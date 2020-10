St. Leon-Rot/A5: Verrutschte Ladung; erhebliche Verkehrsbehinderungen durch liegengebliebenen Tieflader; Bergung dauert voraussichtlich mehrere Stunden

St. Leon-Rot/A5 (ots) – Bei der Fahrt auf der A 5 in Richtung Frankfurt

verrutschten offenbar Fertighausteile, sodass der transportierende Tieflader

kurz nach 15 Uhr auf der Überleitung zur A6 in Richtung Mannheim liegenblieb.

Die Überleitung ist derzeit gesperrt. Es kommt zu erheblichen Behinderungen rund

um das Walldorfer Kreuz. Zur Bergung der Fertigbauteile wird ein Kran benötigt,

weshalb sich die arbeiten noch mehrere Stunden hinziehen dürften.

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Wohncontainerbrand mit zwei Toten vom 21. August 2020 – Brandursache geklärt; Pressemitteilung Nr. 3

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der Brand eines Wohncontainers, bei dem am

frühen Morgen des 21. Augusts 2020 zwei Menschen den Tod fanden, ist geklärt.

Wie die Brandexperten der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg herausfanden,

dürfte der technische Defekt eines Fernsehgerätes ursächlich für die Entstehung

des verheerenden Feuers gewesen sein.

Nußloch: Rollerbrand in Tiefgarage; Kripo geht von Brandstiftung aus; Ermittlungen dauern an; Pressemitteilung Nr. 2

Nußloch (ots) – Nach dem Brand eines Rollers in der Tiefgarage eines

Mehrfamilienhau-ses im Nußlocher Ortskern haben die Brandexperten der

Kriminalpolizei-direktion Heidelberg die Ermittlungen zur Brandursache

aufgenommen.

Ihren ersten Recherchen am beschlagnahmten Brandort zufolge, dürfte eine

Brandstiftung vorliegen. Zu dem oder den noch unbekannten Tatverdächtigen sind

die Ermittlungen noch im Gange.

Am späten Donnerstagnachmittag hatte starker Rauch, der aus der Tiefgarage des

Mehrfamilienhauses in der Hauptstraße quoll, zunächst einen Großeinsatz der

Rettungskräfte ausgelöst. Die Feuerwehr Nußloch hatte den Brandort schnell

lokalisiert und gelöscht.

Verletzt wurde niemand. Alle 50 evakuierten Bewohner konnten zügig in ihre

Wohnungen zurückkehren.

Der Sachschaden wird auf rund 10.000.- Euro geschätzt.

Sandhausen/BAB 5: Betrunkener verursacht Verkehrsunfall und will flüchten

Sandhausen/BAB 5 (ots) – Am Donnerstag fuhr ein stark betrunkener 45-Jähriger

gegen 18:45 Uhr auf der Tank- und Rastanlage Hardtwald-West mit seinem Renault

rückwärts gegen einen geparkten LKW und wollte anschließend die Flucht

ergreifen. Der 53-jährige Geschädigte saß zum Unfallzeitpunkt im Führerhaus

seines LKW, sprang aus seinem Fahrzeug und konnte die Flucht des Betrunkenen

verhindern, indem er dessen Fahrzeugschlüssel ergriff. Beim Eintreffen der

Polizei konnte die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Renault-Fahrer

wahrnehmen, der nicht mehr in der Lage war auf den Beinen zu Stehen und beim

Gehen mehrfach stürzte. Der Beschuldigte konnte nur einen Ausweis aushändigen,

weshalb man ihn selbst und den Renault durchsuchte. Im Pkw konnte zwar kein

Führerschein, aber zahlreiche Medikamente aufgefunden werden. Nach einer

Blutentnahme auf dem Polizeirevier brachte man den 45-Jährigen in ein

Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest war durch seinen Zustand nicht möglich. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

gegen Baum – Fahrer unverletzt – Auto Totalschaden

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus ungeklärten Gründen kam ein 77-jähriger

Opel-Fahrer am Donnerstag gegen 15 Uhr in der Goethestraße nach rechts von der

Straße ab. Dies hatte zur Folge, dass er zunächst gegen einen Begrenzungspfosten

und anschließend mit einem dahinterstehenden Baum kollidierte, der dadurch fast

völlig entwurzelt wurde. An dem Auto entstand Totalschaden, der

Gesamtsachschaden beläuft sich auf ca. 8.000 Euro. Der Fahrer blieb unverletzt,

das Auto wurde abgeschleppt.

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer genötigt und ausgebremst – Zeugen gesucht

Neulußheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Der bislang unbekannte Fahrer eines

schwarzen VW hat am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der L560 in Höhe der Ausfahrt

Neulußheim/Reilingen einen 49-Jährigen VW-Fahrer durch dichtes Auffahren,

Überholen und anschließendes Ausbremsen gefährdet. Laut Aussage des 49-Jährigen

konnte er einen Zusammenstoß nur durch eine eingeleitete Vollbremsung

verhindern.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben

können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Hockenheim unter der

Telefonnummer 06205/28600 in Verbindung zu setzen.

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis: Von der Fahrbahn abgekommen und in Graben gelandet – 21-Jähriger leichtverletzt

Epfenbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei seiner Fahrt auf der K 4191 von

Epfenbach in Richtung Reichartshausen kam am Donnerstagnachmittag gegen 16:30

Uhr ein 21-jähriger Mercedes-Fahrer auf regennasser Fahrbahn nach links von der

Straße ab und fuhr zunächst in den Grünstreifen. Anschließend schlitterte er auf

der Leitplanke entlang, prallte gegen einen Baum und rutschte in einen Graben.

Der 21-Jährige konnte sich aus dem Fahrzeug befreien und wurde durch

Rettungskräfte vor Ort versorgt, bevor er leichtverletzt in das nächstgelegene

Krankenhaus gebracht wurde. Der Mercedes, an dem Totalschaden entstand, wurde

durch ein Abschleppunternehmen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr geborgen. Die

Leitplanke wurde aus der Verankerung gerissen und über eine Distanz von 20

Metern beschädigt. Aufgrund der Unfallaufnahme, Bergung des Pkw und

Erstversorgung des 21-Jährigen wurde der Verkehr über einen Zeitraum von ca. 30

Minuten von der K 4191 abgeleitet.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend

auf der L 592 bei Sinsheim-Steinsfurt wurden vier Personen verletzt, davon eine

Person schwer. Eine 34-jährige Frau war kurz vor 19 Uhr mit ihrem Ford zunächst

auf der A 6 in Richtung Mannheim unterwegs. An der Anschlussstelle

Sinsheim-Steinsfurt verließ sie die Autobahn und wollte nach links auf die L 592

in Richtung Sinsheim-Reihen abzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt einer

aus Sinsheim-Reihen kommenden 49-jährigen Mercedes-Fahrerin und stieß mit ihr

zusammen. Dabei erlitt die Fahrerin des Mercedes schwere Verletzungen und musste

nach notärztlicher Erstversorgung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Auch

die Fahrerin des Ford und ihre drei Mitfahrerinnen, darunter eine schwangere

35-Jährige, mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Sie wurden nach

ambulanter Behandlung wieder entlassen.

Die beiden Fahrzeuge waren so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden

mussten. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit nicht beziffern.

Nach Abschluss der Unfallaufnahme musste die Fahrbahn wegen ausgelaufener

Betriebsstoffe gereinigt werden.

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: 69-jähriger Fußgänger verstirbt nach Sturz im Krankenhaus – Pressemeldung Nr. 2

Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 69-jähriger Fußgänger, der Freitag,

16.10.2020 gegen 18.45 Uhr in der Kraichgaustraße gestürzt und mit dem Kopf auf

den Boden geprallt war, ist am Donnerstagmorgen, 29.10.2020, im Krankenhaus

verstorben. Nach bisherigem Stand der Unfallermittlungen war 69-Jährige aufgrund

seines hohen Alkoholkonsums gestürzt, Hinweise auf eine Fremdbeteiligung ergaben

sich nicht.

Leimen-Gauangelloch/Rhein-Neckar-Kreis: An Audi Heckscheibe eingeschlagen und Sitze, Navi und Lenkrad sowie alle Räder entwendet – Schaden ca. 20.000 – Zeugen gesucht

Leimen-Gauangelloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf

Donnerstag (28./29.10.20) brachen unbekannte Täter nach 22 Uhr einen in der

Schloßbergstraße bei der Freiwilligen Feuerwehr abgestellten Audi auf, in dem

sie die Heckscheibe einschlugen. Aus dem Fahrzeuginnern wurden die kompletten

Sitze, das Navigationsgerät sowie das Multifunktionslenkrad ausgebaut und

entwendet. Weiter wurde das Auto „aufgebockt“ und alle vier Reifen mit Felgen

entwendet. Der Sach- und Diebstahlsschaden summiert sich auf ca. 20.000 Euro.

Für den Abtransport des Diebesguts müssen die Täter ein größeres Fahrzeug

benutzt haben. Zeugen, die im fraglichen Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen

gemacht haben, werden gebeten sich unter Telefon 06224/17490 beim Polizeiposten

Leimen bzw. außerhalb dessen Öffnungszeiten unter Tel. 06222/57090 beim

Polizeirevier Wiesloch zu melden.

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Leichtverletzte bei Vorfahrtsunfall – Sachschaden ca. 11.000 Euro

Leimen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen

18.20 Uhr an der Kreuzung Hirtenwiesenstraße/Weidweg/Im Kreuzgewann wurde zwei

Beteiligte leicht verletzt, an den beiden Autos entstand Sachschaden von ca.

11.000 Euro. Ein 29-jähriger Opel-Fahrer hatte der von rechts kommenden

19-jährigen Fahrerin eines Toyota die Vorfahrt nicht eingeräumt. Durch den

Aufprall wurde die 19-Jährige sowie ihre 38-jährige Beifahrerin leicht verletzt.

Beide Autos mussten abgeschleppt werden.

