Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Ein 35-jähriger Mann aus Serbien parkte seinen weißen Skoda Oktavia am Samstag, um 19 Uhr, in der Bismarckstraße. Als der Mann am Sonntag, um 11:20 Uhr, zu seinem Fahrzeug zurückkam, bemerkte er, dass ein unbekannter Unfallverursacher seinen Skoda am Kotflügel und an der Tür links beschädigt hatte und wegfuhr, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am Fahrzeug des 35-jährigen Mannes entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Korrekturmeldung: Falscher Wochentag

Reifen, Hantelstange und Rohre gestohlen

Schotten – Unbekannte verschafften sich zwischen Samstagnacht (10.10.) und Dienstagnachmittag (27.10.) gewaltsam Zutritt auf das Grundstück einer alten Molkerei in Schotten-Burkhards. Im Keller entfernten sie eine Kupferwasserleitung, wodurch es zu einem Wasseraustritt und in der Folge zu einem Wasserschaden kam. Aus einer nicht mehr bewohnten Wohnung im Dachgeschoss wurden außerdem eine Hantelstange entwendet und aus einer angrenzenden Garage vier Winterreifen. Die Täter beschädigten und entwendete zudem noch Regenfallrohre, die an der Gebäudefassade angebracht waren. Der Sachschaden beträgt circa 5.000 Euro. Der Wert des Diebesguts 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Gegen Zaun gefahren und Unfallflucht begangen

Lauterbach – Am 30. Oktober, zwischen 9 Uhr und 14:30 Uhr wurde der Jägerzaun eines Anwesens „Am Pfeifenweiher“ durch einen Verkehrsunfall auf einer Länge von einem Meter beschädigt. Der Verursacher entfernte sich unerkannt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diesel geklaut

Bad Hersfeld – Unbekannte stahlen zwischen Mittwochabend (28.10.) und Freitagmittag (30.10.) insgesamt etwa 140 Liter gemischten Diesel aus drei Baustellenfahrzeugen, die im Hinterhof eines Betriebsgeländes in der Straße „Am Ententeich“ standen. Der Wert des Diesels beträgt circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Autoscheibe eingeschlagen und Geld entwendet

Bad Hersfeld – Zwischen Samstagabend (31.10.) und Sonntagnacht (01.11.) schlugen Unbekannte die Fahrerscheibe eines schwarzen Mercedes ein und entwendeten etwas 30 Euro Kleingeld. Der Wagen stand in der Hünfelder Straße. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen

Bad Hersfeld – Unbekannte stahlen zwischen Freitagnachmittag (30.10.) und Samstagmorgen (31.10.) die beiden amtlichen Kennzeichen – SP-S 1076 – eines blauen Opel Zafiras. Das Auto stand auf einem Parkplatz in der Hainstraße. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 80 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Schule eingebrochen

Bad Hersfeld – Unbekannte verschafften sich zwischen Freitagnachmittag (30.10.) und Sonntagmittag (01.11.) gewaltsam Zugang in ein Treppenhaus eines Schulgebäudes in der Dreherstraße. Dort versuchten sie dann die Tür des Sekretariats aufzuhebeln, scheiterten aber. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Körperverletzung nach Eierwurf

Bad Hersfeld – Am Samstag (31.10.), gegen 20:15 Uhr, kam es zu einer möglichen Sachbeschädigung an einer Hauswand in der Straße „Falkenblick“. Aus einer Gruppe von Jugendlichen warf eine Person Eier an die Hauswand und verunreinigte diese dadurch. Der geschädigte Hausbewohner verfolgte die flüchtende Gruppe und es gelang ihm, den möglichen „Werfer“ einzuholen und festzuhalten. Dieser schlug dem Geschädigten unvermittelt ins Gesicht und flüchtete im Anschluss. Der Geschädigte wurde durch die Tat leicht verletzt. Er konnte folgende Beschreibung des männlichen Täters angeben: Etwa 17 Jahre alt, circa 175 cm groß, schlanke Figur, schwarze Haare und ein dezenter Oberlippenbart, vermutlich afghanischer Herkunft.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Haushaltsgegenstände gestohlen

Fulda – Unbekannte verschafften sich zwischen Donnerstagabend (22.10.) und Samstagnachmittag (24.10.) gewaltsam Zutritt zu einem Kellerraum eines Mehrfamilienhauses in der Adenauerstraße im Stadtteil Horas und stahlen mehrere Haushaltsgeräte. Es entstand ein geringer Sachschaden; der Wert des Diebesguts beträgt circa 150 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Geld geklaut

Fulda – Zwischen Donnerstagnacht (29.10.) und Freitagnacht (30.10.) brachen Unbekannte gewaltsam in den Keller eines Mehrfamilienhaues in der Schumannstraße ein. Sie stahlen das Münzgeld, das sich in einer gemeinschaftlich genutzten Waschmaschine mit Münzautomat befand. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 50 Euro. Der entstandene Sachschaden circa 550 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Roller gestohlen

Petersberg – Zwischen Freitagnachmittag (23.10.) und Freitagabend (30.10.) stahlen Unbekannte einen blau-schwarzen Roller der Marke Peugeot Modell JetForce Ctec mit dem Versicherungskennzeichen – 289 LZG – aus dem Innenhof eines Haues in der Hövelstraße. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 850 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fernsehgerät gestohlen

Gersfeld – Unbekannte drangen am Freitagnachmittag (30.10.) gewaltsam in ein Zimmer eines Mehrfamilienhauses in der Henneberger Straße ein und stahlen einen Fernseher. Der Sachschaden beträgt circa 500 Euro; der Wert des Diebesguts circa 200 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Sonnenschirm zerschnitten

Gersfeld – Zwischen Freitagabend (30.10.) und Samstagmorgen (31.10.) betraten Unbekannte den frei zugänglichen Bereich vor dem Rhöner Bauernladen auf der Wasserkuppe und schnitten mit einem unbekannten Gegenstand mehrfach in die Plane des davor befindlichen Sonnenschirms. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter der Telefonnummer 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In Gaststätte eingebrochen

Eiterfeld – Unbekannte brachen Samstagnacht (31.10.) in einen Vorraum einer Gaststätte in der Hauptstraße in Großentaft ein und stahlen einen rot-weiß karierten Tischläufer. Der mutmaßliche Täter – dunkel gekleidet und 1,70 bis 1,75 m groß – wurde beim Umherschleichen „ertappt“ und flüchtete. Der Wert des Sachschadens beträgt circa 20 Euro; der Sachschaden circa 250 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter der Telefonnummer 06652/9658-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Frauen überfallen

Fulda – Unbekannte haben am Samstagnachmittag (31.10.) zwei Frauen im Park hinter dem Parkhaus „Am Rosengarten“ überfallen. Die zwei männlichen Täter rissen von hinten an den mitgeführten Taschen der Frauen und erbeuteten einen blau-weißen Stoffbeutel, in dem sich ein Portemonnaie mit Bargeld, EC-Karten und persönlichen Dokumenten befand.

Die Täter waren nach Angaben der Geschädigten etwa 20 Jahre alt, circa 1,70 bis 1,80 m groß, athletisch gebaut, deutscher oder osteuropäischer Herkunft und dunkel gekleidet. Einer der Täter hatte eine rote Applikation am Kragen.

Die Täter flüchteten in Richtung Innenstadt. Die Frauen blieben unverletzt. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 200 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Wohnungseinbrüche

Fulda – Samstagnacht (31.10.) brachen Unbekannte gewaltsam in ein Einfamilienhaus in der Robert-Koch-Straße ein. Sie durchwühlten die Zimmer und flüchteten. Entwendet wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts. Der Sachschaden beträgt circa 1.600 Euro.

Auch in ein Nachbarhaus wurde versucht einzubrechen. Der Unbekannte wurde aber von dem Bewohner des Hauses gestört und flüchtete. Der Täter ist nach Zeugenangaben circa 1,86 m groß, hat eine kräftige Statur, einen kurzen Vollbart und wirkte südländisch. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro. Ob die Einbrüche in Zusammenhang stehen, ist nach derzeitigem Kenntnisstand noch nicht klar.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfallflucht

Am Montag (02.11.), gegen 06:15 Uhr, ereignete sich auf der Landesstraße 3176 aus Fahrtrichtung Mackenzell kommend, in Richtung Nüst, in Höhe eines Steinmetzbetriebes ein Verkehrsunfall.

Ein 70-jähriger BMW-Fahrer aus einem Hünfelder Ortsteil befuhr oben genannte Landstraße, als ihm ein LKW gefolgt von einem Pritschenwagen entgegenkamen. Aus bislang ungeklärten Gründen touchierten sich der Pritschenwagen und der graue BMW des 70-Jährigen. Hierbei riss der linke Außenspiegel des BMW x3 ab. Dieser prallte im hinteren Bereich des PKW gegen die Karosserie und verursachte eine Delle.

Der unbekannte Pritschenwagen-Fahrer hielt an der Unfallstelle nicht an und setzte seine Fahrt fort. Die Schadensshöhe von Seiten des BMW x3 beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bebra – Am Sonntag (01.11.), gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 18-Jähriger Rotenburger mit seinem Renault die Bundesstraße 27 aus Richtung Bebra-Asmushausen kommend in Richtung Bebra. In einer langgezogenen Rechtskurve kam er vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von dieser ab und kam nach einigen Metern im Straßengraben zum Stehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Meldungen vom Wochenende

Rotlicht missachtet – Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es um 01:30 Uhr in Fulda, an der Kreuzung Leipziger Straße / Buttlarstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Eine 21-jährige PKW-Fahrerin aus der Schweiz fuhr mit ihrem Citroen, von der Buttlarstraße kommend in den Kreuzungsbereich ein, wo es zum Zusammenstoß mit dem Mitsubishi eines 23-jährigen aus Fulda kam, der die Leipziger Straße stadtauswärts befuhr.

Es entstand ein Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen in Höhe von 5500,-EUR. Die Atemluft der Fahrerin des Citroen roch nach Alkohol, weshalb durch die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Weil beide Unfallbeteiligten angaben, bei Grünlicht der Lichtzeichenanlage in die Kreuzung eingefahren zu sein, werden Zeugen des Unfalls gebeten sich bei der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/1050, zu melden.

Verkehrsunfälle:

Bebra – Im Zeitraum zwischen dem 30.10.2020, 15:00 Uhr, und dem 31.10.2020, 18:00 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall im Fröbelweg, im rückwärtigen Bereich der August-Wilhelm-Mende-Schule. Beim Rangieren wurden dort vermutlich durch einen Sattelzug zwei Felder eines Metallzauns beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Hinweise in diesem Zusammenhang werden an die Polizeistation Rotenburg unter Tel.-Nr.: 06623/9370 oder über die online Wache erbeten.

Rotenburg – Ein Verkehrsunfall mit einem Fremdschaden von 350 Euro und unerlaubtem Entfernen von der Unfallstelle des Unfallverursachers ereignete sich im Zeitraum zwischen 30.10.2020, 22:00 Uhr, und 31.10.2020, 07:15 Uhr. In der Brückengasse, Höhe Hausnummer 11, wurde ein mit einem WLAN-Modul kombinierter Wegweiser beschädigt. Zeugenhinweise werden an die Polizeistation Rotenburg erbeten.

Rotenburg – Am 31.10.2020 um 12:00 Uhr wurde ein auf dem Parkdeck des Rotenburg Center abgestellter Pkw im Zuge eines Ein-/Ausparkvorgangs durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Durch einen aufmerksamen Zeugen konnte das Kennzeichen des Unfallverursachers abgelesen und dieser in der Folge durch die Polizei ermittelt werden. Es handelte sich um eine 76-jährige Frau aus dem Altkreis Rotenburg. Der im Zuge dieses Unfalls entstandene Gesamtsachschaden beträgt 2.400 Euro.

Bebra – Auf der Bundesstraße 27 zwischen Asmushausen und Rautenhausen kam es am 31.10.2020 um 21:55 Uhr zur Kollision zwischen dem Pkw eines 29-jährigen Mannes aus Neuenstein und einem die Fahrbahn kreuzenden Wildschwein. Das Tier wurde durch den Aufprall getötet, am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro.

Alheim – Ein Zusammenstoß zwischen einem Stück Rehwild und dem Pkw eines 58-jährigen Alheimers ereignete sich am 31.10.2020 um 18:30 Uhr auf der Landesstraße 3253 zwischen Baumbach und Sterkelshausen. Das Tier wurde in der weiteren Folge zudem vom Pkw eines entgegenkommenden 65-jährigen Fahrzeugführers aus Tabarz erfasst. Der Gesamtsachschaden dieses Unfalls beträgt 2.000 Euro.

Strafanzeigen:

Nentershausen – Am 01.11.2020 gegen 00:20 Uhr kam es in der Straße Am Schwimmbad zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 18-jährigen Mannes aus Nentershausen. Dieser wurde durch den noch zu ermittelnden Täter mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen, wodurch er zu Boden fiel und sich am Gesäß verletzte. Ursächlich war nach derzeitigem Ermittlungsstand eine Auseinandersetzung zwischen einer Gruppe Jugendlicher bzw. Heranwachsender aus Sontra und einer Gruppe Nentershäuser.

Sachbeschädigungen

Sachbeschädigungen durch Eierwürfe Bad Hersfeld – Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Zeit von 31.10.2020, 15.00 Uhr bis 01.11.2020, 08.30 Uhr. Derzeit unbekannte Täter warfen ca. 30 rohe Eier an die Hauswand des Anwesens Erfurter Straße 7a und verschmutzten diese dadurch stark. Es entstand ein Sachschaden in Höhen von 2000,- Euro. Zu einer weiteren Sachbeschädigung durch Eierwürfe kam es in der Zeit von 31.10.2020, 19.00 Uhr bis 01.11.2020, 08.00 Uhr an dem Anwesen Hans-Post-Straße 3. Hier wurden 3 rohe Eier von unbekannten Tätern an die Hauswand geworfen, die einen Sachschaden von 300,- Euro verursachten.

Zertrümmerte Glasscheibe Bad Hersfeld – Zu einer anderen Sachbeschädigung kam es ebenfalls in der Nacht von 31.10.2020 auf 01.11.2020 in der Wollweberstraße. Hier wurde die Glasscheibe eines Fahrplanaufstellers einer Bushaltestelle zertrümmert und lag auf dem Gehweg. Der Schaden wurde von einer Polizeistreife festgestellt, er beläuft sich auf 300,- Euro.

Hinweise in allen Fällen bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Tel. 06621-9320 oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Fahrzeug überschlagen

Der Leitstelle des PP Osthessen wird am heutigen Sonntag, 14:50 Uhr, ein Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug gemeldet. Als Unfallörtlichkeit wurde die BAB 4, Fahrtrichtung Osten, zwischen Bad Hersfeld u.Friedewald (Höhe Amazon) genannt. Rettungskräfte und Polizei sind gerade an der Unfallstelle eingetroffen. Nähere Einzelheiten zum Unfallgeschehen liegen derzeit nicht vor.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Am Samstag, den 31.Oktober 2020, um 18.45 Uhr, befuhr eine Pkw- Fahrerin aus Bad Hersfeld hinter dem Pkw eines Fahrers aus Hauneck die Homberger Straße stadtauswärts. In Höhe der Hausnummer 78 musste der Pkw-Fahrer aus Hauneck verkehrsbedingt bremsen, dies erkannte die Hersfelderin zu spät und prallte mit ihrem Ford Mondeo auf das Heck des VW Passat aus Hauneck. An beiden Pkw entstand Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10000,- Euro. Der VW Passat war nach dem Unfall nicht mehr fahrtauglich und musste abgeschleppt werden.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Ein 43-jähriger Mann aus Bebra und eine 21-jährige Frau aus Rotenburg befuhren am 30.10.2020, um 18.04 Uhr, mit ihren PKW´s in dieser Reihenfolge die Nürnberger Straße in Lispenhausen, in Richtung Bebra. Der Mann aus Bebra musste verkehrsbedingt anhalten. Die junge Frau erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den PKW mit Anhänger, des Vordermannes auf. An beiden Fahrzeugen und am Anhänger entstand Sachschaden in Höhe von ca.6300 EUR. Die Frau aus Rotenburg wurde bei dem Unfall leichtverletzt.

Alleinunfall auf BAB 7

Am Morgen des 31.10.2020 kam es auf der BAB 7 kurz nach dem Hattenbacher Dreieck in Fahrtrichtung Würzburg zu einem Alleinunfall eines 19-jährigen aus dem Vogelsbergkreis. Der Fahrer kam aus ungeklärter Ursache in einer langgezogenen Links-Kurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Volvo des Fahrers kam massiv beschädigt hinter der Schutzplanke zum Liegen. Der Fahrer konnte das Fahrzeug vermutlich noch selbstständig verlassen, jedoch wurde er durch den Verkehrsunfall schwer verletzt und zur weiteren ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus transportiert. Am Fahrzeug entstand ein Totalschaden von ca. 3000EUR.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der anschließenden Bergung des Pkw wurde der rechte von zwei Fahrstreifen gesperrt. Die Auswirkungen auf den fließenden Verkehr blieben jedoch gering.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Donnerstag, 29.10.20, in der Zeit von 06:00 bis 12:45 Uhr stellte eine 44-jährige Eiterfelderin ihren Pkw in Eiterfeld in der Friedrich-Fröbel-Straße auf dem Parkplatz der dortigen Kindertagesstätte ab.

Als sie in den Mittagsstunden zu ihrem Pkw zurückkehrte, stellte sie fest, dass ihr Fahrzeug einen Schaden am rechten, hinteren Kotflügel aufwies. Der Schaden wird auf eine Höhe von ca. 1.000 bis. 1.500 Euro geschätzt und muss beim Ein- bzw. Ausparken durch einen anderen Verkehrsteilnehmer verursacht worden sein. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen treffen zu lassen.

Als möglicher Verursacher kommt ein heller, mittelgroßer SUV oder sogenannter „Crossover“ mit „M“-Kennzeichen in Betracht.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hünfeld unter der Rufnummer 06652/96580 in Verbindung zu setzen.