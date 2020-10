Schüsse auf Friedrich-Ebert-Straße – 34-Jähriger dringend tatverdächtig

Kassel – (ots) – Folgemeldung – Nachdem ein 18-Jähriger in der Nacht zum Sonntag 25.10.2020 auf der Friedrich-Ebert-Straße durch Schüsse verletzt worden war, haben die Kasseler Ermittlungsbehörden den mutmaßlichen Täter ermittelt. Es handelt sich um einen 34-Jährigen aus Kassel. Der Tatverdächtige hat inzwischen gestanden, die Schüsse auf den 18-Jährigen abgegeben zu haben.

Der dringend tatverdächtige 34-Jährige wurde auf Antrag der Kasseler Staatsanwaltschaft wegen des Vorwurfs der gefährlichen Körperverletzung am Donnerstag 29.10.2020 einem Haftrichter vorgeführt. Da der Beschuldigte, der während der Wohnungsdurchsuchung nicht angetroffen werden konnte, sich anschließend selbst stellte, die Tathandlung einräumte und über einen festen Wohnsitz verfügte, wurde der erlassene Haftbefehl gegen strenge Auflagen außer Vollzug gesetzt. Die weiteren Ermittlungen, auch was die Hintergründe der Tat betreffen, dauern an.

Zu den Schüssen auf der Friedrich-Ebert-Straße war es in der Nacht zum Sonntag 25.10.20 gegen 0:40 Uhr zwischen Westendstraße und Bismarckstraße gekommen. Nach Zeugenangaben war dort ein Streit zwischen zwei Personengruppen eskaliert, wobei der 34-Jährige offenbar gezielt 3 Schüsse in Richtung der Beine des 18-Jährigen abgab. Anschließend war der Schütze vom Tatort geflüchtet. Der verletzte 18-Jährige musste im weiteren Verlauf in einem Kasseler Krankenhaus operiert werden. Lebensgefahr bestand für ihn nicht.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen war der 34-Jährige im Laufe der Woche in den Fokus der Ermittler des K 11 gerückt. Am Donnerstagmorgen durchsuchten die Kriminalbeamten schließlich die Wohnung des Verdächtigen, nachdem die Staatsanwaltschaft bei Gericht einen Durchsuchungsbeschluss erwirkte hatte.

Autoaufbrecher stehlen Werkzeug und flüchten mit Campingbus – Zeugen gesucht

Kassel-Bad Wilhelmshöhe (ots) – Zwei bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagabend 29.10.2020 einen geparkten Kastenwagen im Kasseler Stadtteil Bad Wilhelmshöhe aufgebrochen und daraus Werkzeug im Wert von etwa 4.000 Euro gestohlen. Anschließend luden sie ihre Beute in einen Campingbus und flüchteten unerkannt vom Tatort, wurden hierbei aber von einer Zeugin beobachtet.

Eine anschließend eingeleitete Fahndung nach den Autoaufbrechern verlief ohne Erfolg. Die ermittelnden Beamten der Kasseler Polizei sind auf der Suche nach weiteren Zeugen, die Hinweise auf die Täter und das von ihnen genutzte Fahrzeug geben können.

Wie die zur Anzeigenaufnahme eingesetzten Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, ereignete sich der Aufbruch im Ederweg/Ecke Moselweg, gegen 19:40 Uhr. Die Zeugin hatte beobachtet, wie sich zwei dunkel gekleidete Männer an dem weißen Fiat Kastenwagen zu schaffen machten und daraufhin sofort die Polizei alarmiert. Bei Eintreffen der hinzugeeilten Streife fehlte von den Tätern jedoch bereits jede Spur. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten sie zuvor die Hecktür des Firmenfahrzeugs aufgebrochen und verschiedene Werkzeuge von der Ladefläche gestohlen. Anschließend transportierten die beiden Diebe ihre Beute mit dem Campingbus ab.

Wer den Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe Hinweise auf die Täter und das genutzte Fahrzeug geben kann, wird gebeten, sich unter Tel.: 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

