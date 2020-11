Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 02.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Nächtliche Aussicht auf Hambacher Schloss unerlaubt genossen

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 19-jähriger Mann aus Speyer und seine 18-jährige Begleiterin machten es sich am 02.11.2020 um 01:55 Uhr auf dem Hambacher Schloss gemütlich. Sie ließen sich mit Camping-Stühlen auf der Aussichtsterrasse nieder und genossen die Aussicht in die Rheinebene. Eine Polizeistreife bemerkte deren geparkten Pkw unmittelbar vor dem verschlossenen Zugangstor. Eine aufgestellte Euro-Palette an der Außenmauer erregte zusätzlich die Aufmerksamkeit der Beamten. Über diese gelangte das Pärchen augenscheinlich auf das Gelände des Schlosses. Bei der Absuche auf dem Gelände konnten die Beiden festgestellt werden. Sie mussten das Gelände verlassen und erhalten nun eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch.

Neustadt: Unfall verursacht und einfach weitergefahren

Neustadt/Weinstraße (ots) – Eine aufmerksame Zeugin teilte der Polizei Neustadt am 31.10.2020 gegen 04:30 Uhr telefonisch mit, dass ein Pkw mit einem frischen Unfallschaden auf einem Tankstellengelände aufgetaucht sei. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass die 30-jährige Fahrerin mit dem Pkw des Beifahrers kurz zuvor an der Einmündung Landauer Straße / Hauptstraße beim Ausparken einen Pfosten beschädigt hat und dennoch von der Unfallstelle weg fuhr. Die Fahrerin muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht verantworten. Der Schaden am Fahrzeug wird mit ca. 4500 Euro beziffert, der Schaden des Pfostens dürfte weitaus geringer sein.