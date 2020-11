Korbach: Die Polizei-News

Randalierer klauen Parkplatzschranke und schlagen damit auf parkendes Auto ein – Zeugen gesucht

Bad Wildungen (ots) – Die Fahrzeugbesitzerin eines roten Seat Ibiza hatte ihr Fahrzeug, Samstagnacht 31.10.2020 um 02:30 Uhr, auf einem Parkplatz eines Bekleidungsgeschäftes in der Brunnenstraße ordnungsgemäß zum Parken abgestellt. Als sie am nächsten Morgen um 10:15 Uhr an ihr Fahrzeug zurückkehrte, musste sie mit Entsetzen feststellen, dass ihr Fahrzeug über Nacht erheblich beschädigt wurde. Sie informierte die Polizei und erstattete Anzeige.

Die Beamten der Polizeistation Bad Wildungen nahmen die Ermittlungen auf und stellten an Hand der Spurenlage fest, dass ein unbekannter Täter vom Parkplatz einer nahegelegenen Bank in der Straße “Breiter Hagen” den Schlagbaum der dortigen Parkplatzschranke abgebrochen und entwendet hatte. Anschließend suchte der Dieb den Parkplatz in der Brunnenstraße auf und schlug mit dem abgebrochenen Schlagbaum auf den Ibiza ein. Der Wagen wurde durch die Schläge an der Windschutzscheibe und an mehreren Stellen auf der Fahrerseite erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von 4.000 Euro.

Zu weiteren Sachbeschädigungen scheint es nach derzeitigen Erkenntnissen in der Nacht nicht gekommen zu sein. Sollte es weitere Geschädigte geben, werden diese gebeten sich mit der Polizei in Bad Wildungen in Verbindung zu setzen. Die Polizei ist in der Sache auf der Suche nach Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Erneut Einbrecher in Müllumladestation – Zeugen gesucht

Frankenberg-Geismar (ots) – Erneut hatten es Einbrecher, in der Zeit von Freitag 30.10.2020 gegen 17:00 Uhr bis Samstag 31.10.2020 gegen 13:30 Uhr, auf die Müllumladestation in Geismar abgesehen. Letztmalig hatten unbekannte Täter zwischen dem 16. und 18. Mai 2020 dort eingebrochen und waren ohne Beute geflüchtet.

Auf bisher ungeklärte Weise überwanden die Täter das komplett umzäunte und verschlossene Gelände und gelangten so zum Bürogebäude der Müllumladestation. Sie brachen gewaltsam dort ein und durchsuchten mehrere Räume und Behältnisse.

Auch diesmal konnten sie keine Beute machen, hinterließen aber einen Sachschaden von etwa 3.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Wildungen Tel.: 05621/7090-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle.

Tödlicher Verkehrsunfall auf der L 3076 zwischen Adorf und Flechtdorf

Waldeck-Frankenberg (ots) – Auf der L 3076 zwischen Adorf und Flechtdorf kam es am Freitagabend zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem ein 30-jähriger Mann tödlich verletzt wurde. Wie die an der Unfallstelle eingesetzten Beamten der Polizeistation Korbach berichteten, befuhr der 30-jährige Mann gegen 22:00 Uhr die L 3076 zwischen Adorf und Flechtdorf. Aus bisher nicht geklärter Ursache kam der PKW in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich.

Der 30-jährige Fahrzeugführer musste durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug geborgen werden und kam bei dem Verkehrsunfall ums Leben. Weitere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Die L 3076 war bis 00:15 Uhr voll gesperrt.

Ungarisches Kennzeichenschild entwendet – Zeugen gesucht

Korbach (ots) – Heute Morgen 02.11.2020 kurz vor 10:00 Uhr, hatte der Besitzer eines schwarzen Toyota Avensis seinen Wagen auf einem Parkplatz in der Klosterstraße Ecke Bunsenstraße hinter einem Schnellimbiss für zehn Minuten zum Parken abgestellt. Diese Zeit nutzte ein Unbekannter und entwendete das vordere ungarische amtliche Kennzeichenschild LFN-369.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Korbach Tel.: 05631-971-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Kennzeichen von Pkw abgerissen – Polizei sucht Zeugen

Battenberg (ots) – Am Freitag 30.10.2020 zwischen 13-16:30 Uhr, wurde das vordere amtliche Kennzeichen KB-GM 13 an einem grauen Suzuki Jimmy entwendet. Der Fahrzeugbesitzer hatte in dieser Zeit sein Fahrzeug in der Erfurter Straße ordnungsgemäß verschlossen zum Parken abgestellt. Ein bislang unbekannter Täter hatte das vordere amtliche Kennzeichen mitsamt der Halterung vom Fahrzeug abgerissen und entwendet. Anschließend flüchtete er unerkannt. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Frankenberg Tel.: 06451-7203-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

Einbruch in Sägewerk – Polizei bittet um Hinweise

Volkmarsen (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Freitag auf Samstag 30./31.10.2020, in Volkmarsen in der Straße “Alte Mühle” in ein Sägewerk eingebrochen. Sie erbeuteten eine Geldkassette, einen Schranktresor und Werkzeug. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt. Die Polizei Bad Arolsen ist auf der Suche nach Zeugen, die Hinweise geben können.

Unbekannte Täter hebelten mit Brachialgewalt eine Eingangstür auf, die ins Bürogebäude des Sägewerks führte. Anschließend öffneten sie mit hohem Kraftaufwand weitere Türen und durchsuchten auf ihrem Beutezug in mehreren Räumen sämtliche Schränke und Schreibtische. Auch der Werkstattbereich blieb nicht verschont, wo die Täter Werkzeuge mitgehen ließen.

Nach ersten Ermittlungen nutzten die Täter zum Abtransport des Diebesgutes ein Fahrzeug. Die Tatzeit lässt sich nach bisherigen Erkenntnissen auf den Zeitraum zwischen Freitagabend, 20:30 Uhr, und Samstagmorgen, 11:50 Uhr, eingrenzen. Zum Wert des Diebesguts können gegenwärtig noch keine konkreten Angaben gemacht werden. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und Täterhinweise geben können. Hinweise die zur Aufklärung beitragen können, bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel.: 05691-9799-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

