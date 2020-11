Verdacht auf Sexualdelikt – Überfall im Hinterhof

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Am Freitagabend 30.10.2020 wurde ein 28-Jähriger aus Kassel nach seinen Angaben in einem Hinterhof in Kassel-Bad Wilhelmshöhe von drei unbekannten Männern angegriffen. Im weiteren Verlauf sollen ihm die Täter die Hose heruntergezogen haben. Letztlich gelang es dem Opfer, sich loszureißen und in Richtung des Bahnhofs Wilhelmshöhe zu flüchten. Da aufgrund der bisherigen Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 12 der Kasseler Kripo ein versuchtes Sexualdelikt nicht auszuschließen ist, suchen sie nach Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Angriff gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Wie der 28-jährige Mann später den aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichtete, ereignete sich der Vorfall in der Zeit zwischen 19:45 Uhr und 20:30 Uhr. Die drei dunkelhäutige Männer hätten ihn im Hinterhof eines Hauses an der Wilhelmshöher Allee, Ecke Rolandstraße, angesprochen und nach einer Zigarette gefragt. Als er die Frage verneinte, sollen die Täter ihn geschubst haben, wodurch er zu Boden stürzte.

Nachdem die Männer ihm die Hose heruntergezogen hätten, gelang es dem Opfer, das unverletzt blieb, sich loszureißen. Verfolgt von den Tätern rannte er zum ICE-Bahnhof und flüchtete sich dort in eine Straßenbahn.

Täterbeschreibung:

Bei den Angreifern soll es sich um drei 26 bis 29 Jahre alte Männer mit dunklerem Teint gehandelt haben, die schwarze, nach hinten gegelte Haare mit kurzrasierten Seiten hatten. Zwei trugen blaue Jogginganzüge, einer einen weißen Trainingsanzug. Sie sprachen “schlechtes” Deutsch mit albanischem Akzent, so der 28-Jährige.

Die Beamten des K 12 bitten zur Aufklärung des geschilderten Falls um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer am Freitagabend im Bereich des Tatorts oder des ICE-Bahnhofs etwas Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich bei der Kasseler Polizei unter Tel.: 0561-9100 zu melden.

Unbekannte brechen Autos in der Nordstadt auf – Polizei sucht Zeugen

Kassel-Nord (ots) – Zwei Unbekannte haben am Sonntagmorgen 01.11.2020 in der Kasseler Nordstadt drei geparkte Autos aufgebrochen. Auf was es die Täter genau abgesehen hatten, ist bislang noch ungeklärt, denn nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich ein Handy und eine Geldbörse aus einem VW Kleinwagen gestohlen. Da von den beiden Autoaufbrechern eine Beschreibung vorliegt, erbitten die mit den weiteren Ermittlungen betrauten Beamten der Kasseler Polizei Zeugenhinweise.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter zunächst gegen 07:35 Uhr ein VW und ein BMW in der Fiedlerstraße, Ecke Röntgenstraße, auf noch unbekannte Art geöffnet. Nachdem die Unbekannten den Innenraum der Pkw durchwühlt hatten, flüchteten sie offenbar ohne Beute in Richtung Röntgenstraße. Nur wenige Minuten später brachen die gleichen Täter in der Quellhofstraße, Ecke Quellbachweg, einen silberfarbenen VW Kleinwagen auf, indem sie eine Scheibe an dem Pkw einschlugen. Mit ihrer Beute ergriffen sie anschließend die Flucht in unbekannte Richtung.

Eine Zeugin hatte die Autoaufbrecher in der Fiedlerstraße beobachtet und gab gegenüber den aufnehmenden Polizisten des Reviers Nord eine Beschreibung ab.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Etwa 1,80 Meter groß, trug einen medizinischen Mundschutz, bekleidet mit einer grauen Kapuzenjacke (Kapuze ins Gesicht gezogen) und einer dunkelgrauen Stoffhose.

Täter 2: 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,70 Meter groß, schwarze hochgestylte Haare, die an den Seiten abrasiert waren, schwarz gekleidet, südländisches Erscheinungsbild .

Eine sofort eingeleitete Fahndung durch die Polizei verlief ohne Erfolg. Zeugen, die am Sonntagmorgen 01.11.2020 verdächtige Beobachtungen im Bereich der beiden Tatorte gemacht haben und den Ermittlern der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei Täterhinweise geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Mit Zetteltrick hochbetagte Seniorin in Wohnung bestohlen – Kripo bittet um Hinweise auf Trickdiebinnen

Kassel-Niederzwehren (ots) – Zwei dreiste Trickdiebinnen haben am vergangenen Freitag 30.10.2020 eine hochbetagte Seniorin in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Kassel-Niederzwehren bestohlen. Unter dem Vorwand, einen Zettel für eine Notiz an den Nachbarn zu benötigen, gelangte eine Frau in die Wohnung der hilfsbereiten Rentnerin. Ihre Komplizin durchsuchte währenddessen unbemerkt die Wohnung und erbeutete Schmuck und Bargeld. Erst später stellte die Seniorin den Diebstahl fest.

Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Straftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind, suchen nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Trickdiebinnen geben können. Außerdem gibt die Polizei am Ende dieser Mitteilung Tipps, wie man sich vor einem Trickdiebstahl in der Wohnung schützen kann.

Mit “Zetteltrick” in die Wohnung gelangt

Wie die Seniorin gegenüber den aufnehmenden Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes angab, ereignete sich die Tat am Freitagnachmittag, gegen 14:30 Uhr. Eine Frau hatte an ihrer Wohnungstür in der Karlsbader Straße, Ecke Dittershäuser Straße, geklingelt und fragte nach einem Zettel, um einem Nachbarn eine Nachricht hinterlassen zu können. Während die Frau der hilfsbereiten Seniorin in die Küche folgte, hatte die zweite Täterin sich durch die angelehnte Tür in die Wohnung geschlichen, diese heimlich durchsucht und den Schmuck sowie das Bargeld gestohlen. Anschließend kam die Komplizin kurz in die Küche und beide Frauen verließen im Anschluss die Wohnung.

Täterbeschreibung:

Die erste Täterin war etwa 25 Jahre alt und sprach gebrochen Deutsch, während ihre Komplizin ungefähr 50 Jahre alt war, so das Opfer. Beide Frauen sollen ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Trickdiebstahl gemacht haben und den Ermittlern der EG SÄM Hinweise auf die beiden Täterinnen geben können, melden sich bitte unter Tel.: 0561- 9100 bei der Kasseler Polizei.

Tipps zum Schutz vor Trickdiebstahl

Damit Sie nicht Opfer eines Trickdiebstahls werden, möchte die Polizei die folgenden Tipps geben:

Schauen Sie sich Besucher vor dem Öffnen der Tür durch den Türspion oder durch das Fenster genau an. Öffnen Sie die Tür nur bei vorgelegtem Sperrriegel.

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist.

Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten.

Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus.

Nehmen Sie für Nachbarn nichts ohne deren ausdrückliche Ankündigung entgegen, zum Beispiel Nachnahmesendungen oder Lieferungen gegen Zahlung.

Geben Sie keine Unterschrift für angebliche Geschenke oder Besuchsbestätigungen. Wechseln Sie niemals Geld an der Haustür. Sie könnten beispielsweise durch Falschgeld betrogen werden.

Unbekannte setzen E-Scooter und E-Trike in Brand – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Forstfeld/Waldau: Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag in Kassel zwei Elektrofahrzeuge in Brand gesetzt. Betroffen waren ein E-Scooter in der Görlitzer Straße und ein E-Trike in der Windhukstraße. Die Kripo ermittelt nun wegen Brandstiftung und sucht nach Zeugen.

Zu dem Brand des E-Trikes des Herstellers “Rolektro” in der Windhukstraße war es zwischen 2:30 Uhr und 3:00 Uhr im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses gekommen. Das Fahrzeug einer Privatperson war dadurch komplett zerstört worden. Der Schaden wird auf ca. 2.500 Euro geschätzt. Kurze Zeit später versuchte vermutlich ein und derselbe Täter nicht weit entfernt, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Görlitzer Straße, den E-Scooter in Brand zu setzen. Das Feuer wurde gegen 3 Uhr bemerkt und anschließend durch die alarmierte Feuerwehr gelöscht. Dieser Roller eines Verleih-Unternehmens war im Bereich des Hinterrades beschädigt worden. Die Schadenshöhe wird auf 1.000 Euro geschätzt.

Trotz der nachts eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen haben sich keine Hinweise auf den Täter ergeben. Die weiteren Ermittlungen führe die Beamten des für Branddelikte zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo. Sie bitte Zeugen, die Hinweise zu den Brandstiftungen geben können, sich unter Tel. 0561 – 9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

