Tierfalle oder Unglücksfall – Katze befreit

Wallau (ots) – Am Dienstag 15.10.2020 schaffte es eine “Freiläuferkatze” zurück nach Hause, obwohl sich ein Draht um ihren Hals befand und sich bereits zugezogen hatte. Der Draht konnte rechtzeitig mit einem Seitenschneider getrennt und die Katze so rechtzeitig befreit werden. Nach bisherigen Erkenntnissen streunt das Tier durch den Bereich Am Autuch, Haferfeldstraße, Weifenbacher Weg, Landhausstraße.

Aufgrund der Beschaffenheit des Drahtes mit einer eigens geformten Schlinge und dem da durchgeführten anderen Ende besteht der Verdacht, dass es sich um eine Drahtschlingenfalle und damit um einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz handelt.

Allerdings lässt sich auch ein achtloses Entsorgen des Drahtes mit einem anschließenden Unglücksfall für vielleicht im Unterholz streunende oder jagende Katze nicht ausschließen.

Eine Absuche in der infrage kommenden Gegend führte zumindest bislang nicht zum Auffinden weiterer gleicher Drähte oder Drahtschlingen. Die Polizei Biedenkopf hat die Ermittlungen übernommen und nimmt etwaige Hinweise in diesem Zusammenhang entgegen. Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

BMX-Rad samt Helm gestohlen

Neustadt (ots) – Am Donnerstag 29.10.2020 stellte ein Schüler sein Fahrrad um 13 Uhr auf dem Pausenhof der Schule in der Querallee ab. Als er um 18 Uhr zurückkehrte, waren das Rad und sein daran zurückgelassener Helm weg. Die Suche in der Umgebung blieb erfolglos.

Der Dieb erbeutete ein goldfarbenes BT-WIN BMX-Fahrrad. Wo ist seit Donnerstagabend plötzlich jemand mit einem solchen Fahrrad aufgetaucht? Wer kann Hinweise zum Verbleib dieses Fahrrades geben? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Alkoholisiert gefahren

Weimar (ots) – Der Alkotest des am Donnerstag 29.10.2020 um 19.35 Uhr auf einer Kreisstraße der Gemeinde Weimar kontrollierten Autofahrers zeigte 1,8 Promille an. Die Fahrt war damit für den Ende 50-Jährigen zu Ende. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und beschlagnahmte den Führerschein.

