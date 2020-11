Vandalen wüten in Sparkasse, Weilburg, Odersbacher Weg, Samstag, 31.10.2020, 20.00 Uhr bis Sonntag, 01.11.2020, 09.00 Uhr

(si)Von Samstag auf Sonntag haben Vandalen im Odersbacher Weg in Weilburg in den Räumlichkeiten einer dortigen Sparkasse gewütet. Die Unbekannten warfen einen in dem Raum befindlichen Kontoauszugsautomaten um und verursachten dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Elektrofahrrad entwendet, Limburg-Lindenholzhausen, Frankfurter Straße, Freitag, 30.10.2020, 18.30 Uhr

(si)Am frühen Freitagabend haben Unbekannte in der Frankfurter Straße in Lindenholzhausen ein Elektrofahrrad entwendet. Die Täter öffneten gegen 18.30 Uhr die Garage eines dortigen Wohnhauses und nahmen von dort das schwarz-weiße Mountainbike der Marke Giant im Wert von rund 2.500 Euro an sich. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Trickbetrüger erbeuten größere Menge Bargeld, Villmar-Seelbach, Freitag, 30.10.2020, 15.30 Uhr

(si)Am Freitagnachmittag haben Trickbetrüger im Villmarer Ortsteil Seelbach eine größere Menge Bargeld erbeutet. Eine Seniorin hatte am Freitag mehrere Anrufe von ihrem angeblichen Enkel erhalten, welcher sie um Bargeld für einen Grundstückskauf bat. Nachdem die Frau das Geld gegen 15.30 Uhr in der Straße „Im Wicke1. Dreiste Ladendiebe werden handgreiflich, Eschborn, Ginnheimer Straße, Samstag, 31.10.2020, 20:45 Uhr

(jn)Beim Versuch, einen gefüllten Einkaufswagen zu entwenden sind am Samstagabend in Eschborn mehrere Personen ertappt worden. Als sie von einem Mitarbeiter darauf angesprochen wurden, kam es zu Schlägen und Tritten infolge derer die Täter flüchteten. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge hielt sich die aus mindestens fünf Personen bestehende Gruppe gegen 20:45 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Ginnheimer Straße auf und befüllte einen Einkaufwagen. Im Anschluss soll ein Täter versucht haben, den Einkaufswagen am Kassenbereich vorbeizuschieben. Ein 19-jähriger Mitarbeiter wurde darauf aufmerksam und sprach den Täter an, was zur Folge hatte, dass dieser auf den 19-Jährigen einschlug und ohne Beute das Geschäft verließ. Als der Mitarbeiter ihm hinterhereilte, wurde er noch von mehreren Tätern attackiert, bevor diese allesamt flüchteten. Der ersten Erkenntnissen zufolge leichtverletzte Geschädigte musste ärztlich untersucht werden. Die verständigte Polizei konnte im Verlauf einer Fahndung zwei 23- und 31-jährige Männer aus Frankfurt festnehmen. Gegen diese wird nun wegen gefährlicher Körperverletzung und versuchtem räuberischem Diebstahl ermittelt. Bei den restlichen und bisher noch unbekannten Tätern soll es sich um drei ca. 1,85 Meter große Männer mit „arabischem“ Aussehen und dunkler Freizeitkleidung gehandelt haben.

Hinweisgeber melden sich bitte bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0.

Junge Frau mit Eiern beworfen, Hofheim am Taunus, Brühlstraße, Neugasse, Samstag, 31.10.2020, 18:45 Uhr

(jn)Nachdem eine 24-jährige Hofheimerin am Samstagabend mit Eiern beworfen worden ist, ermittelt die Polizei nun wegen Körperverletzung. Den Angaben der Geschädigten zufolge war sie gegen 18:45 Uhr auf der Brühlstraße in Hofheim unterwegs, als sie von fünf, ca. 14 Jahre alten Jugendlichen mit Eiern beworfen wurde. Eines der Eier traf die 24-Jährige am Hals, was zu entsprechenden Schmerzen führte. Noch bevor die Polizei am Tatort eintraf, flüchtete das Quintett in Richtung Brühlwiesenschule. Laut der jungen Frau trugen zwei Täter silberne Masken und zwei Täter Chucky- sowie Screammasken.

Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 bei der Polizei in Hofheim zu melden.

Diebe unterwegs, Sulzbach (Taunus), Altkönigstraße, Am Schwalbach, Mühlstraße, Nacht zum Sonntag, 01.11.2020, 09:00 Uhr

(jn)In Sulzbach waren in der Nacht zum Sonntag unbekannte Täter unterwegs und haben zwei Pkw geöffnet sowie zwei Fahrräder gestohlen. Am Sonntag meldeten sich drei Geschädigte bei der Polizei und zeigten entsprechende Taten an. Demnach wurde in der Altkönigstraße ein blauer BMW in einem Hinterhof geöffnet, durchwühlt und aus dem Innenraum eine Sonnenbrille entwendet. Mutmaßlich war der Pkw nicht verschlossen, der Hinterhof jedoch durch ein Tor gesichert. In der Straße „Am Schwalbach“ wurde ein schwarzer Mercedes geöffnet und aus dem Innenraum die Fernbedienung einer Garage gestohlen. In der Folge entwendeten die Täter aus dieser Garage ein weißes Herren-Mountainbike, dessen Wert bei etwa 800 Euro liegt. Ersten Erkenntnissen zufolge war auch der Mercedes nicht ordnungsgemäß gesichert. Bei der dritten Tat ließen die Unbekannten in der Mühlstraße ein Fahrrad mitgehen, welches in einem Hinterhof abgestellt war.

Die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei ermittelt und bittet Hinweisgeber, die in der Nacht zum Sonntag in Sulzbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 – 0 zu melden.

Randalierer verursachen Sachschäden, Flörsheim, Stadtgebiet, Nacht zum 01.11.2020

(ho)In der Nacht zum vergangenen Sonntag haben Unbekannte im Stadtgebiet von Flörsheim randaliert und dabei teils erhebliche Sachschäden angerichtet. In der Kloberstraße entwendeten die Täter einen auf der Straße abgestellten Anhänger, den sie bis in die Beethovenstraße schoben. Dabei krachten sie mit dem Gefährt in einen Zaun und verursachten einen Sachschaden, der auf rund 1.000 Euro geschätzt wird. In derselben Nacht wurde in der Beethovenstraße ein geparkter BMW auf der Fahrerseite beschädigt, wobei an dem Wagen ein Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand. Ein Zusammenhang mit der eingangs beschriebenen Sachbeschädigung durch den Anhänger scheint wahrscheinlich.

Vor einer Gaststätte in der Dr. Georg-von-Opel-Anlage griffen sich Unbekannte im Laufe der Nacht einen dort stehenden Tisch, den sie anschließend in den Main warfen. Bei dieser Aktion wurde der Tisch beschädigt und ebenfalls Strafanzeige gegen Unbekannt erstattet. Unweit der Gaststätte wurde darüber hinaus ein geparkter Opel durch einen Flaschenwurf beschädigt, wobei an dem Wagen ebenfalls ein Sachschaden entstand.

Die Flörsheimer Polizei hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeber, die in der Nacht zum Sonntag verdächtigte Beobachtungen gemacht haben oder sonstige Angaben zu den Verursachern der Schäden machen können, sich unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 zu melden.

Werkzeugdieb flüchtet, Hochheim am Main, Marzelstraße, Samstag, 31.10.2020, 02:00 Uhr

(jn)Ein bislang unbekannter Täter ist am frühen Samstagmorgen geflüchtet, als er beim Diebstahl von Werkzeug aus einem Hochheimer Keller erwischt wurde. Gegen 02:00 Uhr hatte der etwa 1,85 Meter große und dunkel gekleidete Mann das Hoftor eines Grundstückes in der Marzelstraße überklettert und im weiteren Verlauf den Keller betreten. Hier nahm der Unbekannte eine Bohrmaschine und weiteres Werkzeug an sich und deponierte seine Beute zunächst im Nahbereich unter einem Fahrzeug. Als er ein weiteres Mal zum Tatort zurückkehrte, wurde eine Anwohnerin auf den Mann aufmerksam, was zur umgehenden Flucht des Werkzeugdiebes in Richtung Wilhelmstraße führte.

Weitere Zeugen melden sich bitte bei der Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer 06145 / 5476 – 0.

Pedelec von Fahrradgepäckträger gestohlen, Kriftel, Uhlandstraße, Donnerstag, 29.10.2020, 20:00 Uhr bis Freitag, 30.10.2020, 10:00 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag ist in Kriftel ein hochwertiges Pedelec gestohlen worden. Das Rad war auf dem Fahrradgepäckträger eines in der Uhlandstraße geparkten Pkw montiert und angeschlossen. Allem Anschein nach öffneten die Fahrraddiebe das Schloss gewaltsam und verschwanden mit dem Rad im Wert von knapp 4.000 Euro. Bei dem silbernen Pedelec handelt es sich um ein Zweirad des Herstellers „Lapierre“, Typ Overvolt RT 4.5.

Hinweise zu der Beute oder der Tat werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 von der Hofheimer Polizei entgegengenommen.

Fahrzeuge vorsätzlich beschädigt, Hofheim am Taunus, Rudolf-Mohr-Straße, Nacht zum Sonntag, 01.11.2020, 09:45 Uhr

(jn)Ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro wurde in der Nacht zum Sonntag an zwei Fahrzeugen des Hofheimer Ordnungsamtes verursacht. Die zwei Pkw parkten auf einem Parkplatz in der Rudolf-Mohr-Straße, als Unbekannte die Außenspiegel und die Fensterscheibe eines der Pkw zerstörten.

Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten.

Fenster von Schule beschädigt, Hofheim am Taunus, Marxheim, Königsberger Weg, Samstag, 31.10.2020, 20:00 Uhr bis 23:15 Uhr

(jn)Am Samstagabend wurde in Hofheim das Fenster einer Schule erheblich beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zuletzt war die Fensterscheibe des im Königsberger Weg gelegenen Schulgebäudes um 20:00 Uhr noch intakt gewesen. Wenige Stunden später meldete ein Zeuge bei der Polizei eine entsprechende Beschädigung. Die Hintergründe sind bislang unklar.

Sachdienliche Hinweise werden von der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 entgegengenommen.

Nach Zusammenstoß mit Wildschwein schwerverletzt, Kelkheim (Taunus), Bundesstraße 8, Sonntag, 01.11.2020, 05:14 Uhr

(jn)Ein 26-jähriger Autofahrer aus Bad Soden hat sich am frühen Sonntagmorgen bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Um 05:14 Uhr war er am Steuer eines Toyota auf der B 8 aus Kelkheim kommend in Fahrtrichtung Liederbach unterwegs gewesen, als er mit einem die Fahrbahn querenden Wildschwein kollidierte. Infolge des Unfallgeschehens wurde der 26-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem Toyota befreit werden. Im Anschluss wurde der Verletzte mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Die Bundesstraße war in Fahrtrichtung Frankfurt bis etwa 07:30 Uhr gesperrt. Das Wildschwein verendete an der Unfallstelle.ngarten“ an einen unbekannten Mann übergeben hatte, stellte sich heraus, dass Trickbetrüger bei der Frau angerufen hatten und ihr Enkel sie gar nicht um das Geld gebeten hatte. Bei dem Täter, welcher das Geld in einem Briefumschlag entgegennahm, soll es sich um einen etwa 1,70 m großen, circa 35 Jahre alten und schlanken Mann gehandelt haben, welcher einen schwarzen Hut trug. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte der Täter nach der Geldübergabe mit einem gelbem Mercedes, eventuell einem Taxi, vom Tatort geflüchtet sein. Aufgrund des aktuellen Falles rät die Polizei zu erhöhter Vorsicht. Sollten sich Verwandte oder Bekannte melden, welche die Auszahlung von Bargeld verlangen, ist eine Überprüfung der Angaben unbedingt erforderlich. Dazu können Familienangehörige, aber auch Nachbarn und Freunde zu Rate gezogen werden. Die Täter versuchen immer wieder Druck auf die Betroffenen auszuüben, um eine schnelle Auszahlung zu erwirken. In vielen Fällen erscheint dann ein Komplize des Täters an der Wohnungstür, um das Geld in Empfang zu nehmen. Solche unbekannten Personen sollten niemals in die Wohnung gelassen, geschweige denn Bargeld an sie ausgehändigt werden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber in dem geschilderten Fall werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Feuerwehr befreit 29-Jährigen aus Pkw, Weilburg, Frankfurter Straße, Freitag, 30.10.2020, 17.00 Uhr

(si)Am Freitagnachmittag wurde ein 29 Jahre alter Autofahrer bei einem Unfall auf der Frankfurter Straße in Weilburg in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Der 29-Jährige war gegen 17.00 Uhr mit seinem Opel auf der Frankfurter Straße in Richtung Limburger Straße unterwegs, als ihm ein Seat entgegenkam. Die 33-jährige Fahrerin des Seat geriet in Höhe des Opel in den Gegenverkehr und stieß mit dem Fahrzeug des 29-Jährigen zusammen. Dabei wurde der Mann in dem Opel eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Beide Autofahrer erlitten bei dem Zusammenstoß so schwere Verletzungen, dass sie zur Untersuchung in Krankenhäuser gebracht werden musste. Zudem waren beide Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme musste der Bereich der Unfallstelle für rund eineinhalb Stunden voll gesperrt werden.

Bei Ausweichmanöver in Böschung geraten, Landesstraße 3031, zwischen Bad Camberg und Beuerbach, Freitag, 30.10.2020, 17.30 Uhr

(si)Am Freitagnachmittag ist auf der Landesstraße 3031 zwischen Bad Camberg und Beuerbach ein VW Passat bei einem Ausweichmanöver in eine Böschung geraten. Der 46 Jahre alte VW-Fahrer war auf der Landesstraße in Fahrtrichtung Beuerbach unterwegs, als ein entgegenkommender Pkw auf die Fahrspur des VW geraten sein soll. Um einen Zusammenstoß zu verhindern sei der 46-Jährige mit seinem Fahrzeug nach rechts ausgewichen und eine Böschung hinuntergefahren. Das entgegenkommende Fahrzeug soll im Anschluss ohne anzuhalten weitergefahren sein. Der an dem VW entstandene Sachschaden wird auf mindestens 2.500 Euro geschätzt. Glücklicherweise blieb der VW-Fahrer unverletzt. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Toyota bei Unfallflucht erheblich beschädigt, Limburg, Eschhöfer Weg, Donnerstag, 29.10.2020, 13.30 Uhr bis Freitag, 30.10.2020, 07.00 Uhr

(si)Zwischen Donnerstag und Freitag wurde in der Nähe der Einmündung Eschhöfer Weg/Eisenbahnstraße in Limburg ein geparkter Toyota Prius bei einer Verkehrsunfallflucht beschädigt. Der graue Pkw stand unter einer dortigen Brücke, als ein bisher unbekanntes Fahrzeug die linke Fahrzeugseite des Toyota beschädigte und dabei ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro verursachte. Ersten Ermittlungen zu Folge könnte es sich bei dem Unfallverursacher um ein rotes Fahrzeug gehandelt haben. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.