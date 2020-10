Neustadt: Feiernde im Stadtgebiet – Gefährliche Körperverletzungen und zahlreiche Verstöße

Neustadt/Weinstraße (ots) – Resultierend aus einer Vielzahl feiernder Personen, kam es in den frühen Morgenstunden im Innenstadtbereich zu körperlichen Auseinandersetzungen. Beide Male gingen zunächst verbale Streitigkeiten voraus, die dann unter Einmischung weiterer Personen eskalierten.

Während bei einem ersten Konflikt ein 28-jähriger Mann aus Neustadt durch ein Glas am Kopf verletzt wurde, agierten die Täter bei einem weiteren Zwischenfall besonders skrupellos. Hierbei wurde eine 20-jährige Frau, ebenfalls aus Neustadt, aus einer 10-köpfigen Personengruppe heraus attackiert und am Kopf verletzt. In beiden Fällen wurden Strafanzeigen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Täter dauern an.

Neben den geschilderten Ereignissen wurden zudem auch zahlreiche Verstöße gegen die aktuell gültigen Corona-Bestimmungen festgestellt. Abstands- und Hygieneregeln wurden vielerorts, insbesondere in Kneipen und Bars, missachtet.

Gemeinsam mit den städtischen Behörden, appelliert in diesem Zusammenhang auch die Polizei an jeden einzelnen Bürger, die verschärfte Lage ernst zu nehmen und sich an die geltenden Vorschriften zu halten. Die Polizei unterstützt an diesem Wochenende die zuständigen kommunalen Vollzugsdienste und wird verstärkt die Einhaltung der Corona-Regeln überwachen.