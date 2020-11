Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

Telefonzelle beschädigt, Zeugen gesucht

Lambsheim (ots)

Am Vormittag des 01.11.2020 wurde in Lambsheim, in der Mühltorstraße festgestellt, dass bei der dortigen Telefonzelle die Plexiglasscheibe eingeschlagen wurde. Dies dürfte während der Hexennacht / Halloween vom 31.10. auf 01.11.2020 passiert sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Geschwindigkeitskontrollen im Präsidiumsbereich

Polizeipräsidium Rheinpfalz (ots)

Im Bereich der Polizeidirektion Ludwigshafen finden wie folgt Kontrollen statt:

Freitag 06.11.2020 im Bereich Römerberg, Donnerstag 12.11.2020 im Bereich Schifferstadt, Montag 16.11.2020 im Bereich Ludwigshafen, Dienstag 24.11.2020 im Bereich Frankenthal.

Im Bereich der Polizeidirektion Landau finden wie folgt Kontrollen statt:

Montag 09.11.2020 im Bereich Wörth, Dienstag 10.11.2020 im Bereich Rinnthal, Dienstag 17.11.2020 im Bereich Hochstadt, Freitag 27.11.2020 im Bereich Kandel.

Im Bereich der Polizeidirektion Neustadt finden wie folgt Kontrollen statt:

Mittwoch 04.11.2020 im Bereich Haßloch, Freitag 13.11.2020 im Bereich Ruppertsberg, Donnerstag 19.11.2020 im Bereich Bad Dürkheim, Mittwoch 25.11.2020 im Bereich Neustadt.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin, dass Kontrollen auch außerhalb der genannten Zeiten und Örtlichkeiten stattfinden.

Einbruch-Doppelschlag in Schifferstadt

Schifferstadt (ots)

In gleich zwei aufeinanderfolgenden Nächten, nämlich von Mittwoch auf Donnerstag und von Donnerstag auf Freitag (28./29./30.10.2020), brachen unbekannte Täter in einen Brennholzhandel in der Johann-Mendel-Straße ein und entwendeten hochwertige kompakte Arbeitsmaschinen und Zubehör. Zeugen, die Angaben zu den Einbrüchen machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Römerberg – Unfall mit Verletzten

Römerbert (ots)

31.10.2020, 19.00 Uhr. Eine 64-jährige PKW-Fahrerin missachtete an der Einmündung Berghäuser Straße/Salierstraße die Vorfahrt eines 17-jähren Fahrers eines Leichtkraftrades, der in Richtung Mechtersheim fuhr. Es kam zur Kollision, in dessen Verlauf der Fahrer des Leichtkraftrades stürzte. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht, da innere Verletzungen nicht auszuschließen waren.

Betrügerische Anrufe in Mutterstadt und Hochdorf-Assenheim

Mutterstadt und Hochdorf-Assenheim (ots)

Sowohl am Freitag- als auch am Samstagmittag (29./30.10.2020) kam es zu versuchten Telefonbetrügen: In einem Fall wurde ein 68-jähriger Mutterstadter nach dem bekannten „Enkeltrickmuster“ angerufen: Es meldete sich eine Frau und fragte: „Kennst du mich noch?“ Im Anschluss beschrieb sie eine vermeintlich dringliche finanzielle Lage und forderte vom Angerufenen die Leihgabe von 15.000EUR. Hierauf wurde der Angerufene misstrauisch und beendete das Gespräch. In einem weiteren Fall wurde eine 78-Jährige aus Hochdorf-Assenheim von einem vermeintlichen Microsoft-Mitarbeiter angerufen, der ihr in gebrochenem Englisch erklärt habe, auf ihrem PC befinde sich ein Trojaner. Die Angerufene durchschaute aber die Betrugsmasche und beendete das Gespräch.

Römerberg – Unfallflucht

Römerberg (ots)

31.10.2020, zwischen 13.00 Uhr und 16.45 Uhr. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte im Vorbeifahren einen in der Viehtriftstraße am Fahrbahnrand geparkten weißen PKW Skoda. Hierbei wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Speyer unter der Tel.-Nr. 06232/1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Heßheim -versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl –

Heßheim (ots)

Am Freitagabend kommt es in Heßheim in der Gerolsheimer Straße zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl. Unbekannte Täter versuchen in Abwesenheit der Bewohner gewaltsam über die Hauseingangstür in ein Einfamilienhaus einzudringen. Der Versuch in das Haus einzudringen scheitert und die Täter flüchten.

Leider muss mit Beginn der „dunklen Jahreszeit“ auch dieses Jahr mit vermehrten Einbrüchen gerechnet werden. Daher beachten Sie folgende Tipps der Polizei, um sich vor einem Einbruch zu schützen:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei

kurzer Abwesenheit.

kurzer Abwesenheit. Wenn Sie Ihren Schlüssel verloren haben, wechseln Sie umgehend

den Schließzylinder aus.

den Schließzylinder aus. Auch wenn Sie Haus und Wohnung nur kurz verlassen: Ziehen Sie

nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten

zweifach, ab.

nicht nur die Tür ins Schloss, sondern schließen Sie immer, am besten zweifach, ab. Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals

außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck!

außerhalb Ihrer Räume: Ein Einbrecher kennt jedes Versteck! Rollläden sollten zur Nachtzeit geschlossen werden. Achten Sie

darauf dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind.

darauf dass Ihre Rollläden gegen Hochschieben gesichert sind. Gekippte Fenster können von Einbrechern leicht geöffnet werden.

Weitere Tipps wie Sie sich vor Einbrechern schützen können, finden Sie unter www.polizei-beratung.de.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben – ihre Polizei Frankenthal.

Geschädigter einer Unfallflucht wird gesucht

Lambsheim (ots)

Am 30.10.2020 gegen 17:00 Uhr kam es in Lambsheim, Weisenheimer Straße zu einem Verkehrsunfall. Auf dem Parkplatz des TV Lambsheim rangierte ein Kleinwagen rückwärts und stieß dabei gegen die Front eines geparkten PKW. Die 69-jährige Fahrerin fuhr zunächst nach Hause und meldete erst hier den Unfall. In der Zwischenzeit war der beschädigte, unbekannte PKW ebenfalls weggefahren worden. Es soll sich um einen dunklen PKW gehandelt haben, der Schaden müsste sich im Frontbereich befinden.

Der Halter des beschädigten PKW wird gebeten, sich mit der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei weist daraufhin, dass Unerlaubtes Entfernen von Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Beteiligung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall bei der Polizei zu melden.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Auto verkratzt, Zeugen gesucht

Maxdorf (ots)

Im Zeitraum 29.10.2020 18:00 Uhr bis 30.10.2020 09:00 Uhr verkratze ein unbekannter Täter in Maxdorf, in der Birkenstraße einen PKW. Mittels spitzen Gegenstands wurden beide Türen auf der Beifahrerseite verkratzt. Der PKW stand frei zugänglich vor dem Haus. Der Schaden liegt bei etwa 1000EUR.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-1100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pwmaxdorf@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.