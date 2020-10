Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 31.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Haßloch: Drei verletzte Personen nach Frontalzusammenstoß

Haßloch (ots) – Am 31.10.2020 kam es um ca. 15:00 Uhr auf der Holidayparkstraße in Höhe der „Aumühle“ zu einem Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen. Eine 62-jährige Neustadterin befuhr die L 529 von Haßloch kommend in Richtung B 39. Ein 57-jähriger Motorradfahrer aus Böhl-Iggelheim befuhr die L 529 in entgegengesetzter Richtung. In Höhe der „Aumühle“ überholte der Motorradfahrer einen vor ihm fahrenden Lkw. Hierbei kam es zum Frontalzusammenstoß auf der Gegenfahrbahn zwischen dem Motorrad und der Pkw-Fahrerin. Sowohl der Motorradfahrer als auch die beiden Insassen des Pkws wurden durch den Aufprall verletzt. Alle drei kamen in umliegende Krankenhäuser. Das Ausmaß der Verletzungen ist noch nicht bekannt. Es besteht bei keinem der Beteiligten Lebensgefahr. Zufällig vor Ort befindliche Kräfte einer freiwilligen Feuerwehr und Gäste einer angrenzenden Gaststätte kümmerten sich sofort um die Verletzten und sicherten die Unfallstelle ab. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Sie wurden durch Abschleppdienste geborgen. Während der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste der Verkehr bis ca. 17:00 Uhr an der Unfallstelle vorbei geregelt werden. Die L 529 wurde mehrfach kurzzeitig voll gesperrt.

Deidesheim: Raubüberfall auf Tankstelle

Deidesheim (ots) – Am 30.10.2020, gegen 20:45 Uhr, betraten zwei männliche Personen die ESSO-Tankstelle in Deidesheim und forderten unter Vorhalt von Pistolen die Kassiererin auf, die Kasse zu öffnen. Die Täter erbeuteten Bargeld in bislang unbekannter Höhe und flüchteten anschließend. Eine sofortig eingeleitete Fahndung mit starken Polizeikräften der Direktion Neustadt verlief bisher erfolglos.

Hinweise aus der Bevölkerung nimmt die Polizeiinspektion Haßloch oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Kontakt Polizeiinspektion Haßloch: Telefon: 06324/9330 E-Mail: pihassloch@polizei.rlp.de