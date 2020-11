Metropolchronicles Die letzten Tage der BRD – Ein Ausblick auf das Kommende – 02.11.2020 – Telegramkanal Metropolchronicles

Dieser Artikel darf von anderen Webseiten, Blogs oder Plattformen ohne Rücksprache mit unserer Redaktion weder ganz, noch in Teilen kopiert oder übernommen werden. Teilen über Link ist guter Stil und selbstverständlich erwünscht.

Wir haben es immer wieder geschrieben. Das Ende unserer geordneten Welt wurde vor vielen Jahren beschlossen und im Zuge von Corona im März eingeleitet. Seit diesem Jahr wird alles auf den Kopf gestellt, was unsere Welt ausgemacht hat. Es ist alles eine riesige Gemengelage aus Drohungen, Angst und Hoffnungsmacherei.

Die Ruhe ist vorbei. Wo im Sommer noch eher eigennützige Lautsprecher von Bühnen eine krude Vorstellung ihrer Welt ablieferten, bewegen wir uns nun in die Richtung wo viele hinwollen. Keine Neuwahlen, keine Wiederauflage der BRD-Verwaltung. Immer mehr wollen in Richtung Souveränität und einem geordneten Staat. Die Zeit der als Staaten getarnte Firmen unter der Herrschaft des Vatikan geht gerade zu Ende.

Corona-Terror wird hochgefahren

Schon im März brachten Lockdown und Corona-Regeln nichts. Die ursprünglich von der WHO, der Weltbank und diversen Hintergrundkräften geplante zweite Welle, konnte nicht mehr durchgesetzt werden. So nimmt man die letzte Waffe – Die deutschen Medien. bereits 2010 nannte der damalige sowjetische Staatschef Michail Gorbatschov unsere hochbezahlten Medien „bösartig“. Artikel aus der Süddeutsche vom 17. Mai 2010.

https://www.sueddeutsche.de/politik/russland-gorbatschow-deutsche-medien-sind-boesartig-1.460664

Die Medien als letzte teuflische Angstmacher

Damit bringt man immer mehr skurrile Zahlen an die Öffentlichkeit. Es gibt keine Leichenberge. Krankenhäuser liefern gefälschte Zahlen. In letzter, großer Verzweiflung will man nun testen bis die Zahlen hoch gehen, weil man weiß wie der PCR-Test völlig sinnleere Ergebnisse liefert. Es gibt

keinen Grund für die andauernde Angst, die über die Bevölkerung ausgekippt wird. Wie formulierte es der frühere bayrische Ministerpräsident Franz-Josef Strauß, CSU „Wer die Menschen in Angst und Schrecken versetzt, begeht das Werk des Teufels“. Vielleicht sollte sich Terror-Söder an seinem CSU-Vorgänger orientieren. Aber diese Schuhe sind ohnehin zu groß.

Was passiert nun? Wo gehen wir hin? – Die letzten Tage der BRD

Deutschland befindet sich nun im Herbst des Jahres 2020. Die Politik hat sich als irrational und mehr oder weniger faschistisch offenbart.

Nicht nur die Grundrechte sind eingeschränkt, sondern ganz besonders das öffentliche Leben. Der Eingriff in Freiheit wurde nun endgültig manifestiert. Vorerst für vier Wochen, jedoch mit der Drohung für einen längeren Lockdown der möglicherweise über den gesamten Winter gehen könnte. Die Politik setzt auf den Wahlsieg von Biden. Hier hätten sie die Marionette, die sie bräuchten um den weltweiten Corona-Terror und die Kriege wieder zu starten. Diese Rechnung wird nicht aufgehen. Donald Trump wird diesen Spuk ab Mittwoch beenden.

Massive Schädigungen und das nahende Ende

Damit sind wir am Endpunkt der BRD angekommen. Alles was nun noch kommen könnte, würde unser soziales, wirtschaftliches Leben massiv einschränken und schädigen. Dies würde zu nachhaltigen Strukturveränderungen im Lande führen. Deshalb stellt sich die große Frage:

Wo stehen wir nun und wo wollen wir hin?

Wie wir es in den letzten Beiträgen dargestellt haben, ist die BRD ein Besatzungskonstrukt, eine Freiluft-Irrenanstalt mit eingebauter Staatssimulation. Dies war prophetisch, denn genau diese Zustände sind jetzt Realität geworden.

Was können wir tun? Wo geht die Reise hin? Was ist unser aller Zukunft?

Diese Zukunft kann und wird nicht in der BRD liegen. Sie wurde als Verwaltungskonstrukt nach dem Zweiten Weltkrieg zur Kontrolle der deutschen Völker geschaffen und hat jetzt endgültig ihr Verfallsdatum erreicht.

Die große Frage dieses Herbstes: Welche Möglichkeiten gibt es für die Zukunft?

Die Zeichen sowie die Notwendigkeit zur Veränderung sind für alle sichtbar. Kaum jemand weiß jedoch, wo es hin geht. Durch die Aufklärungsarbeit vieler aufrechter deutscher Patrioten gab es in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Beiträgen, die leider von zu Wenigen ernst genommen wurden. Denn die Lösung unseres deutschen Problems und der deutschen Situation liegt nicht in der Aufrechterhaltung dieses Verwaltungskonstruktes der Besatzer und der irrwitzigen, freiheitseinschränkenden Regierung Merkel.

Unsere Zukunft ist bereits da

Unsere Zukunft liegt zum Großteil in der Vergangenheit. Wir Deutschen haben ein Völkerrechtssubjekt, das uns sofortige Freiheit garantiert.

Dies ist das Deutsche Reich. Dieses Deutsche Reich hat seit seiner Gründung 1871 und in den nachfolgenden Jahrzehnten die gesetzlichen Grundlagen dafür geschaffen, dass wir im Jahr 2020 die Chance haben, Deutschland wieder auferstehen zu lassen.

Mit dem Deutschen Reich kann unser eigenes legitimiertes Völkerrechtssubjekt wieder handlungsfähig werden. Genauso, wie es noch vor einigen Jahrzehnten Politiker des BRD-Systems einhellig gefordert haben und das Bundesverfassungsgericht in mehreren Urteilen in der Vergangenheit bestätigt hat.

Siehe entsprechende Artikel auf www.metropochronicles.de

Der Wendepunkt für alle Nationen auf unserer Erde

Nun steht unser leidgeprüftes Land am Wendepunkt. Doch nicht nur wir, sondern auch viele andere Völker und Nationen dieser Erde sind von dem anstehenden Wandel betroffen. Wir sind in der Schlüsselposition. Wir sind der Schluß-Stein für die Vergangenheit und der Schlüssel für die Zukunft. Ohne dass Deutschland sein originäres Völkerrechtssubjekt, „Deutsches Reich“ wieder handlungsfähig macht, wird die Erde nicht zu einem besseren Ort werden.

Was müssen wir nun tun? Der Beginn der Transformation

Im Sinne des deutschen Geistes müssen wir diese Transformation beginnen und gemeinschaftlich zusammenstehen. Natürlich auf der richtigen rechtlichen Grundlage, basierend auf unserem mehrfach angesprochenen Völkerrechtssubjekt Deutsches Reich.

Dazu ist es notwendig, die jetzige Struktur der BRD in der Führung zu übernehmen, was für die nächsten Wochen durchaus absehbar sein kann. Von diesem Punkt an können wir dann die Bundesrepublik Deutschland als Besatzungskonstrukt abwickeln und das Deutsche Reich Schritt-für-Schritt wieder handlungsfähig machen, um dann Frieden für dieses Land, aber auch für die Welt herbeizuführen.

Der Frieden auf dem gesamten Planeten hängt an uns

In Absprache und Freundschaft mit den ehemaligen Kriegsgegnern USA, Russland, England und Frankreich haben wir nach dem morgigen Wahlsieg von Donald Trump die historische und einmalige Gelegenheit zum dauerhaften Weltfrieden. Die USA und Russland haben in den vergangenen Monaten nicht nur den Weltfrieden eingeleitet. Sie haben Deutschland deutliche Signale gesendet, wo es hin gehen wird.

Was bedeutet dies nun für uns, die deutschen Völker, die deutschen Stämme, das deutsche geeinte Volk der Neuzeit im einundzwanzigsten Jahrhundert?

Es gibt kein Zurück in die Biedermeierzeit des 19. Jahrhunderts. Es gibt kein Obrigkeitssystem mit Sonderrechten für Fürsten oder Adelige, was von vielen befürchtet wird. Wir werden die rechtliche Grundlage im Völkerrecht durch die Wiederbelebung und die Handlungsfähigkeit des Deutschen Reiches schaffen, um dann Schritt für Schritt, so wie es unsere Altvorderen geplant haben, eine moderne Verfassung auszuarbeiten, die uns ein Leben in Frieden, Freiheit, sozialer Gerechtigkeit und wirtschaftlicher planbarer Struktur ermöglichen wird.

Unser Ziel ist es, das auszuleben was Deutschland ausmacht: Erfindergeist, Kreativität, Disziplin und eine Form des wirtschaftlichen Agierens zum Wohle des eigenen Volkes, der Nachbarländer und darüber hinaus. Wir haben die Chance durch diesen Schritt über das Deutsche Reich unsere Souveränität und soziale Struktur wieder zu dem zu machen, was sie sein soll, nämlich eine Sozial- und Solidargemeinschaft, eingebettet in wirtschaftliche Tätigkeit, die den Welthandel neu bestimmen kann.

Ein neues Zeitalter bricht an

Es bricht ein neues Zeitalter des sozialen Zusammenseins und der wirtschaftlichen Tätigkeit nicht nur für uns, sondern für viele unserer Partner- und Freundesstaaten an.

Wir werden gerechte Umstände herbeiführen, so dass sowohl unsere Nachbarn in Mittel- und Osteuropa die von uns abhängig sind, als auch die Staaten in Südamerika, Afrika und ganz besonders in Asien, die über die letzten Jahrzehnte durch die amerikanisch dominierte globalisierte Wirtschaft und das sogenannten Fiat Geldsystem ausgebeutet wurden.

Wir müssen dafür sorgen, dass jedes Volk, jede Nation und jede Kultur ihre eigenen Belange, eingebettet in soziale Verträglichkeit, ausleben kann,

Diese Veränderungen, die jetzt anstehen und durchgeführt werden, bedeuten für uns die Abkehr der negativen Beeinflussung der letzten Jahrhunderte und den Aufbruch in ein neues Zeitalter. Dieses neue Zeitalter wird in völlig anderer Form als bisher geprägt sein von wirklichem sozialen Frieden, sozialer Gemeinschaft und menschlicher wirtschaftlicher Tätigkeit ohne Ausbeutung.

Das Ende der Ausbeutung

Keine Ausbeutung der Natur, keine Ausbeutung der Tiere, aber ganz besonders keine Ausbeutung der Menschen. Denn wir als Deutsche haben es in der Hand, ein System zu leben, das unseren Jahrtausende alten Idealen entspricht.

Gemeinsinn geht vor Eigennutz

Und dies alles mit dem großen Leitsatz „Gemeinsinn geht vor Eigennutz“. Es wird für viele eine Veränderung bedeuten, aber diese Veränderung wird sich in wenigen Monaten und dann über die nächsten Jahre weiter entfalten. Zunächst bei uns und schließlich weltweit.

Eine bessere Welt für Alle

Es wird die Welt zu einem besseren Ort mit einem menschlicheren Antlitz machen. Was wir als Deutsche in uns tragen, was unseren Gedanken entspricht und was wir schon lange tun wollten, denn die politischen Einflüsse gab es bereits in der Vergangenheit.

Auf uns kommt es jetzt an

Jetzt ist es an der Zeit, die Veränderung umzusetzen und wir sind diejenigen, die diesen epochalen Wandel für unser Land, für unsere ganze Welt hin zu einem besseren Ort machen werden, damit unsere Kinder und Nachkommen in Zukunft in Frieden und Freiheit leben.