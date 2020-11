Gudensberg-Dorla (ots) – Verletzter Greifvogel Samstag, Einen geflügelten Mitfahrer hatten die Beamten der Polizeistation in Fritzlar am Samstagmittag 31.10.2020 gegen 13:00 Uhr. Am Samstagmittag meldete ein Verkehrsteilnehmer einen verletzten Greifvogel an der Landesstraße L 3150, in Höhe der Abfahrt Dorla.

Die alarmierten Polizisten fanden den verletzten Vogel in einem Straßengraben vor und entzogen ihm die Freiheit indem sie ihn in eine Decke einwickelten und in den Streifenwagen brachten.

Dort wurde er für den weiteren Transport von einem Beamten festgehalten.

Nach einer kurzen Fahrt im Streifenwagen wurde der verletzte Mäusebussard in Homberg an die Mitarbeiterin einer Auffangstation für Greifvögel in Haunetal übergeben.

Dort wird man sich professionell um ihn kümmern.

