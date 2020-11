Unbekannte Täter brechen in Basaltwerk ein

Homberg (ots) – 30.10.2020, 16:30 Uhr bis Samstag, 31.10.2020, 06:14 Uhr – In das Basaltwerk “Am Stöppling” brachen unbekannte Täter in der Zeit von Freitagnachmittag bis Samstagmorgen ein. Die Täter verursachten hierbei 400 Euro Sachschaden.

Die Täter begaben sich zu dem Bürogebäude und brachen dort die Eingangstür auf. Im Gebäude beschädigten sie eine Alarmanlage und durchsuchten einen Kühlschrank sowie zwei Schreibtische. Nach derzeitigem Ermittlungsstand flüchteten die Täter ohne Beute aus dem Gebäude. Hinweise bitte an die Polizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740

Verkehrsunfall auf der A7 zwischen Melsungen und Guxhagen

(ots) – Am Freitag 30.10.2020 um 20:30 Uhr, ereignete sich auf der A7 zwischen Melsungen und Guxhagen ein Verkehrsunfall. In Fahrtrichtung Nord kam es bei einem Überholvorgang zu einem Zusammenstoß zweier PKW. Bei dem Unfall wurde eine Person schwerverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Für die Unfallaufnahme und die Aufräumarbeiten war die Autobahn in Richtung Nord für zwei Stunden voll gesperrt.

Brand in Lagerhalle – Ermittler gehen derzeit von Selbstentzündung aus

Malsfeld-Ostheim (ots) – 01.11.2020, 21:19 Uhr – In einer Lagerhalle eines Logistikunternehmens in der Pliwastraße kam es Sonntagabend zu einem Brand von mehreren beladenen Paletten. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von mindestens 100.000 Euro. Ein Wachmann hatte den Brand bemerkt und umgehend die Feuerwehr verständigt. Es brannten mehrere Paletten mit Batterien und weiteren brennbaren Gütern.

Der Brand konnte von den alarmierten Feuerwehren gelöscht werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gehen die Brandursachenermittler der Homberger Kriminalpolizei von einer Selbstentzündung als Brandursache aus.

Sachbeschädigungen an Spielplatz – Täter besprühen Spielgeräte

Edermünde-Besse (ots) – 31.10.2020, 11:00 Uhr bis 02.11.2020, 08:00 Uhr – Sachschaden in Höhe von 500 Euro verursachten unbekannte Täter am vergangenen Wochenende auf dem Spielplatz “An der Sandkaute”. Die Täter begaben sich auf den außerhalb von Besse befindlichen Spielplatz und besprühten dort einige Spielgeräte mit lila Farbe. Zudem sprühten sie dort ein Holzhäuschen mit einem umgekehrten Hakenkreuz und rissen einen Behelfszaun aus der Verankerung. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660.

