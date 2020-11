Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 01.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 01.11.2020, um 02:43 Uhr, wurde in der Neusatzstraße, in Neustadt, eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Der 36-jährige Pkw-Fahrer konnte auf Verlangen lediglich einen Führerschein, ausgestellt von einem Nicht-EU-Mitgliedsstaat, aushändigen, obwohl er bereits seit mehreren Jahren in Neustadt wohnhaft ist. Gegen den Mann wurde folglich ein Ermittlungsverfahren wegen Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis eingeleitet. Die Polizei verweist in diesem Zusammenhang auf die sich aus der Fahrerlaubnisverordnung ergebenden Fristen zur Umschreibung ausländischer Fahrerlaubnisse.

Neustadt: Fazit – Halloween-Nacht in Neustadt/Wstr.

Neustadt/Weinstraße (ots) – Durch starke Präsenz im öffentlichen Raum, insbesondere durch Schwerpunktbildung an Brennpunkten, ging das gemeinsame Einsatzkonzept der städtischen Ordnungsbehörde und der Polizei auf.

Aufkommende Streitigkeiten konnten frühzeitig erkannt und geschlichtet werden, sodass keine nennenswerten strafrechtlich relevanten Handlungen zu verzeichnen waren. Seitens der Ordnungsbehörde kurzfristig erlassene Verfügungen wurden von den Gastronomiebetrieben ohne Beanstandungen umgesetzt.