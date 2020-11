Worms (ots) – In der Nacht von Samstag 31.10.2020 auf Sonntag 01.11.2020 melden gegen 00:30 Uhr mehrere Anrufer eine Schlägerei im Bereich der Shell-Tankstelle in der Ludwigstraße in Worms. Durch eine zufällig vorbeifahrende Polizeistreife können augenscheinlich zwei Personengruppen festgestellt werden, welche mit Holzlatten, Stuhlbeinen und ähnlichen Gegenständen aufeinander einschlagen.

Die ca. 15 Personen können durch den Einsatz von Reizstoffspray voneinander getrennt werden.

Bis zum Eintreffen weiterer Kräfte können bis auf zwei Personen alle weiteren Beteiligten flüchten.

Eine Person erleidet leichte Verletzungen. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung im Nahbereich können keine weiteren beteiligten Personen mehr festgestellt werden.

Mehrere Schlagwerkzeuge können sichergestellt werden. Der genaue Tathergang sowie die Ursache der Auseinandersetzung sind bislang unbekannt.

Die Kameraauswertung der Tankstelle muss noch erfolgen. Die Ermittlungen dauern an.