Mannheim-Rheinau: Entwendetes Elektro-Caddy aufgefunden – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Rheinau (ots) – Wie bereits berichtet, wurde in der Nacht von Montag

auf Dienstag von einem Baustellengelände in der Straße „In den Werften“ in Brühl

ein Elektro-Caddy entwendet. Am Donnerstagabend, kurz vor Mitternacht fiel einer

Polizeistreife in der Fußgängerunterführung am Karlsplatz ein solches

Elektro-Caddy auf, das in der Fußgängerunterführung am Karlsplatz abgestellt

war. Nach ersten Feststellungen war das Lenkradschloss entfernt worden. Das

Fahrzeug wurde sichergestellt.

Zeugen, die das Elektro-Caddy unterwegs bemerkt haben und sachdienliche Hinweise

zu Fahrzeug-Führer und Fahrtwegs geben können, werden gebeten, sich beim

Polizeirevier Mannheim-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 zu melden.

Mannheim-Lindenhof: 45-jährige Frau von unbekanntem Mann sexuell angegangen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Lindenhof (ots) – Am Donnerstagabend wurde im Stadtteil Lindenhof eine

45-jährige Frau von einem unbekannten sexuell genötigt. Die Frau war gegen 21

Uhr zu Fuß auf dem Fußweg von der Helmut-Schmidt-Brücke von der Universität in

Richtung Tunnelstraße unterwegs. Dabei begegnete ihr ein unbekannter Mann.

Nachdem sie ihn passiert hatte, bemerkte die 45-Jährige, dass ihr der Unbekannte

folgte. In Höhe der Tennisanlage wartete sie kurz, woraufhin dieser an ihr

vorbeilief und sie dabei in sexuell eindeutiger Weise ansprach. Die Frau lehnte

jedoch ab. Daraufhin griff sich der Mann mit beiden Händen in seinen Schritt,

öffnete den Hosenladen und forderte die Frau auf, herzuschauen. Diese lief

jedoch an dem Mann vorbei weiter in Richtung Tunnelstraße. Unvermittelt griff

der Unbekannte seinem Opfer anschließend von hinten kräftig zwischen die Beine

in den Intimbereich. Die 45-Jährige drehte sich rasch um, schrie den Mann an und

versuchte vergeblich, ihn festzuhalten. Dieser ergriff die Flucht und rannte in

Richtung Helmut-Schmidt-Brücke davon.

Die Geschädigte konnte den unbekannten Mann wie folgt beschreiben:

Ca. 20 bis 25 Jahre alt

Dunkle Hautfarbe

Orientalische Erscheinung

Schmale, hagere Figur

Schmales Gesicht mit Augenringen

Kurze, schwarze, gelockte Haare

War bekleidet mit einer schwarzen Winterjacke mit pelzbesetztem

Kragen

Kragen Trug eine dunkle Hose, vermutlich mit Nadelstreifen

Sprach gebrochen deutsch

Trug während der Tat die Kapuze über den Kopf

Zeugen, die auf den Vorfall aufmerksam geworden waren und sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg, Tel.: 0621/174-4444 zu melden.

Mannheim/Käfertal: Gestohlenes Gravelbike sichergestellt – Besitzer gesucht

Mannheim/Käfertal (ots) – Am Donnerstag, den 15.10.2020, stellten Beamte des

Polizeireviers Mannheim-Käfertal ein gestohlenes Gravelbike in der Bahnhofstraße

sicher. Das Fahrrad der Marke Rondo Mutt AL, Größe S in olivgrün, wurde durch

den noch unbekannten Besitzer am OEG Bahnhof Käfertal verschlossen abgestellt,

bevor es durch zwei Beschuldigte entwendet wurde. Die Diebe konnten in der

Birkenauer Straße mit einem Bolzenschneider angetroffen und vorläufig

festgenommen werden. Da sich der Besitzer des Gravelbikes bis zum heutigen

Zeitpunkt noch nicht bei der Polizei gemeldet hat, wird dieser gebeten, sich mitNußloch/Rhein-Neckar-Kreis: 77-jähriger Autofahrer prallt

gegen Baum – Fahrer unverletzt – Auto Totalschaden

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus ungeklärten Gründen kam ein 77-jähriger

Opel-Fahrer am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Goethestraße nach rechts von der

Straße ab. Dies hatte zur Folge, dass er zunächst gegen einen Begrenzungspfosten

und anschließend mit einem dahinterstehenden Baum kollidierte, der dadurch fast

völlig entwurzelt wurde. An dem Auto entstand Totalschaden, der

Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt,

das Auto wurde abgeschleppt.

dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter der Nummer 0621/71849-0 in Verbindung

zu setzen.

Mannheim-Innenstadt: Bei Einbruch in Kinderkrippe Tresor entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (28./29.10.2020) wurde

in eine Kinderkrippe im Quadrat F 7 eingebrochen. Im Gebäude wurden Türen und

die Spinte der Mitarbeiter aufgebrochen und durchsucht. Auch das Büro der

Kindergartenleitung wurde verwüstet. Schließlich wurde ein mit Dübeln an der

Wand befestigter Tresor entwendet. Darin befanden sich mehrere Schlüssel sowie

eine geringe Bargeldsumme. Kriminaltechniker der Kriminalpolizeidirektion

Heidelberg übernahmen die Spurensicherung. Zeugen, die im genannten Tatzeitraum

verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon

0621/12580 beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt zu melden.