Ludwigshafen: Stadtnotizen 02.11.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Gelbe Tonnen werden verteilt

Seit dem frühen Montagmorgen verteilt das Mannheimer Spezialunternehmen für Abfallwirtschaft Knettenbrech und Gurdulic Rhein-Neckar 120 und 240 Liter Gefäße für die Leichtstoffverpackung in Oggersheim. Dabei halten sich die Entsorgungsspezialisten an die städtische Liste der blauen Altpapier-Tonne. Jeder, der eine solche Tonne nutzt, erhält nun auch eine gelbe. Das Verteilen in Oggersheim wird rund zwei Wochen in Anspruch nehmen. Im Anschluss ist der Stadtteil Gartenstadt an der Reihe. Die gelben Tonnen können dann ab 1. Januar 2021 genutzt werden.

In den Stadtteilen Mitte und Nord/Hemshof kommen weiterhin die Gelben Säcke zum Einsatz.

Gelber Draht zum WBL

Da eine solche Umstellung sicher Fragen aufwirft, bietet der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) Bürgern unter www.ludwigshafen-diskutiert.de die Möglichkeit, diese unmittelbar zu stellen. In der Zeit vom 2. bis 16. November stehen die Mitarbeiter des WBL auf dem städtischen Dialogportal für alle Belange zum Thema Gelbe Tonne Rede und Antwort.

Neben dem Gelben Draht und gelbetonne@ludwigshafen.de bietet der WBL mit ludwigshafen-diskutiert eine weitere direkte und unkomplizierte Informationsquelle für die Bürger zur Einführung der Gelben Tonne.

Der Gelbe Draht ist unter der Telefonnummer 0621 504-4747 von montags bis freitags, 7.30 bis 17 Uhr, und donnerstags bis 18 Uhr, erreichbar. Die E-Mailadresse gelbetonne@ludwigshafen.de steht rund um die Uhr für schriftliche Anfragen zur Verfügung.