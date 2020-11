Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 01.11.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit flüchtigem Täter / Fahrzeug

Bad Dürkheim (ots) – Am 31.10.2020 zwischen 10:30 Uhr und 11:00 Uhr kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Straße am Limburgberg 10 in Bad Dürkheim. Der unbekannte Unfallverursacher touchierte hierbei den geparkten PKW VW Passat des Geschädigten an der vorderen linken Stoßstange und Radkasten. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro.

Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Bad Dürkheim: Schaden verursacht und vom Unfallort geflüchtet

Bad Dürkheim (ots) – In der Nacht am 01.11.2020 kam es zwischen 00:15 Uhr und 01:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht an einem geparkten PKW BMW X3. Der Geschädigte parkte seinen BMW auf dem Wurstmarktplatz in Bad Dürkheim. Als dieser wieder an seinen PKW zurückkam, stellte er den Schaden an der hinteren rechten Fahrzeugseite fest. Es entstand Sachschaden am hinteren rechten Reifen und am Radkasten. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachtet haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, Tel.: 06322-9630 oder pibadduerkheim@polizei.rlp.de zu melden.

Friedelsheim: Betrug durch angebliche Microsoft Mitarbeiter

Friedelsheim (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 27.10.2020 bis zum 31.10.2020 wurde die 74-jährige Geschädigte mehrfach von vermeintlichen Microsoft Mitarbeitern angerufen. Das Gespräch wurde ausschließlich in englischer Sprache geführt. Auf die Aussage, dass die Geschädigte kein Englisch verstehe und spreche wurde in deutscher Sprache mit Akzent geantwortet. Die Geschädigte erkannte die Betrugsmasche schnell und beendete direkt das Gespräch. Ein Schaden konnte somit durch die Geschädigte selbstständig verhindert werden.

Weidenthal, Neidenfels: Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer auf B 39

Neidenfels (ots) – Am 31.10.2020, um 15:32 Uhr, ereignete sich auf der B 39, zwischen Weidenthal und Neidenfels ein Motorradunfall.

In einer langgezogenen Rechtskurve verlor ein 27-jähriger Fahrer aus Neustadt, vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und mangelnder Fahrpraxis, die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Hiernach kollidierte der Mann mit dem Randstein und kam zu Fall, wodurch er eine Oberschenkelfraktur erlitt.

Zwecks weiterer Untersuchungen wurde der Verunfallte durch das DRK in ein Krankenhaus gebracht. Das Leichtkraftrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise waren keine weiteren Verkehrsteilnehmer in den Unfall verwickelt.

Freinsheim: Zu schnell unterwegs und dadurch Unfall mit 2 Verletzten verursacht

Freinsheim (ots) – Am 31.10.2020 gegen 23:55 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen in der Herxheimer Straße in Freinsheim. Die 21-jährige aus dem Landkreis Bad Dürkheim befuhr mit ihrem PKW Renault Twingo die Herxheimer Straße in Freinsheim und wollte nach rechts auf die L522 in Richtung Weisenheim am Sand abbiegen. Die 20-jährige Mainzerin des entgegenkommenden PKW VW Golf befuhr die L522 und wollte nach links in die Herxheimer Straße abbiegen. Vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam die Renaultfahrerin beim links abbiegen in den Gegenverkehr und kollidierte hier frontal mit dem VW Golf. Durch den Zusammenstoß wurde der 18-jährige Beifahrer des Renaults und die Fahrerin des Golfs leicht verletzt. Diese wurden zur Untersuchung in ein naheliegendes Krankenhaus verbracht. An beiden PKW erheblicher Sachschaden. Diese waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Durch unabhängige Zeugenaussagen wurde offenbart, dass der VW Golf bereits wenige Zeit zuvor in Bad Dürkheim durch seine rasante Fahrweise auffällig gewesen sei.