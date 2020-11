Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 02.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Deidesheim: Unfall unter Alkohol

Deidesheim (ots) – Auf rund 10.000,- EUR beziffert die Polizei Haßloch den Schaden, den ein 28-Jähriger aus Neustadt/W. am Sonntagfrüh (1. November 2020, 6:30 Uhr) in Deidesheim verursachte. Der Alkotest zeigte 1,18 Promille, nachdem er zuvor mit seinem Golf in der Steingasse mit einem geparkten Auto kollidierte. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet. Der Führerschein blieb bei der Polizei.

Haßloch: Unfallflucht in der Anilinstraße

Haßloch (ots) – Vom Unfallort entfernt hat sich am Wochenende (31. Okt. – 1. Nov. 2020) ein Unbekannter in der Anilinstraße in Haßloch. Am Sonntagmittag (12 Uhr) fand der Besitzer eines grauen Opel Astra seinen Wagen mit Beschädigungen an beiden Türen der Fahrerseite und dem linken Außenspielgel vor. Die Polizei Haßloch hält es für möglich, dass ein Fahrradfahrer den Schaden in Höhe von 1.500,- EUR verursachte. Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Haßloch unter Tel. 06324-9330 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de zu melden.

Haßloch: Morgens unter Amphetamin

Haßloch (ots) – Dass mit dem Fahrer eines BMW, den die Polizei Haßloch am Montagmorgen (2. November 2020, 9:00 Uhr) in der Gottlieb-Duttenhöfer-Straße kontrollierte, etwas nicht stimmte, war schnell klar. Nervosität, Schweißausbrüche und weitere Auffälligkeiten ließen bei den Beamten keinen Zweifel, dass was faul ist. Amphetamineinfluss, bestätige letztlich ein vor Ort durchgeführter Drogentest. Dem 33-Jährigen Mann aus dem Landkreis DÜW wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein kassierte die Polizei.