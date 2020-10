Bretten / Bad Schönborn – Telefonbetrüger mit verschiedenen Maschen aktiv

Karlsruhe (ots) – Mehrere Betrugsversuche über Telefon gingen am Donnerstag bei

verschiedenen, dem Polizeipräsidium Karlsruhe zugehörigen Polizeirevieren ein.

In einem Fall waren die Trickbetrüger leider erfolgreich.

So hatten es am Donnerstag zwischen 12:06 und 12:20 Uhr drei Betroffene in

Bretten mit einem „falschen Polizeibeamten“ zu tun. Der Betrüger gaukelte am

Telefon eine Einbruchsserie in der zurückliegenden Nacht vor. Zwei Personen

seien hierbei angeblich festgenommen worden. Eine weitere Person sei noch

flüchtig. In einer Tasche sei ein Notizbuch aufgefunden worden mit den

Personalien der Angerufenen. Alle drei Betroffenen erkannten schnell, dass der

Mann am Telefon Lügen auftischte, und beendeten das Telefongespräch umgebend.

Die Angerufenen gaben an, dass der Betrüger einen für die Region untypischen

Dialekt sprach, eventuell handelte es sich um einen sächsischen Dialekt.

Weniger glimpflich ging ein Betrugsdelikt in Bad Schönborn aus. Einer

80-jährigen Frau wurde am Telefon ein „NKL-Gewinn“ in Höhe von 39.000 Euro

versprochen. Um den Gewinn erhalten zu können, gaben die Trickbetrüger an, die

Geschädigte müsse Amazon-Gutscheine im Wert von 900 Euro kaufen. Zwar konnte die

Frau den Betrag auf 500 Euro herunterhandeln, sie kaufte jedoch die Gutscheine

und gab den Code am nächsten Tag per Telefon den Trickbetrügern durch. In einem

weiteren Telefonat versuchten die Trickbetrüger die 80-Jährige davon zu

überzeugen, dass sich bei ihrem angeblichen Gewinn ein Kommafehler

eingeschlichen hätte. Da ihr Gewinn bei 390.000 Euro liegen würde, sollte die

Frau noch weiteres Geld überweisen oder einzahlen. Hier wurde die 80-Jährige

dann doch nachdenklich und meldete den Vorfall der Polizei. Die Telefongespräche

mit den Trickbetrügern fanden im Zeitraum zwischen Mittwoch, 10:00 Uhr, und

Donnerstag, 11:30 Uhr, statt.

Karlsruhe – Wohnungseinbruch

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind am Donnerstag in eine Wohnung in

Karlsruhe-Mühlburg eingebrochen, haben dabei aber offenbar nichts entwendet.

Zudem wurde versucht, in eine Wohnung in der Karlsruher Nordstadt einzubrechen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zwischen 14:30 und 23:45

Uhr die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung in der Bodelschwinghstraße auf. Im

Anschluss durchsuchten die Einbrecher sämtliche Räume der Wohnung nach

Wertgegenständen, wurden bei ihrer Suche nach Beute aber nach jetzigem Stand

nicht fündig.

In der Zeit zwischen 18:30 und 20:30 Uhr versuchten Diebe zudem die Terrassentür

einer in der Dürkheimer Straße in der Karlsruher Nordstadt gelegenen

Erdgeschosswohnung aufzuhebeln. Sie scheiterten jedoch an der stabilen Tür, so

dass auch hier nichts entwendet wurde.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Kriminaldauerdienst unter 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

Philippsburg – Geschwindigkeitskontrollen der Verkehrspolizei

Karlsruhe (ots) – Die Verkehrspolizei führte am Donnerstagnachmittag auf der

Bundesstraße 35 in Höhe der Abfahrt Rheinsheim eine Geschwindigkeitskontrolle

durch. Zwischen 15.00 Uhr und 16.00 Uhr wurden 11

Geschwindigkeitsüberschreitungen gemessen. Zwei Fahrer waren erheblich zu

schnell unterwegs und müssen neben einem Bußgeld auch mit einem Fahrverbot

rechnen. Ein 31-jähriger Pkw-Fahrer wurde bei erlaubten 100 km/h mit 152 km/h gemessen.

Karlsbad – Pkw beschädigt und geflüchtet

Karlsruhe (ots) – Bereits am Montag, zwischen 14:00 und 17:00 Uhr, beschädigte

ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in der Zeilstraße in Karlsbad-Spielberg

einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Renault. Der Renault, welcher

unmittelbar vor einer Bäckerei abgestellt war, weißt einen Lackabrieb in der

Mitte der Fahrertür auf. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer verursachte den

Sachschaden vermutlich beim rückwärts ausparken. Das Fahrzeug des

Unfallverursachers, welcher unerlaubterweise die Tatörtlichkeit verließ ohne

entsprechende Vorkehrungen zu treffen, müsste an der hinteren linken Stoßstange

beschädigt sein.

Zeugen werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer 07243/32000, mit dem

Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Regionalbahn beschossen – Zeugenaufruf

Pforzheim (ots) – Am Dienstag, den 20.10.2020, wurde ein Regionalzug in der Zeit

zwischen 07:00 und 07:05 Uhr in Pforzheim mittels eines Luftdruckgewehrs oder

einer sogenannten Softairwaffe beschossen. Dabei wurde die Außenscheibe des

Zuges beschädigt. Die Bahn fuhr im genannten Zeitraum von der Servicehalle der

Firma Abellio in der Durlacher Straße zum etwa einen Kilometer entfernten

Hauptbahnhof Pforzheim. Personen kamen durch den Vorfall nicht zu Schaden, da

die Waggons zum Tatzeitpunkt nicht besetzt waren.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei

der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe unter 0721 / 120160 oder der kostenlosen

Hotline der Bundespolizei 0800 / 6 888 000 zu melden. Hinweise können zudem

online über www.bundespolizei.de mitgeteilt werden.

Bahnreisender lässt Langfinger auffliegen

Mannheim (ots) – Vorgestern Nachmittag wurde die Bundespolizei am Mannheimer

Hauptbahnhof von Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn

angefordert, welche sich in einem ICE auf der Fahrt von Interlaken nach Berlin

befanden. Im Zug soll ein 34-jähriger Rumäne versucht haben, einem 26-Jährigen

die Geldbörse aus einer am Haken aufgehängten Jackentasche zu entwenden. Dabei

soll sich der 34-Jährige hinter den jungen Mann gesetzt und von hinten in die

Jackeninnentasche gegriffen haben. Der 26-Jährige bemerkte diese jedoch und wies

den Tatverdächtigen zurecht. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des Deutschen

Bahn konnten diesen Vorfall ebenfalls beobachten. Bei der Ankunft am Mannheimer

Hauptbahnhof war der ertappte Langfinger derart aufgebracht, dass es den

hinzugerufenen Bundespolizisten nicht möglich war, ihn zu beruhigen. Er wurde

zur Klärung seiner Personalien sowie zur Durchsuchung auf die örtliche Wache

gebracht. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten neben rumänischen

Identitätspapieren auch Bargeld in Höhe von 3.250 Schweizer Franken und 270

Euro. Da er keine schlüssigen Angaben zur Herkunft des Geldes machen konnte,

wurden die 3.250 Schweizer Franken sichergestellt und 150 Euro als

Sicherheitsleistung beschlagnahmt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen

konnte der 34-Jährige seinen Weg fortsetzen. Ihn erwartet ein

Ermittlungsverfahren wegen versuchten Diebstahls.

Die Bundespolizei warnt regelmäßig vor Gepäck- und Taschendieben. Gerade in

Bahnhöfen, an Bahnsteigen und in Zügen nutzen Diebe das dichte Gedränge und die

Unaufmerksamkeit von Reisenden aus. Daher halten Sie stets ihr Reisegepäck im

Blick und tragen Sie Wertsachen am besten direkt am Körper.