Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zusammenprall mit Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich

am Montag kurz vor 12 Uhr an der Einmündung /Oftersheimer Landstraße/Bruchhäuser

Straße ereignete, sucht die Polizei. Ein Rettungswagen des DRK hatte bei einer

Einsatzfahrt mit Blaulicht und Martinshorn bei Rotlicht von der Oftersheimer

Landstraße kommend die Einmündung in Richtung Oftersheim überquert. Dabei kam es

zur Kollision mit einer 63-jährigen Fahrer eines VW, der von der Bruchhäuser

Straße kommend bei Grünlicht in die Einmündung einfuhr. Bei dem Unfall entstand

Sachschaden von insgesamt ca. 6.000 Euro, verletzt wurde niemand. Der Fahrer des

VW gab an, weder das Blaulicht gesehen, noch das Martinshorn vernommen zu haben.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und dazu sachdienliche Angaben machen

können, werden gebeten, sich unter Telefon 06202/2880 beim Polizeirevier

Schwetzingen zu melden.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Personen bei Fahrradunfall verletzt

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag kam es gegen 18 Uhr auf einem

Waldweg in Nähe der Straße „Am Fuhrmannsweg“ zu einem Fahrradunfall, bei dem

eine 60-jährige Frau und ein 56-jähriger Mann schwer verletzt wurden. Die Frau

wollte mit ihren beiden Hunden auf dem unbeleuchteten Waldweg spazieren gehen,

als sie aus noch ungeklärter Ursache mit dem 56-jährigen Fahrradfahrer

kollidierte. Beide Beteiligten stürzten zu Boden, wodurch sich der Mann eine

Fraktur des Schlüsselbeins und die Frau eine Kopfplatzwunde zuzog. Die

Verletzten wurden durch Rettungskräfte vor Ort erstversorgt und anschließend in

ein nächstgelegenes Krankenhaus gebracht. Die beiden Hunde der 60-Jährigen

ergriffen nach der Kollision die Flucht, konnten aber wenig später durch die

Polizei eingefangen werden.

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Wohnungsdurchsuchung Marihuana sichergestellt – Verdacht auf unerlaubten Handel

Eppelheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In Zusammenhang mit einer

Wohnungsdurchsuchung wurden am Sonntag in Eppelheim 70 Gramm Marihuana und 32

Gramm Marihuana-Verschnitt aufgefunden.

Zunächst klingelten Polizeibeamte aufgrund einer Fahrerermittlung an mehreren

Wohnungen in der Boschstraße. Als der 24-Jährige Beschuldigte die Eingangstür

seiner Wohnung öffnete, konnten die Beamten starken Marihuanageruch wahrnehmen.

Auf Nachfrage waren der 24-Jährige und dessen 23-jährige Mitbewohnerin mit einer

Wohnungsdurchsuchung einverstanden, bei der die Polizeibeamten neben der

genannten Menge an Marihuana eine Feinwaage, Portionierungsmaterial sowie zwei

Smartphones auffinden und beschlagnahmen konnten. Die Polizei hat die

Ermittlungen wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes und des unerlaubten

Handeltreibens mit Betäubungsmitteln aufgenommen.

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis: Scheibe an Auto eingeschlagen und Rucksäcke entwendet – Polizei sucht Zeugen

Oftersheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstag wurde zwischen 15:30 Uhr und

17:30 Uhr ein im Postweg auf dem Parkplatz am Schützenhaus abgestellter Opel

beschädigt. Bislang unbekannte Täter schlugen die linke hintere Seitenscheibe

des Autos ein und entwendeten zwei Rucksäcke, in denen sich ein Firmenlaptop der

Marke Lenovo, ein Ipad Air und ein Kulturbeutel befanden. Der Gesamtschaden

beträgt rund 1.500 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Nach Reifenpanne von Fahrbahn abgekommen – 10.000 EUR Schaden

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag

gegen 11:30 Uhr auf der Kreisstraße 4255. Ein 59-Jähriger war mit seinem

Mercedes-Benz in Richtung Kirrlach unterwegs, als er aufgrund einer Reifenpanne

nach links von der Fahrbahn abkam und ein Verkehrsschild streifte. Am Auto

entstand ein Schaden von rund 10.000 EUR, es war nicht mehr fahrbereit und

musste abgeschleppt werden.

Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag

(31.10/1.11.) haben bislang unbekannte Täter die Wände bzw. Fenster des

Kindergartens „Zipfelmütze“ sowie die Mensa und der Fahrradständer der

Schillerschule im Schloßweg mit Schriftzügen beschmiert. Die TAG’s wurden mit

schwarzem Lack aufgesprüht. Weiter wurden die Scheiben der Schillerschule mit

Eiern beworfen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht geklärt.

Die Beschädigungen waren am Sonntagmorgen entdeckt worden. In der gleichen Nacht

zwischen 2 Uhr und 3.15 Uhr besprühten Unbekannte die Eingangstüre und das

Klingelschild des Polizeipostens in der Nußlocher Straße mehrfach mit einem

lilafarbenen Schriftzug. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter Telefon

06222/57090 beim Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Von Sonne geblendet – Pkw stößt mit Motorrad zusammen

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Unfall mit einem leicht

Verletzten kam es am Samstagmittag, als ein 60-Jähriger von der Neckarstraße in

Richtung Goethestraße abbiegen wollte. Der Mercedes-Fahrer wurde dabei von der

Sonne geblendet und übersah beim Abbiegen einen Motorradfahrer, der die

Neckarstraße in Richtung Wasserturm befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzt der

52-Jährige und seine Sozia von der Yamaha auf die Straße. Dank der

Schutzausstattung wurde der Zweirradfahrer nur leicht verletzt – seine

Mitfahrerin blieb unverletzt. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von

insgesamt 6.000 Euro.

Ladenburg, Rhein-Neckar-Kreis: Hoher Sachschaden bei Autoaufbruch

Ladenburg / Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Zeit zwischen Freitagnacht und

Samstagnacht verschafften sich mindestens zwei Täter unbefugt Zutritt auf ein

Gelände in der Hohen Straße. Die Unbekannten kletterten dabei über den Zaun und

gelangten so auf den betroffenen Autohof. Anschließend machten sich die Täter

rabiat an einem BMW-SUV zu schaffen und entwendeten mehrere Bauteile sowie das

Navigationssystem. Es entstand dabei ein Schaden von mindestens 12.500 Euro. Das

Polizeirevier Ladenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Hinweisgeber, die verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter

06203 93050 an die Beamten zu wenden.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Brand am Vogesenweg gelöscht, Pressemeldung Nr. 2

Weinheim (ots) – Durch die Feuerwehr Weinheim wurde der Brand am Vogesenweg

mittlerweile gelöscht. Der Brand ist nach bisherigen Erkenntnissen auf einem

Gartengrundstück ausgebrochen. Wie genau es dazu kommen konnte ist bislang noch

unklar. Der Kriminaldauerdienst hat die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.

Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Flächenbrand im Waldstück

Weinheim (ots) – Nach ersten Erkenntnissen ist es in einem Gartengrundstück in

der Verlängerung des Vogesenweges zu einem größeren Flächenbrand gekommen.

Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Durch die Rauchentwicklung kann es im

Stadtgebiet Weinheim zu Beeinträchtigungen kommen. Anwohner werden gebeten,

Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Wiesloch-Schatthausen/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Einfamilienhaus – Zeugen gesucht

Wiesloch-/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag

wurde in ein derzeit unbewohntes Einfamilienhaus im Friedhofweg eingebrochen.

Dabei wurde ein Fenster zur Straßenseite aufgehebelt. Im Hausinnern wurden

mehrere Räume durchsucht. Der Einbruch wurde am Freitagnachmittag entdeckt und

der Polizei gemeldet. Ob etwas entwendet wurde, muss noch abgeklärt werden. Die

Kriminaltechniker übernahmen die Spurensicherung, die weitere Sachbearbeitung

hat die Ermittlungsgruppe Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg

übernommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten,

sich unter Telefon 0621/174-4444 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Auseinandersetzungen zwischen Jugendlichen und Heranwachsenden – neun Streifenwagen im Einsatz – Quarzhandschuhe sichergestellt

Ilvesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mehrere Zeugen verständigten am

Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr die Polizei, dass auf dem Parkplatz der

Alla-Hopp-Anlage in der Straße am Freibad zwei Personengruppen von etwa 20 – 25

Personen aufeinander losgehen würden. Dabei sollen diese auch ein

Baseballschläger sowie ein Messer und Flaschen in den Händen halten. Beim

Eintreffen der ersten Streifen waren nur noch vereinzelte jugendliche bzw.

Heranwachsende anzutreffen. Demnach sollen mehrere Täter aus derzeit noch nicht

bekannten Gründen auf einen 19-Jährigen eingeschlagen haben. Zudem soll ein

Unbekannter mit einem Messer herumgefuchtelt und damit gedroht haben. Im Umfeld

des Tatorts wurden von mehreren Personen die Personalien erhoben. Bei einem

Tatverdächtigen wurden Quarzhandschuhe gefunden und sichergestellt. Bei der

Durchsuchung eines 24-Jährigen wurden geringe Mengen Haschisch und Marihuana

gefunden und sichergestellt. Die Hintergründe des Streits sind noch unklar, die

weiteren Ermittlungen hat das Polizeirevier Ladenburg aufgenommen.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mini völlig ausgebrannt – Ursache vermutlich technischer Defekt

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein Mini ist am Freitag gegen 12.45 Uhr im

Schweriner Weg vermutlich durch einen technischen Defekt in Brand geraten und

völlig ausgebrannt, an dem Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der

27-jährige Fahrer gab an, dass während der Fahrt eine Warnleuchte angegangen

sei, weshalb er anhielt. Unmittelbar danach drang Rauch aus dem Motorraum und

das Fahrzeug begann zu brennen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Hockenheim, die

mit vier Fahrzeugen und 13 Wehrmännern im Einsatz war, konnte den Brand schnell

löschen. Das Auto wurde abgeschleppt, die Fahrbahn musste wegen ausgelaufenem

Diesel durch eine Firma gereinigt werden.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrerin mit über 1,6 Promille am Steuer

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Mit über 1,6 Promille Alkohol war eine

42-jährige Autofahrerin am Samstagmorgen gegen 0.30 Uhr in der Karlsstraße

unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten deutlichen

Alkoholgeruch im Fahrzeuginnern, ein Atemalkoholtest bestätigt den Verdacht.

Nach einer Blutprobenentnahme durch einen Arzt wurden der Führerschein und der

Autoschlüssel sichergestellt.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Gaststätte früh morgens noch geöffnet – alle Gäste ohne Mund-Nasen-Schutz – 16 Gramm Amphetamin sichergestellt

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmorgen um 3.45 Uhr stellte eine

Polizeistreife fest, das eine Gaststätte in der Grundelbachstraße noch geöffnet

war. In der Gaststätte wurden zahlreiche Besucher, die Alkohol konsumierten und

an Speilautomaten spielten, festgestellt. Eine Angestellte schenkte hinter dem

Tresen weiterhin Alkohol aus, der Betreiber war nicht vor Ort. Alle Gäste trugen

keinen Mund-Nasen-Schutz. Von allen anwesenden Personen wurden die Personalien

festgestellt, danach wurde die sofortige Schließung des Lokals veranlasst. In

einem Raum hinter dem Tresen wurde eine Plastikdose mit über 16 Gramm Amphetamin

gefunden und sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen führt das Polizeirevier

Weinheim.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Juweliergeschäft – mit Kanaldeckel Scheibe eingeschlagen und Schmuck aus der Auslage gestohlen – Zeugen gesucht

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Samstagmorgen um 1 Uhr schlug ein bislang

unbekannter Täter mit einem Kanaldeckel die Schaufensterscheibe eines

Juweliergeschäftes in der Hauptstraße ein. Aus der Auslage entwendete er mehrere

Schmuckstücke, anschließend flüchtete er in Richtung Grundelbachstraße. Der

Diebstahlschaden beläuft sich etwa 2.000 Euro. Ein aufmerksamer Nachbar konnte

den Täter wie folgt beschreiben:

Ca. 40 – 50 Jahre, ca. 180 – 185 cm groß, kurze, helle Haare. Bekleidet mit

dunkler Jogginghose mit weißen Streifen, schwarzer Mantel und dunklen Schuhen,

außerdem trug er eine weiße Stoffmaske um den Hals.

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Weitere Zeugen, die

sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon

06201/10030 beim Polizeirevier Weinheim zu melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mit nicht versichertem Roller unterwegs – 16-jähriger Tatverdächtiger nach Verfolgungsfahrt festgenommen – dabei Widerstand geleistet

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: (ots) – Am Freitagabend gegen 20.45 Uhr fiel einer

Polizeistreife in der Bergstraße ein Kleinkraftrad mit abgelaufenen

Versicherungskennzeichen auf. Der 16-jährige Fahrer flüchtete zusammen mit einem

17-jährigen Sozius beim Erkennen der Polizei durch das Stadtgebiet. Auf einem

Feldweg in der Verlängerung der Gunterstraße stoppte der Fahrer, dabei prallte

das Kleinkraftrad gegen den Streifenwagen. Der Fahrer flüchtete zu Fuß, konnte

aber durch eine Polizeibeamtin festgehalten werden. Dabei widersetzte er sich

und versuchte sich loszureißen, konnte aber schließlich festgenommen werden. Das

Kleinkraftrad wurde sichergestellt. Die beiden Jugendlichen wurden zum

Polizeirevier Weinheim gebracht. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen

wurden beide in die Obhut von verständigten Erziehungsberechtigten gegeben.

St. Leon-Rot/ A5 – Verkehrsbehinderung durch liegengebliebenen Tieflader; Bergungsarbeiten abgeschlossen

St. Leon-Rot / A5 (ots) – Die Verkehrsbehinderung in der Überleitung der A5 auf

die A6 durch den liegengebliebenen Tieflader konnte mittlerweile beseitigt

werden. Seit 21.45 Uhr ist das Autobahnkreuz Walldorf wieder ohne

Einschränkungen befahrbar.