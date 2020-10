Hungen: Falscher Stromableser erbeutet Portemonnaie

(ots) – Die Polizei sucht nach einem Trickdiebstahl von Donnerstagmittag im Holzbrückweg in Inheiden nach Zeugen. Ein Unbekannter klingelte gegen 12.00 Uhr an der Haustür einer Seniorin, gab sich als Mitarbeiter eines Stromversorgungsunternehmens aus und wollte den Strom ablesen. Unter dem Vorwand, ein Problem am Zählerkasten, schickte er die Rentnerin in einen anderen Raum. Diese Gelegenheit nutzte der Dieb und stahl ein Portemonnaie. Anschließend verabschiedete sich der Mann und verließ das Haus. Beschreibung des Verdächtigen: Der Mann ist zwischen 25 und 30 Jahren alt, etwas 1,75 bis 1,80 Meter groß und hat eine normale Statur. Er trug ein graues Sweatshirt, schwarze Handschuhe, ein beigefarbenes Basecap und sprach Deutsch mit Akzent.

Die Polizei warnt: Lassen Sie unbekannte Personen nicht in ihrer Wohnung alleine! Ziehen sie im Zweifel andere Personen hinzu und informieren sie die Polizei.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555.

Gießen: Maske nicht getragen

(ots) – Ohne Mund-Nase-Bedeckung betrat am Donnerstagvormittag 29.10.2020 ein 33-jähriger Mann aus Frankfurt ein Geschäft im Seltersweg. Trotz Aufforderung wollte der Frankfurter die Maske nicht aufsetzen und das Haus nicht verlassen. Daraufhin beleidigte ein 36-jähriger Angestellter offenbar den Frankfurter. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruch gegen den Frankfurter und wegen Beleidigung gegen den Angestellten.

Gießen: Renault beschädigt

(ots) – 1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Renaults nach einer Unfallflucht im Kiesweg in Wieseck. Der weiße Renault Master parkte zwischen Montag (26.Oktober) 18.00 Uhr und Dienstag (27.Oktober) 07.30 Uhr in Höhe der Hausnummer 12.

Als die Besitzerin zu ihrem Fahrzeug zurückkam, war dieses an der Fahrerseite beschädigt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

A45/Münzenberg: Kontrolle über Volvo verloren

(ots) – Mittwochnacht (28.Oktober) gegen 23.30 Uhr befuhr ein 33-jähriger Mann in einem Volvo die Auffahrt bei Münzenberg zur Autobahn 45 in Richtung Gießen. Offenbar wich er einem Tier aus, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Dabei kam der 33-Jährige von der Fahrbahn ab und beschädigte ein Verkehrsschild. Anschließend fuhr er weiter, hielt jedoch nach einigen Kilometern auf dem Standstreifen und verständigte ein Abschleppunternehmen.

Alarmierte Polizisten bemerkten bei dem 33-Jährigen Alkoholgeruch. Bei einem Atemalkoholtest pustete er 1,06 Promille. Es entstand Sachschaden in Höhe von 4.370 Euro.

Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Buseck: Auffahrunfall – Zeugen gesucht

(ots) – Eine 55-jähriger Mann aus Gießen fuhr am Mittwoch (28.Oktober) gegen 12.40 Uhr mit einem Taxi die Landstraße 3126 von Großen-Buseck nach Alten-Buseck. Im Kreisverkehr hielt der Taxifahrer an. Offenbar bemerkte ein hinter ihm fahrender unbekannter Verkehrsteilnehmer den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf.

Nach einem kurzen Gespräch der Unfallbeteiligten entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Bei dem unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein kleines, rotes Auto mit Gießener Kennzeichen.

Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Großen-Buseck: VW beschädigt

(ots) – Ein bislang Unbekannter beschädigte am Sonntag (25.Oktober) zwischen 18.00 Uhr und 19.30 Uhr einen VW auf dem Parkplatz eines Schwimmbads in der Straße “Grüner Weg”.

Als der Besitzer zu seinem grünen Polo zurückkam, war der linke Außenspiegel beschädigt.

Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

