Braunfels-Bonbaden: Randalierer leistet Widerstand und beleidigt Polizisten

(ots) – Weil er auf der Straße randalierte hat ein Mann am Sonntag 01.11.2020 einen Polizeieinsatz ausgelöst. Aufmerksame Zeugen melden gegen 03:30 Uhr einen 29-Jährigen aggressiven Mann. Auch gegenüber den herbeigeeilten Polizisten zeigte sich der aus einem Braunfelser Stadtteil stammende Mann wenig kooperativ. Auf Ansprache begann er damit, die Beamten mit nicht zitierfähigen Worten zu beleidigen und drohte ihnen massive Gewalt an.

Die Ordnungshüter setzten Pfefferspray ein. Bei dem offenbar unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Braunfelser, zeigte das Pfefferspray keine Wirkung. Eine zweite Person, die sich mit dem Randalierer solidarisierte und den Polizeieinsatz störte, ist in den Einzugsbereich des Pfeffersprays geraten. Ob er das Pfefferspray tatsächlich abbekommen hat, kann nicht gesagt werden, da er sich sofort wieder entfernte.

Erst nach Androhung das sogenannte DEIG (Distanz-Elektor-Impulsgerät) einzusetzen, ließ sich der Randalierer widerstandslos festnehmen. Der Braunfelser musste mit zur Polizeiwache. Dort nahm ein Arzt ihm Blut ab. Seinen Rausch musste er in einer Gewahrsamszelle ausschlafen. Auf Ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen Beleidigung, Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Sinn: Zeche geprellt und Shishas gestohlen

(ots)- Unbekannte bestellten am Sonntag 01.11.2020 in einer Bar in der Herborner Straße Getränke und eine Shisha. Sie baten die Mitarbeiterin eine Tür zwecks Belüftung zu öffnen. Um 23:12 Uhr nutzten die dreisten Diebe einen günstigen Moment verließen die Bar ohne ihre Getränke zu bezahlen und stahlen zwei Shihas.

Die Polizei ermittelt nun wegen Diebstahl und Betrug. Der Schaden beläuft sich auf 579 Euro. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Dillenburg: Fahrrad aus Kellerverschlag gestohlen

Dreiste Diebe verschafften sich zwischen Dienstag (15.09.2020) und Samstag (31.10.2020) Zugang zu einem Kellerverschlag des Mehrfamilienhauses im Schlehenweg. Die Unbekannten brachen ein Vorhängeschloss auf und gelangten in den Keller. Dort stahlen sie ein rot-schwarzes Mountainbike der Marke Specialized. Der Schaden wird mit 610 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg: Einbruch scheitert

Mit einem Hebelwerkzeug versuchten unbekannte Diebe in der Nacht von Donnerstag (29.10.2020) auf Freitag (30.10.2020) die Tür einer Gaststätte in der Hauptstraße aufzubrechen. Die mehrfach gesicherte Haupteingangstür hielt den Einbruchsversuchen stand. Die Diebe flüchteten. Der Schaden beläuft sich auf 100 Euro. Wem sind verdächtige Personen oder Fahrzeuge zwischen 23:00 Uhr und 08:30 Uhr aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Ehringshausen: Ohne Führerschein unterwegs

Von ihrem Vater begleitet, setzte sich am Freitag (30.10.2020) eine 17-Jährige hinter das Steuer des elterlichen Autos. Gegen 22:00 Uhr kontrollierten Ehringshäuser Polizisten das Auto in der Kölschhäuser Straße. Die 17-Jährige aus Ehringshausen konnte keinen Führerschein vorzeigen, sie hat noch keinen. Auf sie kommt nun eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis zu. Ihr Vater, der auf dem Beifahrersitz saß, muss sich nun wegen des “Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis” verantworten müssen.

Aßlar – Zigarettenautomat aufgebrochen

Am Sonntag (01.11.2020), um 19:12 Uhr machten sich vier Unbekannte an einem Zigarettenautomaten in der Leuner Straße zu schaffen. Mit brachialer Gewalt brachen die dreisten Diebe den Automaten auf. Offensichtlich hatten sie es auf die Tabakware und das Bargeld abgesehen. Der Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den unbekannten Dieben erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar – Diebe haben es auf Navigationssystem abgesehen

Aus einem weißen VW Caddy stahlen unbekannte Diebe ein mobiles Navigationssystem und einen Garagenöffner. Zwischen Samstag (31.10.2020), 21.00 Uhr und Sonntag (01.11.2020), 14:30 Uhr griffen sich die Unbekannten die Gegenstände aus dem VW. Der Caddy parkte auf einem Parkplatz in der Ernst-Leitz-Straße. Der Schaden wird mit 150 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen