots) – Am Freitag 30.10.2020, ereignete sich am Fuß-und Radweg parallel der Taunusanlage in Bensheim, gegen 09:10 Uhr ein Verkehrsunfall. Hierbei befuhr eine Frau mit ihrem Fahrrad den Fuß- und Radweg entlang. Ein anderer Mann saß zu diesem Zeitpunkt mit seinem Hund auf einer Bank, welche sich ebenfalls dort befindet.

Auf Höhe der Bank lief der Hund des Mannes in die Mitte des Weges, sodass die Frau infolgedessen mit ihrem Fahrrad stürzte. Dabei erlitt sie etliche Prellungen. Eine bislang unbekannte Frau stieß dazu und half der Frau aufzustehen. Diese Frau wird von der Polizei dringend als Zeugin gesucht.

Anschließend entfernte sich der Mann unerlaubt vom Unfallort, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Für die Klärung des Sachverhalts hofft die Polizei, dass sich die gesuchte Zeugin sowie weitere Zeugen melden werden. Telefonisch sind die Ermittler unter der Bensheimer Rufnummer 06251 / 846840 zu erreichen.

Odenwaldkreis

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort und Zeugenaufruf

Erbach (ots) – Am Samstag (31.10.) gegen 12:30 Uhr befuhr ein 14-jähriges Mädchen den Radweg an der Mümling in Erbach zwischen dem Alexanderbad und dem Atrium. Das Mädchen aus Michelstadt setzte zum Überholen zweier vorauslaufender Passanten an, währenddessen ein unbekannter Mann auf einem Fahrrad mit dicker Bereifung das Mädchen auf der linken Seite überholte.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen beiden Radfahrern, in dessen Folge das Mädchen die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Hierbei zog sich die 14-Jährige Schürfwunden im Gesicht und an beiden Händen zu. Der verursachende Radfahrer, der einen auffälligen, dunklen Cross-Helm trug, entfernte sich von der Unfallörtlichkeit ohne sich der Folgen zu vergewissern und Personalien zu hinterlassen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem geschilderten Vorfall geben können, werden gebeten sich mit der Polizeistation Erbach (06062/953-0) in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall auf der B 45 mit leichtverletzter Person – Zeugenaufruf

Bad König (ots) – Ein 26-jähriger Mann aus dem Odenwaldkreis befuhr mit seinem Pkw die B 45 aus Richtung Michelstadt kommend in Richtung Bad König. In Höhe von Bad König, Ortsteil Zell kam das Fahrzeug ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei fuhr der Pkw auf die im Boden eingelassene Leitplanke, wurde von dieser wieder abgewiesen und überschlug sich dann auf der Fahrbahn. Dort kam der Pkw dann total beschädigt auf dem Dach zum Liegen.

Durch den Unfall wurde der 26-Jährige leicht verletzt, notärztlich versorgt und danach ins Krankenhaus verbracht. Nach ersten Ermittlungen bog ein bislang unbekannter Pkw von der Jakob-Maul-Straße verbotswidrig auf die B 45 ein, sodass der später Verletzte ausweichen musste und dadurch ins Schleudern geriet.

Zeugen, die den Unfallhergang beobachten konnten, werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Erbach unter der Tel.-Nr. 06062-9530 in Verbindung zu setzen.

Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Brensbach (ots) – In der Nacht zu Samstag 31.10.2020 gegen 4.00 Uhr, prallte ein aus Richtung Brensbach kommender, bislang unbekannter Autofahrer gegen einen in der Breubergstraße geparkten BMW. Die Fahrzeugfront des geparkten Autos wurde erheblich beschädigt. Es entstand ein Schaden von etwa 7.000 Euro.

Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Opel gehandelt haben. Darauf deuten an der Unfallstelle aufgefundene Fahrzeugteile hin. Sachdienliche Hinweise werden erbeten an die Polizeistation Höchst unter der Telefonnummer 06163/9410.

Frontalzusammenstoß auf der B 38 mit Schwerverletztem

Reichelsheim (ots) – Ein 34-jähriger Mann aus dem Odenwaldkreis befuhr mit seinem Pkw die B 38/47 in der Ortsdurchfahrt von Gumpen, aus Fahrtrichtung Lindenfels kommend in Richtung Reichelsheim. Beim Durchfahren einer scharfen Rechtskurve geriet er nach bisherigen Ermittlungen ins Schleudern und prallte mit seiner Beifahrerseite frontal in den entgegenkommenden Lkw mit Anhänger eines 47-jährigen Mannes aus dem Rhein-Pfalz-Kreis. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw zurückgeschleudert, prallte gegen die Außenfassade einer dortigen Scheune und kam dann neben der Fahrbahn zum Stillstand.

Der Pkw-Fahrer wurde eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Aufgrund der Schwere seiner erlittenen Verletzungen wurde er mit dem Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik geflogen. Der 47-jährige Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und ebenfalls in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Während der Bergungsmaßnahmen und Unfallaufnahme war die B 38/47 für mehrere Stundenvoll gesperrt, der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Unfall zwischen Pkw und L kw mit leicht verletztem Fahrer

Michelstadt/Vielbrunn/L3349 (ots) Am Freitag 30.10.2020 gegen 17:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Sattelzugmaschine. Ein Autofahrer wurde hierbei leicht verletzt. Ein 20-jährige Mann aus Erbach befuhr mit seinem Pkw die L3349 aus Eulbach kommend in Richtung Vielbrunn. Im Bereich einer Rechtskurve kam der Pkw, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und prallte gegen einen aus Vielbrunn kommenden Lkw.

Der Pkw-Fahrer wurde hierbei leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich, ersten Schätzungen nach, auf 45.000,- Euro. Zum Zeitpunkt der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die L3349 voll gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet.

Von der FFW Vielbrunn wurden zwecks Absperrmaßnahmen 9 Personen eingesetzt.

