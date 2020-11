Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Karlsruhe (ots) – Ein noch nicht identifizierter Pkw-Fahrer steht im Verdacht,

am vergangenen Freitag gegen 16.25 Uhr in der Karlstraße einen Verkehrsunfall

mit einer Leichtverletzten verursacht und sich im Anschluss daran unerlaubt

entfernt zu haben. Hierzu bittet der Verkehrsunfalldienst unter 0721 944840 um

Zeugenmeldungen.

Bisherigen Feststellungen der Polizei zufolge parkte zunächst eine 44-jährige

Pkw-Führerin verbotswidrig auf einem Behindertenparkplatz in der Karl-/Ecke

Waldstraße. Sie stieg aus ihrem Pkw aus, als zu gleicher Zeit der Pkw-Führer

eines schwarzen Fiat-SUV vorbeifuhr und die Frau am linken Ellenbogen streifte.

Nach einem kurzen Gespräch mit einem Passanten setzte der Fahrer aber seinen Weg

fort, ohne sich um das Ereignis zu kümmern. Die 44-Jährige erlitt Prellungen am

Ellbogen.

Karlsruhe – Unbekannter bricht in Schule ein und

besprüht Wände

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende besprühte ein Einbrecher die Wände

einer Karlsruher Realschule in der Nebeniusstraße.

Zwischen Freitag und Sonntag betrat der Täter das umzäunte Schulgelände und

besprühte die Rückseite der Turnhalle. Im Anschluss stieg der Täter durch ein

Fenster in den Werkraum der Schule ein. Hier verunreinigte er den Raum mit rohen

Eiern. Ob er hierbei auch Wertgegenstände aus dem Zimmer an sich genommen hat,

bedarf der weiteren Ermittlung. Zu dem entstandenen Sachschaden gibt es bislang

keine Angaben.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt bittet daher um Zeugenhinweise unter

der Telefonnummer: 0721/666 3411

Karlsruhe (ots) – Unbekannte Täter sind im Zeitraum zwischen Samstag, 23:00 Uhr,

und Sonntag, 04:30 Uhr, in das Restaurant der Tank- und Rastanlage Bruchsal-Ost

eingebrochen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Polizei gelangten die Einbrecher über eine

aufgehebelte Tür zur Spülküche in das Innere des Gebäudes. Dort brachen die

Täter zwei Spielautomaten gewaltsam auf und entwendeten die Geldkassetten.

Ebenso ließen die Diebe eine bislang unbekannte Anzahl an Zigarettenschachteln

mitgehen. Über die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens kann noch

keine Angaben gemacht werden.

Wer Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird

gebeten, sich mit dem Autobahnpolizeirevier Karlsruhe unter 0721/944840 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Karlsruhe (ots) – Einen Sachschaden in Höhe von über 20.000 Euro verursachte in

der Nacht auf Sonntag ein 22-jähriger Pkw-Fahrer in Karlsruhe, als er aufgrund

seiner Alkoholisierung in Kombination mit überhöher Geschwindigkeit mit seinem

Auto von der Fahrbahn abkam und über mehrere Meter hinweg gegen zwei geparkte

Fahrzeuge schleuderte.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 22-Jährige mit

seinem Audi kurz vor 01:00 Uhr vom Entenfang in Richtung Rheinstraße. Laut

Angaben von Zeugen war der junge Mann dabei zu schnell unterwegs und missachtete

das Rotlicht einer dortigen Ampel. Im weiteren Verlauf fuhr der 22-Jährige in

einer leichten Rechtskurve vermutlich aufgrund seiner Alkoholisierung und einer

zu hohen Geschwindigkeit geradeaus und kam hierdurch mit seinem Fahrzeug in das

parallel verlaufende begrünte Gleisbett. Nach etwa 100 Metern kam er zwar wieder

zurück auf die Fahrbahn, verlor hierbei jedoch gänzlich die Kontrolle über das

Fahrzeug. In der Folge rutschte der Audi zunächst gegen zwei geparkte Fahrzeuge

und kam letztlich auf Höhe der Nuitsstraße zum Stillstand. Verletzt wurde durch

den Unfall niemand.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die alarmierte Polizei ergab ein

Alkoholtest beim 22-jährigen Unfallverursacher einen Wert von etwas über ein

Promille. Die Beamten ordneten daher eine Blutentnahme an und beschlagnahmten

seinen rumänischen Führerschein.

Karlsruhe – Unbekannte beschädigen Scheibe einer Straßenbahn- Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Gegen 00:45 Uhr stellte der Wagenführer einer in der

Tullastraße abgestellten Straßenbahn fest, dass drei Seitenscheiben beschädigt

waren. Er teilte mit, sich an einen Knall im Bereich der Wendeschleife, bei der

Endhaltestelle Neureut-Heide zu erinnern. Nach ersten Erkenntnissen könnte es

sich bei den Beschädigungen um Einschusslöcher handeln. Bei den Scheiben wurden

die Außenscheiben der Doppelverglasung beschädigt. Der Sachschaden wird auf

ungefähr 10.000 bis 15.000 Euro geschätzt. Täterhinweise liegen derzeit keine

vor, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-West um Zeugenhinweise unter der

Telefonnummer 0721/666 3611 bittet.

Karlsruhe – Geisterfahrer auf der B 36 – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer befuhr am Sonntagabend

die Bundesstraße 36 zwischen Eggenstein und Karlsruhe entgegen der

Fahrtrichtung. Nur das umsichtige Verhalten eines entgegenkommenden

Abschleppwagenfahrers verhinderte einen womöglich folgenschweren Verkehrsunfall.

von Karlsruhe in Richtung Eggenstein eine 3er BMW-Limousine älteren Baujahrs

entgegengekommen sei, welche die Fahrbahn in falscher Richtung befuhr. Sofort

schaltete der Abschleppwagenfahrer alle Warnlichter seines Fahrzeugs an, um den

nachfolgenden Verkehr auf den Falschfahrer aufmerksam zu machen und bremste ab.

Nachdem der Geisterfahrer den Abschlepper passiert hatte, wendete er seinen PKW

und fuhr in der Folge in der richtigen Fahrtrichtung weiter. Bei der Ausfahrt

Neureut-Süd verließ der Falschfahrer die Bundesstraße und fuhr in unbekannter

Richtung weiter.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter 0721 94484-0 mit der der

Autobahnpolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Verkehrsunfall in der Rittnertstraße

Karlsruhe (ots) – Am Montag gegen 07:10 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall

zwischen einer Smart-Fahrerin und einem Renault-Fahrer in der Rittnertstraße in

Karlsruhe-Durlach. Die Smart-Fahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu

und wurde vorsorgehalber zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Der durch den Verkehrsunfall entstandene Sachschaden konnte bislang noch nicht

beziffert werden.

Die Smart-Fahrerin befuhr die Rittnertstraße von Durlach kommend in

Fahrtrichtung Stupferich. Vermutlich aus Unachtsamkeit kam sie kurzzeitig nach

links auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit dem Renault.

Stutensee – 17-jähriger Zweiradfahrer kommt von Straße ab und verletzt sich schwer

Karlsruhe (ots) – Am frühen Samstagabend kam ein 17-Jähriger aus noch unklarer

Ursache mit seinem Kleinkraftrad von der Kreisstraße 3533 ab und verletzte sich

schwer.

Laut ersten Angaben fuhr der junge Mann gegen 17.15 Uhr in Fahrtrichtung

Friedrichstal und kam dabei alleinbeteiligt nach rechts von der Straße ab. Am

Fahrbahnrand kollidierte er mit der Leitplanke und wurde von seinem Kraftrad

geschleudert. Ein Rettungswagen brachte den Verletzten zur weiteren Behandlung

in ein Krankenhaus.

Am Kleinkraftrad selbst entstand ein geschätzter Unfallschaden von 5.000 Euro.

Karlsruhe – Auffahrunfall mit mehreren beteiligten Fahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Eine leicht Verletzter sowie ein Sachschaden von über 20.000

Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls der sich am Sonntag auf der

Bundesautobahn 8 ereignete.

Gegen 17:30 Uhr fuhr der 37 Jahre alte Unfallverursacher mit seinem VW die A 8

vom Autobahndreieck Karlsruhe in Richtung Karlsbad und erkannte den vor ihm

abbremsenden Ford zu spät. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford des

28-Jährigen auf einen Mitsubishi sowie auf einen Klein-Lastwagen aufgeschoben.

Für die Unfallaufnahme musst der rechten Fahrstreifen bis zirka 18:50 Uhr

gesperrt werden. Das Fahrzeug des Unfallverursachers sowie des 28-Jährigen waren

nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle abgeschleppt werden.

Karlsruhe – Unbekannter Täter zerkratzt mehrere Autos

Karlsruhe (ots) – (KA) Karlsruhe – Unbekannter Täter zerkratzt mehrere Autos

Ein Anwohner verständigte die Polizei am Freitagvormittag, weil sein Auto

zerkratzt wurde. Bei der weiteren Überprüfung im Bereich der Karlsruher

Schützenstraße bis zur Werderstraße stellten Polizeibeamten mindestens 6 weitere

beschädigte Fahrzeuge fest.

Die in Fahrtrichtung Nebeniusstraße am rechten Fahrbahnrand geparkten Autos

wiesen alle Kratzer, sowie teilweise Dellen an der rechten Fahrzeugseite auf.

Der dabei entstandene Sachschaden konnte noch nicht genau beziffert werden.

Wer dazu sachdienlich Hinweise geben kann, soll sich bitte mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 666 3411 in Verbindung setzen.

Linkenheim-Hochstetten – Verletzter Greifvogel aufgefunden

Karlsruhe (ots) – In einem Kleingarten konnte am Samstag gegen 10:30 Uhr ein

verletzter Greifvogel festgestellt werden. Ein aufmerksamer Mann meldete das

Tier, welches keine offensichtlichen Verletzungen aufwies, jedoch aber auch

seinen Flug nicht fortsetzen konnte, der Polizei. Zwei Beamtinnen des

Polizeireviers Karlsruhe-Waldstadt kamen vor Ort und verständigten schließlich

die Tierrettung. Möglicherweise hatte sich der Vogel eine Gehirnerschütterung

zugezogen. Er wurde daher zur weiteren medizinischen Versorgung mitgenommen. Die

Tierrettung ist jedoch guter Dinge, den Vogel wieder auf die „Flügel“ zu

bringen. Sobald er sich erholt hat, darf er seinen Weg in der Freiheit wieder

fortsetzen.

Karlsruhe – Widerstand gegen Polizeibeamte

Karlsruhe (ots) – Am Sonntag gegen 00:45 Uhr trat ein 41-jähriger Mann äußerst

respektlos und aggressiv einer Polizeistreife gegenüber. Er musste schließlich

in Gewahrsam genommen werden.

Der 41-Jährige fiel zunächst auf, indem er Kaugummipapier unmittelbar vor die

Füße der Beamten warf. Er weigerte sich das Papier wieder aufzuheben und auch

verweigerte er die Aufforderung seinen Personalausweis vorzuzeigen. Als der Mann

sich schließlich mittels körperlicher Gewalt zwischen den beiden

kontrollierenden Polizisten durchschlängeln wollte, wurde er zu Boden gebracht

und es wurden ihm Handschellen angelegt. Im Rahmen der Widerstandshandlungen zog

sich einer der beiden Polizisten leichte Verletzungen zu. Eine Dienstunfähigkeit

trat jedoch nicht ein.

Karlsruhe – Mehrere Einbrüche in Karlsruhe

Karlsruhe (ots) – Am vergangenen Wochenende verschafften sich unbekannte

Einbrecher Zugang in mehrere Wohn- und Geschäftsräume im Stadtgebiet Karlsruhe

und entwendeten dabei Diebesgut von erheblichem Wert.

Bereits am Freitagnachmittag brachen Unbekannte in acht Zimmer eines

Mehrparteienhauses am Bahnhofsplatz ein. Die Diebe durchsuchten die Wohnungen

nach Wertgegenständen und stahlen Ausweisdokumente sowie mehrere tausend Euro

Bargeld, bevor sie unbemerkt entkommen konnten.

In der Nacht zum Samstag wurde ein Reihenhaus im Dammerstock Ziel eines

Einbruchversuchs. Vermutlich aufgrund des dabei verursachten Lärms ließen die

Täter von ihrem Vorhaben ab und verließen den Tatort ohne Beute. In derselben

Nacht verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Fahrradgeschäft in der

Durmersheimer Straße in Grünwinkel und stahlen dort mehrere hochwertige

E-Bike-Akkus.

Ebenfalls in Grünwinkel brachen ein oder mehrere Täter am Samstagnachmittag in

ein Einfamilienhaus in der Mittelbergstraße ein und stahlen mehrere hundert Euro

Bargeld. Gegen 18.30 Uhr drangen dann Unbekannte in eine Wohnung in Rintheim

ein, durchsuchten sie nach Wertgegenständen und entwendeten zwei Notebooks,

Bargeld und einen Firmenausweis. Wieder in Grünwinkel gelangten im Lauf des

Samstags oder am Samstagabend Einbrecher in ein freistehendes Einfamilienhaus in

der Siedlerstraße. Im Hausinneren suchten sie in mehreren Zimmern scheinbar

gezielt nach Wertgegenständen und verließen danach den Tatort unerkannt. Art und

Umfang des abhandengekommenen Diebesguts konnte zunächst noch nicht konkret

beziffert werden.

Oberderdingen – Erneute Aufbrüche von Sonderfahrzeugen

Karlsruhe (ots) – Einen Diebstahlschaden von rund 25.000 Euro sowie einen

Sachschaden von rund 15.000 Euro verursachten erneut Unbekannte bei Aufbrüchen

von Fahrzeugen auf dem Gelände einer Nutzfahrzeugfirma im Industriegebiet von

Flehingen.

Die Diebe haben in der Nacht auf Donnerstag auf einem Firmengelände im

Robert-Bosch-Weg insgesamt 25 abgestellte Sonderfahrzeuge aufgebrochen. Hierbei

beschädigten sie meist das Dreiecksfenster der Fahrzeuge und öffneten die

Motorhaube. Anschließend werden die im Motorraum verbauten Injektoren

fachmännisch ausgebaut und gestohlen.

Die Polizei bittet erneut Zeugen, die in der Nacht zum Freitag im

Industriegebiet von Flehingen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich

tagsüber mit dem Polizeiposten Oberderdingen, Telefon 07045-561 in Verbindung zu

setzen.

Ittersbach – Fahrkartenautomat in S-Bahnen aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am frühen Montagmorgen bei einer

Straßenbahn den Fahrkartenautomaten im Straßenbahndepot in Ittersbach

aufgebrochen und dabei Bargeld in noch unbekannter Höhe erbeutet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschaffte sich der Dieb, in der Nacht zum

Montag, gewaltsam Zutritt über eine Tür in die Abstellhalle. Zu diesem Zeitpunkt

befanden sich vier Bahnen in der Halle, jedoch befand sich lediglich in nur in

einer ein Kassenautomat. Hier öffnete er mit erheblichem Kraftaufwand den

Automaten und nahm das darin befindliche Bargeld an sich. Mit seiner Beute

konnte der Dieb bislang unerkannt flüchten, weshalb das Polizeirevier Ettlingen

auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer

07243 32000 zu melden.

Karlsruhe – Nach Ausschankverbot Barkeeper beleidigt und geschlagen

Karlsruhe (ots) – Weil der Barkeeper eines am Fasanenplatz gelegenen Lokals fünf

Gästen aufgrund des bestehenden Ausschankverbots aufgrund der Corona-Verordnung

keinen Alkohol mehr ausschenken wollte, wurde der 24-Jährige in der Nacht zum

Sonntag gegen 01.25 Uhr beleidigt und geschlagen.

Er hatte zuvor erklärt, dass das Lokal bereits geschlossen sei und nach 22.00

Uhr ohnehin kein Alkohol mehr verkauft werden darf. Zunächst seien die zwei

anwesenden Beschäftigten beleidigt worden und es entwickelte sich ein

Streitgespräch. Schließlich hätten die fünf Täter auf den 24-Jährigen

eingeschlagen und seien in Richtung des alten Friedhofs geflüchtet. Im Zuge

einer von der Polizei in die Wege geleiteten Fahndung konnten zwei

Tatverdächtige im Alter von 17 und 20 Jahren festgenommen werden. Der 17-Jährige

konnte bei der Straßenbahnhaltestelle „Philipp-Reiß-Straße“ und der 20-Jähriger

im Bereich „Alter Friedhof“ festgenommen werden. Die drei anderen Täter konnten

flüchten.

Das Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt führt nunmehr die weiteren Ermittlungen

wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung sowie zu den noch gesuchten

Beteiligten.

Oberderdingen – Mehrere Einbrüche im Bereich Oberderdingen

Karlsruhe (ots) – Insgesamt drei Einbrüche in Oberderdingen und Großvillars

musste das Polizeirevier Bretten am vergangenen Wochenende verzeichnen.

Unbekannte verschaffte sich am Samstagabend über ein Fenster gewaltsam Zutritt

in das momentan unbewohnte Einfamilienhaus in der Mörikestraße in Oberderdingen.

Im Inneren suchten die Diebe mehrere Räume auf und öffneten hier Schränke sowie

Schubläden. Ob die Eindringlinge hier bei ihrer Suche fündig wurden, ist bislang

unklar.

Auch ein weiteres Wohnhaus in der Mörikestraße wurde von den Dieben aufgesucht.

Hier verschafften sie sich am Samstagabend zwischen 18:30 Uhr und 21:15 Uhr

ebenfalls über ein Fenster rabiat Zutritt. Auf ihrer Suche nach Wertgegenständen

nahmen sie einen Ehering sowie Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro an

sich.

Zu einem weiteren Einbruch kam es im Ortsteil Großvillars. Hier gelangten die

Täter zwischen 14:30 Uhr und 20:00 Uhr über ein aufgedrücktes Fenster in das

Einfamilienhaus in der Heilbronner Straße. Im Wohnanwesen suchten die

Eindringlinge mehrere Zimmer auf und öffneten hierbei Schränke sowie Schubladen

und nahmen den dabei aufgefundenen Schmuck im Wert von 1.000 Euro an sich.

Das Polizeirevier Bretten ist nun auf der Suchen nach Zeugen die sich rund um

die Uhr unter der Telefonnummer 07252 -50460 melden können.

Graben-Neudorf – Handy geraubt, Polizei sucht Zeugen

Graben-Neudorf (ots) – Opfer eines Raubes wurde am Samstag gegen 01.15 Uhr ein

22-jähriger Mann auf der Herderstraße. Er wurde aus einer Gruppe von fünf bis

sechs junger Männer angegriffen und mit Schlägen und Tritten traktiert, so dass

er zu Boden ging. Von einem der Täter wurde ihm sein Handy aus der Hand gerissen

und ein zweistelliger Betrag aus dem Geldbeutel entwendet. Der Geschädigte

erlitt Verletzungen im Kopf- und Gesichtsbereich und wurde zur Behandlung in ein

Krankenhaus gebracht. Er konnte die Täter als etwa 18 bis 25 Jahre alt, von

schlanker / sportlicher Statur, südländischer Erscheinung und als dunkel

gekleidet beschreiben. In diesem Zusammenhang fiel auch noch ein weißer Mercedes

auf, der eventuell mit der Tat in Verbindung stehen könnte. Zeugen, die

sachdienliche Hinweise zu den Tätern oder dem weißen Mercedes geben können,

werden gebeten, sich mit dem Krimnaldauerdienst unter 0721/666-5555 in

Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Person durch Unfall in Pkw eingeklemmt A

Karlsruhe (ots) – m Sonntagabend ereignete sich in Karlsruhe ein Verkehrsunfall,

bei dem ein Beteiligter in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde.

Der 31-jährige Unfallverursacher, befuhr gegen 18:00 Uhr die

Gustav-Heinemann-Allee. Beim Versuch links in die Theodor-Heuss-Alle abzubiegen,

missachtete er die Vorfahrt der querenden VW-Fahrerin woraufhin es zum Kollision

kam. Die 37-jährige Frau wurde durch den Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt

und musste durch die Feuerwehr befreit und in ein Krankenhaus verbracht werden.

Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt.

Der hierbei entstandene Sachschaden wird auf rund 15.000 Euro geschätzt.

(Waldbronn) – Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Karlsruhe (ots) – Am Samstagmittag kam es auf der Landstraße L564 in

Waldbronn-Neurod zu einem Verkehrsunfall bei dem sich zwei Personen verletzten.

Um 14:40 Uhr befuhr der 72-jährige Pkw-Fahrer die L564, von Ettlingen kommend in

Richtung Bad Herrenalb. In Höhe des Casinos fuhr die 36-jährige

Unfallverursacherin von einem Parkplatz auf die L564 und touchierte den links an

ihr vorbeifahrenden Mann. Die Frau, sowie die Tochter des 72-Jährigen wurden

dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbraucht. Die beiden

Fahrzeugführer erlitten keine Verletzungen.

Der hierbei entstandene Totalschaden wird bei beiden Autos auf ca. 4000 Euro

geschätzt.

Karlsruhe – Zwei Wohnmobile aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Im Zeitraum zwischen Montag, 19.10.2020 und Samstag,

31.10.2020 sind zwei im Stadtteil Neureut abgestellte Wohnmobile aufgebrochen

worden.

Während aus dem ersten Wohnmobil der Marke Fiat, welches auf einem Parkplatz in

der Alte Bahnlinie abgestellt war, ein Radio-Bedienelement der Marke Blaupunkt

sowie mehrere Kleidungsstücke entwendet wurden, nutzte wohl der Unbekannte das

zweite Wohnmobil zum Nächtigen. In beiden Wohnmobilen wurden sämtliche Schränke

durchwühlt. Der Sachschaden durch die Aufbrüche beläuft sich auf mehrere hundert

Euro. Ob die beiden Aufbrüche miteinander zusammenhängen, wird derzeit geprüft.

Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter 0721/967180 mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Unfall zwischen zwei alkoholisierten Radfahrern

Karlsruhe (ots) – Am späten Samstagabend sind in Karlsruhe zwei sich

entgegenkommende Fahrradfahrer zusammengestoßen. Beide Beteiligte waren

alkoholisiert und wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen der Verkehrspolizei befuhr der 24-jährige

Fahrer eines Pedelecs gegen 23:00 Uhr den Radweg der Durlacher Allee entgegen

der Fahrtrichtung in östlicher Richtung. Auf Höhe des Messplatzes kam ihm dabei

ein 33-jähriger Radfahrer entgegen. In der Folge kam es zur frontalen Kollision

zwischen den Zweiradfahrern, wodurch beide zu Boden stürzten und hierbei leichte

Verletzungen erlitten.

Bei der Unfallaufnahme ergab ein Alkoholtests beim 24-jährigen Unfallverursacher

einen Wert von etwas über 0,8 Promille und beim 33-Jährigen einen Wert von knapp

1,5 Promille. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die zwei Verletzten zunächst

vor Ort und brachten sie anschließend zur weiteren Behandlung in ein

Krankenhaus.

Unbekannte Männer ziehen die Notbremse und flüchten aus Stadtbahn

Karlsruhe (ots) – Am Samstag, den 31. Oktober kam es in der S32 auf der Fahrt

von Bruchsal nach Karlsruhe gegen 18:10 Uhr zu einem gefährlichen Eingriff in

den Bahnverkehr und dem missbräuchlichen Ziehen der Notbremse.

Zwei bislang unbekannte Männer sollen laut Zeugenaussagen in Bruchsal die Bahn

betreten haben. Auf Höhe des Bahnhofs Durlach zündete sich einer der Unbekannten

in der Stadtbahn eine Zigarette an. Durch couragierte Zeugen wurden die Männer

auf ihr störendes Verhalten angesprochen, stellten dieses jedoch nicht ein. Eine

Bundespolizeistreife sollte die Männer beim nächsten planmäßigen Halt im

Karlsruher Hauptbahnhof einer polizeilichen Kontrolle unterziehen. Dieser

entzogen sie sich jedoch, indem sie einige hundert Meter vor dem Karlsruher

Hauptbahnhof die Notbremse zogen. Die Videoaufzeichnung zeigt, wie die Männer

daraufhin noch eine Seitenscheibe durch einen gezielten Flaschenwurf zerstören,

weil sie die Notentriegelung der Türen nicht öffnen konnten. Eine

Nahbereichsfahndung führte nicht zum Auffinden der Personen. Anhand von

Aufzeichnungen der Videoüberwachung sowie Aussagen von Zeugen ermittelt die

Bundespolizei nun gegen die Unbekannten. An der durch den Flaschenwurf

beschädigten Zugtür entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro.

Die beiden Männer werden beschrieben als 20-25 Jahre alt und 170 bis 175 cm

groß. Einer trug eine schwarze Lederjacke, einen schwarzen Pullover, eine blaue

Jeans und schwarze Nike-Turnschuhe. Außerdem führte er eine schwarze Sporttasche

mit sich. Der zweite Tatverdächtige trug eine dunkle Jacke, ein blaues

Baseballcap, eine blaue Jeans und weiße Nike-Turnschuhe.

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter 0721 120160 oder die bundesweite Hotline

0800 6 888 000 entgegen.

Karlsbad – 27-Jähriger bei Arbeitsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Bei einem Arbeitsunfall in Karlsbad-Mutschelbach wurde am

Freitagnachmittag ein 27-jähriger Arbeiter von einem umfallenden Strommast

getroffen und verletzt.

Nach den bisherigen Erkenntnissen wollte der 27-Jährige gegen 14:00 Uhr zusammen

mit einem Arbeitskollegen einen etwa 200 Kilogramm schweren Holzstrommasten in

der Schulstraße entfernen. Während sein Kollege den Masten durchsägte, zog der

27-Jährige den Masten mit einem Stahlseil in Richtung eines unbebauten

Grundstücks. Auf dem abschüssigen Gelände kam der 27-Jährige jedoch zu Fall und

der bereits fallende Strommast landete auf ihm.

Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten zunächst vor Ort und

brachten ihn anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Über die

Schwere der Verletzungen konnten der Notarzt vor Ort keine Angaben machen.

A5 bei Bruchsal – Längerer Stau durch Lkw-Brand – Rettungsgasse oft missachtet

Bruchsal (ots) – Ein Leichtverletzter Lkw-Fahrer sowie ein längerer Stau waren

am Montagvormittag die Folgen eines Lkw-Brandes. Als Problem erwies sich die

Nichteinhaltung der Rettungsgasse.

Nach den Feststellungen der Autobahnpolizei war der Fahrer eines polnischen

Sattelzuges auf der Autobahn 5 in Fahrtrichtung Süden unterwegs. Im Bereich der

Anschlussstelle Bruchsal stellte der Fahrzeugführer wohl einen Reifenplatzer am

rechten Vorderrad seines unbeladenen Lastwagens fest. Anstatt sofort anzuhalten,

wollte der Mann noch bis zur nächsten Abfahrt weiterfahren, wobei der Reifen

überhitzte und in Brand geriet. Schließlich brachte der Fahrer sein Lastfahrzeug

auf dem Standstreifen zum Stehen.

Bei den eingeleiteten eigenen Löschversuchen mittels Feuerlöscher zog sich der

Kraftfahrer leichte Verbrennungen am Arm zu. Er kam unter Einsatz eines

Rettungsteams zur weiteren Behandlung in eine Klinik.

Unter Einsatz der Feuerwehr war der Lkw-Brand bis gegen 11.40 Uhr weitestgehend

gelöscht.

Die in Richtung Süden führende Richtungsfahrbahn war zunächst komplett gesperrt.

Gegen 12.10 Uhr konnte dann der linke Fahrstreifen zur Verfügung gestellt

werden. Es entstand zeitweilig ein Stau von bis zu acht Kilometern Länge, gegen

14.30 Uhr waren es noch etwa zwei Kilometer.

Auch in Fahrtrichtung Norden musste die im Baustellenbereich abgetrennte linke

Fahrspur gesperrt werden, um die Rettungsdienste an den Brandort zu bringen.

Wegen Missachtung der Rettungsgassen-Vorschriften wurden mindestens zwei bislang

festgestellte Kraftfahrzeuge bei der Vorbeifahrt von Feuerwehrautos beschädigt.

Unabhängig davon überwachte die Verkehrspolizei die Einhaltung der

Rettungsgasse, wobei bis zu 40 Verstöße festgestellt wurden.

Die Höhe des an dem Lkw entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Bruchsal / BAB A5 – Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß

Karlsruhe (ots) – Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von geschätzten

20.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmorgen auf der BAB A5

bei Bruchsal. Ein 21-Jähriger wollte gegen 07.00 Uhr mit seinem Klein-Lkw an der

Auffahrt Bruchsal auf die Autobahn in Richtung Süden auffahren. Aufgrund der

Verkehrslage musste er auf dem Beschleunigungsstreifen bis zum Stillstand

abbremsen. Als er dann auf die Autobahn auffuhr achtete er nicht auf einen auf

dem rechten Fahrstreifen fahrenden Sattelzug. In der Folge stieß der Sattelzug

mit dem Klein-Lkw zusammen. Der 21-Jährige und sein Beifahrer wurden leicht

verletzt. Der 59-jährige Sattelzugfahrer blieb unverletzt. Der Klein-Lkw musste

abgeschleppt werden. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der

21-Jährige mit einer ungültigen mazedonischen Fahrerlaubnis unterwegs war. Bis

zur Bergung des Klein-Lkw musste der rechte Fahrstreifen bis gegen 08.35 Uhr

gesperrt werden.

Karlsruhe – Drei Scheiben einer Straßenbahn beschädigt

Karlsruhe (ots) – Ein Straßenbahnfahrer stellte am frühen Montagmorgen im Depot

an der abgestellten Straßenbahn drei beschädigte Scheiben fest. Es ist jeweils

die äußere Scheibe der Doppelverglasung beschädigt. Der Fahrer hatte gegen 00.15

Uhr an der Endhaltestelle Neureut-Heide Knallgeräusche gehört, diese aber nicht

in Verbindung mit der Straßenbahn gebracht. Aufgrund des Schadensbildes besteht

eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auf die Scheiben geschossen wurde. Der

Sachschaden beläuft sich auf ca. 10.000 Euro. Die Polizei sucht in diesem

Zusammenhang nach Personen die im Bereich der Endhaltestelle verdächtige

Beobachtungen gemacht haben. Diese werden gebeten sich mit dem Polizeirevier

Karlsruhe-Waldstadt, Telefon 0721/967180 in Verbindung zu setzen.

Ettlingen – Mit Haftbefehl Gesuchter festgenommen

Karlsruhe (ots) – Einen mit Haftbefehl gesuchten 20-Jährigen konnten Beamte des

Polizeireviers Ettlingen Samstagnacht in Ettlingen festnehmen. Zunächst wurden

kurz vor 22.00 Uhr von Unbekannten die Haupteingangstüre, das Gebäude des

Polizeireviers und zwei Streifenwagen mit Eiern beworfen. Im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen nach den Personen wurden eine 21-Jährige und der 20-Jährige

kontrolliert. Der junge Mann wurde seit mehreren Wochen von der Polizei gesucht,

da gegen ihn ein Haftbefehl vorlag. Er wurde festgenommen und dem Haftrichter

beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt.