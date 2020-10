Heidelberg/Kirchheim: Diebstahl aus verschlossenem Pkw – Zeugen gesucht

Heidelberg/Kirchheim (ots) – Am Donnerstag kam es zwischen 11 Uhr und 11:10 Uhr

zu einem Diebstahl aus einem verschlossenen Pkw. Der 49-jährige Geschädigte

parkte seinen VW im Kirchheimer Weg in der Nähe eines Taubenvereins. Ein noch

unbekannter Täter schlug die Seitenscheibe der Fahrertür ein und entwendete

einen Ledergeldbeutel aus der Mittelkonsole, der mit Bargeld und

Wertgegenständen gefüllt war. Der Sachschaden am VW beläuft sich auf rund 400

Euro.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd unter

der Nummer 06221/34180 in Verbindung zu setzen.

In diesem Zusammenhang empfiehlt ihre Polizei, keine Wertgegenstände

unbeaufsichtigt in Fahrzeugen zu belassen. Allgemeine Hinweise und Tipps zum

Thema Diebstahl finden sie unter www.polizei-beratung.de.

Heidelberg/Weststadt: Unbekannter streift geparkten Pkw – Zeugen gesucht

Heidelberg/Weststadt (ots) – Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer streifte am

Donnerstag im Zeitraum von 8:30 Uhr bis 11:30 Uhr einen an der Einmündung

Blumenstraße/Gaisbergstraße geparkten VW und flüchtete anschließend von der

Unfallörtlichkeit. Der Sachschaden beläuft sich auf 2.000 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise in Bezug auf den Unfall/Unfallverursacher

geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter

der Nummer 06221/991700 in Verbindung zu setzen.

Heidelberg-Ziegelhausen: 41-jähriger Radfahrer von Auto erfasst und schwer verletzt

Heidelberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag gegen 8.50 Uhr auf der

Kleingemünder Straße wurde ein 41-jähriger Radfahrer schwer verletzt. Ein

63-jähriger Autofahrer war von Neckargemünd kommend aus Unachtsamkeit nach

rechts von der Straße abgekommen und erfasste dabei von hinten den auf dem

Fahrradschutzstreifen in gleicher Richtung fahrenden 41-Jährigen. Der Radler

wurde über die Motorhaube sowie über das Auto geschleudert und blieb im

Grünstreifen liegen. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verletzte

mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Angehörige wurden verständigt,

die weiteren Unfallermittlungen führt der Verkehrsdienst Heidelberg.

