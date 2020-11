Landkreis Kassel: Die Polizei-News

Streit zwischen Lkw-Fahrern endet mit Schnittverletzung

Rastanlage Kassel-Ost (ots) – Am Samstagabend 31.10.2020 ereignete sich gegen 20 Uhr auf der Rastanlage Kassel Ost an der Autobahn 7 ein Streit zwischen zwei Lkw-Fahrern. In dessen Verlauf soll einer der Männer dem anderen mit einem Messer eine Schnittverletzung am Oberkörper zugefügt haben. Der verletzte 43-Jährige aus Polen musste von den alarmierten Rettungskräften anschließend in ein Kasseler Krankenhaus gebracht und dort stationär aufgenommen werden. Lebensgefahr bestand für ihn nach derzeitigem Kenntnisstand nicht.

Den tatverdächtigen 46-Jährigen aus Weißrussland nahmen die zum Ort des Geschehens gerufenen Streifen der Polizeiautobahnstation Baunatal fest. Wie die ersten Ermittlungen ergaben, soll es im Bereich einer Sitzbank an dem Parkplatz der Rastanlage aus noch unbekannten Gründen zunächst zu einem verbalen Streit der beiden Lkw-Fahrer gekommen sein, der schließlich mit dem Einsatz des Messers endete. Das mutmaßliche Tatmittel konnte bei Suchmaßnahmen der Polizei mit Unterstützung des Technischen Hilfswerks im Bereich des Tatorts später aufgefunden werden. Den Festgenommenen brachten die Beamten der Autobahnpolizei in das Polizeigewahrsam, wo ihm zunächst von einem Arzt eine Blutprobe entnommen wurde.

Auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft wurde der 46-Jährige wegen gefährlicher Körperverletzung einem Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr gegen ihn anordnete. Er befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen dauern an und werden bei der Polizeiautobahnstation Baunatal geführt.

Kasseler Kripo sucht Zeugen nach Wohnungseinbrüchen am Wochenende

Fuldatal (ots)

Fuldatal, Kassel und Schauenburg:

Am Wochenende kam es in Fuldatal-Simmershausen, in den Kasseler Stadtteilen Bettenhausen und Bad Wilhelmshöhe sowie in Schauenburg-Elgershausen zu Wohnungseinbrüchen durch bislang unbekannte Täter. Konkrete Hinweise, dass die Taten im Zusammenhang stehen könnten, liegen den Ermittlern des für Einbrüche zuständigen Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo derzeit nicht vor. Die Kriminalbeamten suchen nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Bereich der Tatorte gemacht haben.

Terrassentür in Fuldatal-Simmershausen aufgebrochen

Zunächst hatte sich am Freitagabend ein Einbruchsopfer aus der Bergstraße in Fuldatal-Simmershausen gemeldet. Dort hatten sich Unbekannte in Abwesenheit der Bewohner zwischen 17:00 Uhr und 22:00 Uhr Zutritt zu dem Einfamilienhaus verschafft, indem sie die Terrassentür aufgebrochen hatten. Auf ihrem Beutezug durchsuchten sie das gesamte Haus, gingen aber nach bisherigen Erkenntnissen leer aus. Im Anschluss flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Schmuck und Bargeld in Bettenhausen erbeutet

Der Einbruch in das Haus im Viehbergweg in Kassel, nahe des Dahlheimer Wegs, ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand am Samstagabend in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr. Die Täter hatten brachial ein Badfenster geöffnet und anschließend sämtliche Räume durchsucht. Mit mehreren erbeuteten Schmuckstücken und Bargeld flüchteten sie anschließend wieder über das aufgebrochene Fenster nach draußen und weiter in unbekannte Richtung.

Professionell agierende Täter in Bad Wilhelmshöhe

Auf das Konto professionell agierender Täter geht nach Einschätzung der Ermittler der Einbruch in der Kasseler Hugo-Preuß-Straße, nahe der Straße “Im Druseltal”. Nachdem sie ein Fenster des Wintergartens gewaltsam geöffnet hatten, flexten die Einbrecher mit einem mitgebrachten Trennschleifer einen Tresor in dem Einfamilienhaus auf. Daraus entwendeten die Täter Geld sowie Schmuckstücke und flüchteten anschließend in nicht bekannte Richtung. Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Kenntnisstand in der Zeit zwischen Samstagnachmittag, 17:00 Uhr, und Sonntagabend, 18:00 Uhr.

Autoschlüssel und Geld in Schauenburg-Elgershausen gestohlen

Am gestrigen Sonntag, in der Zeit zwischen 11:15 Uhr und 19:00 Uhr, kam es zu dem Einbruch in das Einfamilienhaus im Lerchenweg, nahe der Altenritter Straße, in Schauenburg-Elgershausen. Die Täter hatten ein Fenster an der Gebäudeseite aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Haus verschafft. Im Anschluss durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertsachen. Mit ihrer Beute, einem Autoschlüssel und Bargeld, ergriffen sie letztlich über die Terrassentür die Flucht nach draußen, wo sich die Spur der Einbrecher verliert.

Die Ermittler des K 21/22 bitten Zeugen, die möglicherweise verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit einem der Einbrüche gemacht haben, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Autofahrer muss ausweichen und gerät ins Schleudern – Polizei erbittet Hinweise auf Verursacher

Ahnatal (ots) – Am Freitagabend 30.10.2020 ereignete sich auf der Bundesstraße 251 zwischen Habichtswald-Dörnberg und Ahnatal eine Verkehrsunfallflucht, bei der ein 34-jähriger Autofahrer seinen Angaben zufolge in einer Kurve einem entgegenkommenden Pkw ausweichen musste und daraufhin ins Schleudern geriet. Den dabei entstandenen Sachschaden an seinem Audi beziffern die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Nord auf rund 5.000 Euro. Der unbekannte Verursacher setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern.

Nach Angaben der ermittelnden Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei war der 34-Jährige aus dem Landkreis Kassel mit seinem Pkw gegen 21:30 Uhr auf der B 251 von Dörnberg in Richtung Ahnatal unterwegs. In der Linkskurve nach dem Steinbruch sei ihm plötzlich das Auto mit eingeschaltetem Fernlicht auf seiner Spur entgegengekommen, sodass er gezwungen war, nach rechts auszuweichen, um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern.

Wie der 34-Jährige berichtete, geriet sein Audi bei dem Ausweichmanöver ins Schleudern, drehte sich mehrfach und stieß gegen zwei Verkehrsschilder sowie einen Leitpfosten. Sein Pkw wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und musste anschließend von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Schäden an den Schildern und dem Leitpfosten belaufen sich auf rund 350 Euro. Hinweise auf den unbekannten Verursacher liegen bislang nicht vor.

Wer den Beamten der Unfallfluchtgruppe Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich mit der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Steinwurf von Autobahnbrücke – PKW Windschutzscheibe beschädigt – Zeugen gesucht

Autobahn 7 (ots) – Am vergangenen Freitag meldete sich ein Autofahrer bei der Polizeiautobahnstation Baunatal, da er auf der A 7 einen Schaden an der Windschutzscheibe seines Pkw erlitten hatte. Wie sich herausstellte, war der 53-Jährige aus Leipzig gegen 8:30 Uhr in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als unmittelbar vor dem Kreuz Kassel-Mitte die Scheibe seines BMW, Modell Alpina D 3, plötzlich stark beschädigt wurde. Da vor ihm zu dieser Zeit keinerlei Fahrzeuge fuhren, schließt er einen Steinschlag aus.

Auf Höhe des Schadensortes befindet sich jedoch eine Fußgängerbrücke über die Autobahn, die von der Rudolf-Diesel-Straße zum Autohof “Lohfeldener Rüssel” führt. Nach derzeitigem Sachstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Windschutzscheibe durch Steinwürfe von dieser Autobahnbrücke aus beschädigt wurde, ohne dass dem 53-Jährigen jedoch Personen auf der Brücke aufgefallen wären.

Zur Aufklärung des Falls suchen die Beamten der Autobahnpolizei Baunatal nun nach Zeugen, die am Freitagmorgen im Bereich der Fußgängerbrücke zwischen Rudolf-Diesel-Straße und Lohfeldener Rüssel möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Hinweise nimmt die Polizei unter Tel. 0561 – 9100 entgegen.

