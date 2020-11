Heidelberg/Pfaffengrund: Bei Wohnungseinbruch Bargeld entwendet – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg/Pfaffengrund (ots) – Zu einem Wohnungseinbruch kam es am Samstag

zwischen 15:30 Uhr und 0 Uhr in der Richard-Drach-Straße in Pfaffengrund.

Bislang unbekannte Täter drangen vermutlich durch ein gekipptes

Badezimmerfenster in die Wohnräume des Reihenhauses ein. Hier durchwühlten sie

das Badezimmer und das Schlafzimmer, wobei Bargeld, diverse Parfumflacons und

ein Laptop entwendet wurden. Der Sachschaden lässt sich derzeit noch nicht

abschätzen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd unter der

Nummer 06221/3418-0 zu melden.

Heidelberg-Weststadt: Auffahrunfall mit zwei beteiligten Autos und einem Fahrradfahrer – zwei leicht verletzte Personen

Heidelberg-Weststadt (ots) – Am Samstag kam es gegen 13:15 Uhr zu einem

Verkehrsunfall an der Kreuzung Montpellierbrücke/ Czernyring bei dem zwei Autos,

sowie ein Fahrradfahrer beteiligt waren. Ein 28-Jähriger Renault-Fahrer befuhr

die Montpellierbrücke aus Richtung Zentrum kommend und wollte nach rechts auf

den Czernyring abbiegen. Auf Grund eines Radfahrers, welcher auf dem parallel

verlaufenden Radweg fuhr, musste er abbremsen. Vermutlich in Folge von

Unachtsamkeit fuhr eine 22-Jährige BMW-Fahrerin auf das Auto des Mannes auf,

woraufhin dieser auf den Radweg geschoben wurde und mit einem 50-Jährigen

Fahrradfahrer kollidierte. Der Radfahrer, sowie die 23-jährige Beifahrerin des

Renault-Fahrers wurden leicht verletzt. Der Renault war nicht mehr fahrbereit

und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 10.000 EUR.

Heidelberg-Weststadt: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht – eine verletzte Person – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Weststadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstagabend

gegen 20 Uhr an der Kreuzung Rohrbacher Straße/ Kurfürsten-Anlage. Ein

17-Jähriger wollte mit seinem Leichtkraftrad von der Rohrbacher Straße in die

Kurfürsten-Anlage abbiegen, als ihn ein bislang unbekannter Motorradfahrer am

Lenker berührte, woraufhin der junge Mann stürzte und sich leicht verletzte. Der

unbekannte Motorradfahrer fuhr einfach weiter, ohne sich um den Verletzten zu

kümmern. Der Sachschaden beträgt rund 2.000 EUR.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten

Motorradfahrer geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221-991700, zu melden

Heidelberg-Innenstadt: Ladendieb versucht zu fliehen und kann nur mit Hilfe von Zeugen festgehalten werden

Heidelberg (ots) – Am Samstag, den 31.10.20 kam es gegen 14:25 Uhr in der

Poststraße zu einem Ladendiebstahl. Der Täter hatte in seinem Rucksack mehrere

Spirituosen versteckt, welche er an der Kasse vorbeischmuggeln wollte. Als der

Ladendetektiv ihn aber darauf ansprach, versuchte der Täter zu flüchten. Nur

zusammen mit zwei Jugendlichen, die geistesgegenwärtig zugriffen, war es möglich

den Täter bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Diese beiden Helfer sind

wichtige Zeugen in diesem Fall und werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier

Heidelberg-Mitte Tel: 06221 / 991700 zu melden.

Heidelberg: Zwei Verletzte bei Sturz von einem Baucontainer; Rettungs-kräfte bedrängt; 17-Jähriger vorläufig festgenommen

Heidelberg (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurden Polizei und Rettungskräfte ans

Neckarufer gerufen, da dort zwei Personen offenbar von einem 2,5 Meter hohen

Baucontainer gestürzt seien.

Wie sich herausstellte, befand sich der Unglücksort am Iqbal-Ufer in der Nähe

der Einmündung zur Fehrentzstraße. Dort hatte sich eine mehrköpfige

Personengruppe -die Anzahl ließ sich im Nachhinein nicht mehr genau feststellen-

auf einer Grünfläche getroffen, um zu feiern. Kurz nach Mitternacht stiegen

offenbar zwei Personen aus dieser Gruppe, wie sich später herausstellte eine

17-Jährige und ein 22-Jähriger, auf den Baucontainer und stürzten aus bislang

unbekannten Gründen herunter. Während der 22-Jährige lediglich leichte

Prellungen aufwies, musste die junge Frau notärztlichen versorgt und

anschließend mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden.

Während des Rettungseinsatzes bedrängte ein 17-Jähriger die Notärztin und

versuchte sie, an ihrer Hilfeleistung zu hindern. Trotz mehrfacher Aufforderung

und dem Erlass eines Platzverweises, ignorierte der Jugendliche, der offenbar

unter Alkoholeinwirkung stand, die Anordnungen der Polizeibeamten. Als er in

Gewahrsam genommen wurde, setzte er sich zur Wehr, wodurch ein Beamter verletzt

wurde. Dieser wurde nach seiner Untersuchung in einer Klinik wieder entlassen.

Der 17-Jährige, der einen Alkoholpegel von 1,3 Promille intus hatte, wurde am

Samstagmorgen wieder aus dem Polizeigewahrsam entlassen und von seiner Mutter

abgeholt.

Heidelberg: Streit zwischen zwei Männern eskaliert; 61-jährige mit Schlagstock am Kopf verletzt

Hdeidelberg (ots) – Am Samstagmorgen wurde ein 34-jähriger Mann im Stadtteil

Bergheim vorläufig festgenommen. Er steht im dringenden Verdacht, kurz nach 1

Uhr, während eines Streits in einem Hinterhof der Theodor-Körner, einem

61-Jährigen mit einem Schlagstock auf den Kopf geschlagen zu haben. Dieser wurde

nach seiner Erstversorgung vor Ort mit einem Rettungswagen in eine Klinik

gebracht. Der 34-Jährige wurde festgenommen, der Schlagstock sichergestellt. Ein

erster Test ergab über 1,7 Promille. Zudem wurde er positiv auf Kokain und

Cannabis-Beeinflussung getestet. Nach dem der Mann wieder nüchtern war, wurde er

im Laufe des Samstagvormittages wieder auf freien Fuß gesetzt. Das Polizeirevier

HD-Mitte ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung.