Mann bedroht Polizei mit Küchenbeil

Frankfurt/Nieder-Erlenbach (ots)-(em) – Samstagnachmittag 31.10.2020 rief ein Mann, welcher mit einem langen Stock Übungen auf einem Kinderspielplatz durchführte, die Polizei auf den Plan. Dieser bedrohte die Polizeistreife mit einem Küchenbeil. Die Beamten nahmen den Mann daraufhin fest.

Gegen 15.30 Uhr alarmierte ein besorgte Mutter die Polizei. Sie konnte beobachten, wie auf einem Kinderspielplatz in der Straße An den Bergen ein Mann “Ninja-ähnliche” Übungen mit einem langen Stock durchführte und dabei auf die Zeugin angsteinflößenden wirkte.

Als eine Polizeistreife vor Ort eintraf, suchte sie das Gespräch mit dem unbekannten Mann. Dieser drehte sich daraufhin mit dem Rücken zu den Beamten, legte den ca. 140 cm langen Stock zur Seite und drehte sich anschließend wieder um. Nun hielt er einen Küchbeil mit einer Klingenlänge von rund 17 cm vor sich und ging damit auf die Polizisten zu. Diese zogen daraufhin ihre Dienstwaffe und forderten den Tatverdächtigen dazu auf, das Beil zu Boden zu legen.

Der Aufforderung kam er nach einem kurzen Zögern nach, so dass die Beamten ihn anschließend festnehmen konnten. Das Küchenbeil stellte die Streife sicher. Der 56-jährige Mann wurde anschließend in einer psychiatrischen Abteilung einer Klinik untergebracht. Die Ermittlungen dauern an.

Tätlicher Angriff auf Polizeistreife

Frankfurt (ots)-(em) – Freitagnacht 30.10.2020 wurde eine Polizeistreife von mehreren Jugendlichen tätlich angegriffen, als sie eine Auseinandersetzung zwischen 2 Männern schlichten und die Personalien erheben wollte. Nach bisherigen Erkenntnissen war eine Polizeistreife gegen 22 Uhr mit einem Streifenwagen in der Zeil unterwegs, als sie beobachten konnte, wie es zwischen zwei Männern zu einer Auseinandersetzung kam.

Als einer der beiden Männer aggressiv auf die andere Person zuging, schritten die Beamtin und der Beamte sofort ein, um Schlimmeres zu verhindern. Im Rahmen der anschließenden Personalienfeststellung des mutmaßlichen Täters, kam es zu einer Widerstandshandlung. Als der Polizist den Unbekannten daraufhin festnehmen wollte, fielen beide zu Boden.

Im Anschluss daran wurde der Beamte von einer umstehenden Gruppe mutmaßlich Jugendlicher, bestehend aus rund 25 Personen, mit Steinen und Flaschen beworfen. Währenddessen zielte ein anderer Täter mit einem Pfefferspray auf die Polizistin, verfehlte sie aber glücklicherweise.

Die Streife forderte sofort Unterstützung an und zog sich folgerichtig aus taktischen Gründen zurück. Der Täter, der sich gegen die Feststellung seiner Personalien gewehrt hatte, versuchte die Polizisten an der Wegfahrt zu hindern, indem er vor den Streifenwagen rannte und sich an einen der Außenspiegel hing. Schlussendlich ließ er diesen los, so dass die Beamten ihre Fahrt fortsetzen konnten.

Als zeitnah weitere Streifenwagen vor Ort eintrafen, ergriffen die Jugendlichen umgehend die Flucht. Eine Nahbereichsfahndung führte nicht zum Erfolg.

Der 27-jährige Polizist wurde ambulant ärztlich behandelt und konnte seinen Dienst nicht weiter versehen. Die 24-jährige Beamtin blieb glücklicherweise unverletzt. Der Streifenwagen wurde beschädigt.

Die Frankfurter Kriminalpolizei ermittelt nun in Bezug auf die Auseinandersetzung zwischen der beiden Männer wegen des Verdachts der Körperverletzung sowie der darauffolgenden strafbaren Handlungen gegen die beiden Beamten. Unter anderem wegen des Verdachts des besonders schweren Landfriedensbruchs, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte sowie der Gefangenenbefreiung.

Zeugen werden gebeten sich mit sachdienlichen Hinweisen, so auch mit Videoaufnahmen, unter der Telefonnummer 069/755-53111 an den Kriminaldauerdienst oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

Hantelstange und Gewichte im Visier – Fahndungsaufruf

FrankfurtGriesheim (ots)-(hol) – Der letzte Tag vor der vierwöchigen Schließung der Fitnessstudios versetzte zwei junge Männer offenbar derart in Panik, dass sie gestern versuchten, Trainingsequipment aus einem Fitnessstudio in Griesheim zu stehlen. Als sie sich ertappt fühlten, flüchteten sie ohne ihre Beute.

Gegen 22:00 Uhr beobachteten Zeugen, wie ein etwa junger Mann (16-17 Jahre) aus dem Fenster der Herrenumkleide im 1. OG eines Fitnessstudios in der Mainzer Landstraße eine 20 kg Langhantelstange an einen etwa gleichaltrigen Komplizen herausreichte, der unten auf dem Parkplatz wartete.

Die beiden bemerkten anschließend, dass die Zeugen offenbar den Studiobetreiber und dieser die Polizei verständigt hatte. Daraufhin flohen sie zu Fuß, ließen die Hantelstange jedoch zurück. Die hinzugerufenen Beamten stellten in der Umkleidekabine noch zwei zur Übergabe und Abtransport bereitgelegte 10 kg Hantelscheiben fest.

Täterbeschreibung:

Männlich, 16-17 Jahre alt, kräftige Statur, ca. 100 kg schwer, 190 cm groß und blonde Haare, schwarzer Pullover.

Männlich, 16-17 Jahre alt, dünne Statur, ca. 165 cm groß, braune, hochgelegte Haare, trug Sportkleidung.

Die Polizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder zu den Tätern machen können, sich telefonisch unter der 069 / 755-11600 oder auf jeder anderen Dienststelle zu melden.

93-Jährige stürzt neben einen Bus an der Haltestelle und verletzt sich schwer

Frankfurt-Höchst (ots)-(ne) – Bereits am Mittwoch 14.10.2020, ereignete sich an der Bushaltestelle Emmerich-Josef-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem eine 93-Jährige schwer verletzt wurde. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall gesehen haben.

Um 17:15 Uhr wollte die 93-Jährige in den Bus der Linie 59 steigen. Doch die Tür ging in diesem Moment zu, so dass die Seniorin das Gleichgewicht verlor und auf den Bürgersteig stürzte. Der Fahrer des Busses hatte sich kurz darauf mit seinem Bus entfernt. Passanten kümmerten sich ersten Erkenntnissen zufolge sofort um die Dame, die zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus kam.

Da die Polizei erst Tage später über den Unfall in Kenntnis gesetzt wurde, sind noch viele Fragen im Rahmen der Ermittlungen offen. Die Unfallermittler erhoffen sich daher Hinweise von Personen, die den Vorfall bemerkt haben und vielleicht auch der Seniorin noch geholfen hatten.

Hinweise nimmt das 17. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 – 755 11700 entgegen.

Streifenwagen beschädigt – Festnahme

Frankfurt-Ostend (ots)-(hol) – Sonntagvormittag beschädigte ein junger Mann im Ostend den Seitenspiegel eines Streifenwagens. Da der Funkwagen direkt vor dem Revier stand, klickten kurz darauf die Handschellen.

Gegen 11:15 Uhr hörte ein auf der Wache des 5. Polizeireviers sitzender Beamter das Geräusch eines abbrechenden Außenspiegels in der Ferdinand-Happ-Straße. Als er daraufhin auf den Monitor der Videoüberwachungsanlage blickte, erkannte er einen jungen Mann, der sich zügig von einem geparkten Streifenwagen entfernte.

Die Nachschau ergab, dass der linke Außenspiegel des Funkwagens tatsächlich beschädigt worden war. Zudem meldete sich eine Anwohnerin, die die Tat beobachtet hatte. Zeitgleich hatte eine Streife bereits mit der Suche nach dem Tatverdächtigen begonnen. Sie nahm kurz darauf einen 22-jährigen Wiesbadener fest, gegen den ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel eingeleitet wurde.

79-Jähriger bedroht Mann mit Waffe

Frankfurt-Berkersheim (ots)-(em) – Samstagnachmittag 31.10.2020 bedrohte ein 79-jähriger Mann einen 62-jährigen Mann mit einer Waffe. Zuvor war es wegen des Befahrens des Grundstückes des Opfers zu Streitigkeiten gekommen.

Gegen 16.20 Uhr befuhr der 79-Jährige mit seinem Auto im Bereich des Heiligenstockweges ein Privatgrundstück, mit dem Vorhaben, anschließend mit seinem Hund spazieren zu gehen. Dieses Vorgehen hatte sich in den Wochen zuvor bereits mehrfach ereignet, weswegen der Eigentümer des Grundstückes nun den Mann zur Rede stellte.

Dem 79-Jährigen schien dies nicht zu gefallen. Er zögerte nicht lange, griff in die Mittelkonsole seines Fahrzeuges und holte eine Waffe heraus, mit der er den 62-jährigen Mann bedrohte. Er würde ihn “beim nächsten Mal abknallen”. Der 62-Jährige alarmierte umgehend die Polizei, welche kurz darauf mit einem Durchsuchungsbeschluss vor der Haustür des Tatverdächtigen stand.

Dort fand die Frankfurter Polizei 3 Gewehre, 3 Pistolen, ein Zielfernrohr, eine Machete, 3 Kampfmesser sowie Munition auf und stellte diese sicher. Zudem stellten die Beamten fest, dass auf dem Fahrzeug, mit welchem er das Grundstück kurz zuvor befahren hatte, nicht die dazugehörigen Kennzeichen, sondern die seines anderen Pkw befestigt waren. Wie es zu dem Kennzeichentausch kam, konnte sich der mutmaßliche Täter auf Nachfrage nicht erklären.

Gegen 79-jährigen Mann wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Bedrohung, des Verstoßes gegen das Waffengesetz, Kennzeichenmissbrauchs sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt. Die Ermittlungen dauern an.

Schmuck entwendet

Frankfurt/Bergen-Enkheim (ots)-(fue) Am Sonntag 01.11.2020, fand im Hessen-Center in der Borsigallee ein Antikmarkt statt. Unter den Ausstellern befand sich auch eine 64-jährige Frau aus dem Landkreis Altenkirchen (Westerwald). Die 64-Jährige hatte ihren Stand im ersten Obergeschoss im Bereich des dortigen Infoschalters.

Durch einen oder mehrere bislang unbekannte Täter wurden kurz vor Beendigung des Marktes, zwischen 16:45 Uhr und 17:15 Uhr, zwei Plastiktüten entwendet, die sich unter dem Tisch befanden und in denen etwa 47 verschiedene Schmuckstücke, wie Ringe, Armbänder, Ohrstecker, Anhänger und eine Damenuhr, waren.

Der Wert der Beute dürfte sich nach ersten Schätzungen auf mehrere zehntausend Euro beziffern. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Zeugen, die sich zu dem genannten Zeitpunkt in der Nähe des Standes befanden und verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, aber auch Personen, denen Schmuck unbekannter Herkunft angeboten wird, werden gebeten, sich mit dem 18. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755-11800 in Verbindung zu setzen.

Frankfurt-Nied: Brand auf Balkon

Frankfurt-Nied (ots)-(fue) – Mieter einer Wohnung in der Werner-Bockelmann-Straße wurden am Sonntag 01.11.2020 gegen 00.30 Uhr, durch ihren Rauchmelder geweckt.

Wie sie feststellen mussten, war auf ihrem Balkon im dritten Obergeschoss ein Brand ausgebrochen. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun in der Sache und bittet Zeugen, die diesbezüglich sachdienliche Hinweise geben können, sich mit ihr unter der Telefonnummer 069 / 755-51599 in Verbindung zu setzen.

Frankfurterin rassistisch beleidigt

Frankfurt-Kalbach (ots)-(fue) – Am Freitag 30. Oktober 2020 gegen 08.20 Uhr, wurde eine 44-jährige Frankfurterin mit Migrationshintergrund von einem bislang unbekannten Mann rassistisch beleidigt.

Die Frau befand sich zu diesem Zeitpunkt alleine in der Straße Zur Kalbacher Höhe, neben der Grundschule Riedberg. Der Unbekannte beleidigte die Frau und hetzte gegen Ausländer und Muslime. Wie eine namentlich nicht bekannte Zeugin gegenüber der Geschädigten aussagte, wollte der Täter auch noch das Auto der 44-Jährigen beschmieren, ließ aber nach Ansprache davon ab.

Die Frankfurter Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Unbekannten machen können. Außerdem bittet die Polizei die Zeugin, die die Geschädigte ansprach, sich zu melden. Hinweise nimmt das 14. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069 / 755-11400 entgegen.

Verkehrsunfall mit Streifenwagen

Frankfurt-Nordend (ots)-(em) – Sonntagnachmittag 01.11.2020 kam es im Kreuzungsbereich Eschersheimer Landstraße/Fichardstraße zu einem Verkehrsunfall, in welchem auch ein Streifenwagen der Frankfurter Polizei involviert war. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden dabei vier Personen verletzt.

Gegen 14.00 Uhr befuhr ein Streifenwagen, ein Mercedes Vito, mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Eschersheimer Landstraße in Richtung Innenstadt. Nach bisherigen Ermittlungen zeigte die Ampel für den Streifenwagen rot, als dieser in den Kreuzungsbereich Eschersheimer Landstraße/Grüneburgweg bzw. Fichardstraße einfuhr. Zeitgleich fuhr eine Opel-Fahrerin bei grün aus der Fichardstraße kommend in den Kreuzungsbereich und kollidierte dabei mit dem Mercedes.

Sowohl die Autofahrerin, als auch die Besatzung des Streifenwagens, eine Beamtin und zwei Beamte, wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die Fahrzeuge waren beide nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Fahrspuren in Richtung Innenstadt mussten vorübergehend gesperrt werden.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs sowie der -ursache dauern an.

Mehrere Brände beschäftigten die Feuerwehr

Feuerwehr Frankfurt am Main

Frankfurt am Main (ots) – Neben zahlreichen Rettungsdienst- und Hilfeleistungseinsätzen, hatte die Feuerwehr Frankfurt von Samstagabend (31.10.2020) bis zum Sonntagmorgen 01.11.2020 zwei Kleinbrände, einen Pkw-Brand, acht Müllcontainerbrände sowie ein Feuer auf einem Balkon eines Wohnhauses zu bearbeiten.

Beginnend mit einem Pkw-Brand gegen 19:30 Uhr in der Tirolerstraße in Sachsenhausen, folgten ab 20:00 Uhr Brände von Müllcontainer im Kirschbaumweg und in der Eschborner Landstraße in Rödelheim. Gleichzeitig dazu brannte ein Müllcontainer in der Ahornstraße in Griesheim. Darauf folgten Containerbrände in der Oberfeldstraße in Praunheim gegen 20:45 Uhr, um 21:00 Uhr im Zentmarktweg und um 22:00 Uhr in der Lohoffstraße in Rödelheim. Gegen 23:30 Uhr brannte dann ein Container in der Heinrich-Stahl-Straße in Nied und gegen 04:15 Uhr ein Großmüllbehälter in der Carl-Sonnenscheinstraße in Sossenheim. In allen Fällen hat die Polizei die Brandursachenermittlung aufgenommen. Verletzt wurde niemand, zu entstandenen Sachschäden können keine Angaben gemacht werden.

Gegen 0:30 Uhr brannten noch Gegenstände auf einem Balkon im 4. OG einer Wohnanlage in der Werner-Bockelmann-Straße in Nied. Da aufgrund des Meldebildes vermutet wurde, das Menschenleben in Gefahr sein könnten, rückte die Feuerwehr mit einem Großaufgebot zu dieser Einsatzstelle aus. Das Feuer auf dem Balkon, welches sich durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr nicht weiter ausbreiten konnte, wurde vom Korb einer Drehleiter aus mit einem Strahlrohr gelöscht.

Nur 30 Minuten nach der Alarmierung konnte der Einsatz bereits wieder beendet werden. Auch hier wird die Brandursache von der Polizei ermittelt. Verletzt wurde ebenfalls niemand. Die Höhe des Sachschadens ist nicht bekannt. Bei den beiden Kleinbränden handelte es sich noch um ein Grillfeuer im Riederwald und um angebrannte Speisen in einer Wohnung in Bockenheim.

