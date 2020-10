Verkehrsunfall

Budenheim (ots) – Freitag, 30.10.2020, 04:49 Uhr

Ein Verkehrsunfall hat sich am frühen Freitagmorgen in Budenheim ereignet. Die

27-jährige Unfallverursacherin war um 4.49 Uhr in der Gerhart-Hauptmann-Straße

unterwegs und wollte nach rechts in die Mainzer Landstraße abbiegen. Dabei

missachtete sie jedoch die Vorfahrt einer 42-jährigen Frau, die von der Binger

Straße kommend auf die Gerhart-Hauptmann-Straße fuhr. Beide Autos kollidierten,

sodass ein erheblicher Sachschaden entstand und die Fahrzeuge abgeschleppt

werden mussten. Beide Frauen wurden zur medizinischen Abklärung in ein

Krankenhaus gebracht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest der Unfallverursacherin

ergab einen Wert von 1,4 Promille. Ihr wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen.

Künstliche Intelligenz gegen das Verbrechen: Kooperation gestartet

Mainz (ots) – Das Bundeskriminalamt und das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz

wollen sich im Bereich der Künstlichen Intelligenz eng mit Wissenschaft und

Forschung verzahnen. BKA-Präsident Holger Münch, LKA-Präsident Johannes Kunz und

der Geschäftsführende Direktor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche

Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern, Prof. Andreas Dengel, haben in Mainz eine

gemeinsame Absichtserklärung zur Einrichtung einer Forschungskooperation

unterzeichnet. Ziel ist die Nutzung Künstlicher Intelligenz (KI) für

polizeiliche Zwecke.

Der technologische Fortschritt verändert auch die Kriminalität. Die kriminellen

Bereiche, in denen moderne Technologien zur Anwendung kommen, sind vielfältig.

Cybercrime reicht von Betrugshandlungen im Internet, über sexuelle

Gewaltdarstellungen, bis hin zum Identitätsdiebstahl. Damit sich neueste

Gerade der großen Dynamik im Bereich der Künstlichen Intelligenz müssen wir

ganzheitlich begegnen. Gewaltige Datenmengen wie sie beispielsweise im

Cyberbunker in Traben-Trarbach gefunden wurden, erfordern modernste technische

Analysemöglichkeiten in der Ermittlungsarbeit“, so Innenminister Roger Lewentz.

Vor allem durch die Vernetzung der Profis auf beiden Seiten sollen mögliche

Handlungsfelder frühzeitig identifiziert werden. Lewentz verspricht sich auch

Chancen im Wettkampf um die besten Köpfe. Das DFKI in Kaiserslautern ist das

weltweit größte Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz. Hochspezialisierte

Fachkräfte sollen so an die Sicherheitsbehörden herangeführt werden.

Dazu Prof. Dr. Andreas Dengel, Geschäftsführender Direktor des DFKI in

Kaiserslautern: „Moderne KI-Technologien können Ermittlungsbehörden bei ihren

immer komplexer werdenden Aufgaben entlasten und nachhaltig zur Bekämpfung von

Cyberkriminalität beitragen. Wir freuen uns, unsere KI-Expertise und

-Technologien für die Verbrechensbekämpfung und -aufklärung so prominent

einsetzen zu können. Im Dialog mit BKA und LKA Rheinland-Pfalz konnten wir sehr

gut sehen, vor welchen wachsenden Herausforderungen die Kolleginnen und Kollegen

in der Beweissicherung und Forensik angesichts immer weiter zunehmender

Datenmengen und technologischer Weiterentwicklungen heute stehen.“

Im Rahmen der künftigen Zusammenarbeit soll ein polizeispezifisches Transferlab

am DFKI in Kaiserslautern betrieben werden, das aus einem gemischten Team von

Mitarbeitern aus Polizei und Wissenschaft besteht und sich gemeinsamen

sicherheitsbehördlichen Projektfragestellungen widmet.

Holger Münch, Präsident des Bundeskriminalamtes: „Für das Bundeskriminalamt ist

die Künstliche Intelligenz eine Schlüsseltechnologie, die dazu beitragen kann,

die Effizienz der Polizeiarbeit zu steigern. Insbesondere im Umgang mit großen

Datenmengen sehen wir großes Potenzial für den Einsatz von Künstlicher

Intelligenz. Erste Projekte hierzu hat das Bundeskriminalamt bereits umgesetzt.

So haben wir die ,Panama Papers` mithilfe von KI aufbereitet, was maßgeblich zu

unseren erfolgreichen Ermittlungen in diesem Bereich beigetragen hat. Von der

nun geschlossenen Kooperation erhoffen wir uns weitere Impulse für die

Erarbeitung neuer Einsatzfelder der KI im polizeilichen Kontext. Weitere

Anwendungsszenarien könnten sich beispielsweise in den Phänomenbereichen

Hasskriminalität oder der Bekämpfung der Kinderpornografie finden.“

Die Kooperation wird sich vor allem der Vorselektion und Relevanzbewertung

immenser Datenmengen und der Analyse unstrukturierter Rohdaten widmen. Letzteres

kommt vor allem in Fällen zum Tragen, in denen Tatverdächtige mit

Durchsuchungsmaßnahmen rechnen und Daten von digitalen Endgeräten löschen,

Rohdaten aber in fragmentierter Form zurückbleiben. Die Rekonstruktion soll

Rückschlüsse auf die Inhalte ermöglichen.

„Der direkte Wissenstransfer aus dem Forschungszentrum in die polizeiliche

Organisation ist in dieser Form neu. Im LKA sollen im kommenden Jahr zwei

Stellen für Mitarbeiter geschaffen werden, die zu Beginn im Transferlab

eingesetzt sind und anschließend ihre Erfahrungen direkt bei uns einbringen“,

sagte LKA-Präsident Johannes Kunz.

An den Ergebnissen der Forschungskooperation sollen auch die Polizeien des

Bundes und der Länder partizipieren können. Der Beginn des Transferlabs ist für

Anfang 2021 geplant und zunächst auf ein Jahr ausgelegt.

Mainz/Ingelheim – Polizeipräsidium Mainz im Dialog mit „In-RAGE“ und „Rheinhessen gegen Rechts“

Mainz (ots) – In Mainz trafen sich Vertreter des Vereins In-RAGE, Ingelheimer

Bündnis gegen Rassismus und Gewalt e.V. und des Vereins Rheinhessen gegen Rechts

e. V., mit der Behördenleitung des Polizeipräsidiums Mainz zum gemeinsamen

Gespräch.

Im Nachgang zum Versammlungsgeschehen in Ingelheim am 15.08.2020 wurde das

Vorgehen der Polizei öffentlich, insbesondere in den sozialen Medien, stark

kritisiert. Herrn Polizeipräsidenten Reiner Hamm war es daher ein besonderes

Anliegen, wie bereits in der Innenausschusssitzung des Landtags angekündigt, in

den Dialog mit den Vertretern des Ingelheimer Bündnisses zu treten.

Neben Herrn Polizeipräsidenten Reiner Hamm, waren der Leiter des Führungsstabes,

Herr Polizeidirektor Heiko Arnd sowie der Leiter der Polizeidirektion Mainz,

Herr Polizeidirektor Alban Ragg anwesend.

Thema waren unter anderem die unterschiedliche Rollen und Wahrnehmungen im

Zusammenhang mit den Versammlungen der vergangenen Monate in Ingelheim. „Erleben

und Wahrnehmen sind immer etwas Unterschiedliches“ führte Herr Ghitescu vom

Ingelheimer Bündnis gegen Rassismus und Gewalt e.V an, als er von seinen

Erfahrungen am 15.08. in Ingelheim berichtete. Es müsse erlaubt sein, die

Polizei auch kritisch zu hinterfragen.

Alban Ragg führte anschließend aus, dass er sich im Nachgang zum 15.08.2020 sehr

eingehend und selbstkritisch reflektiert hat, um Alternativen zum Einsatzverlauf

zu finden. Die Polizei habe originär die Aufgabe, die Versammlungen – auch die

Gegendemonstrationen – zu schützen. „Angriffe auf Polizeibeamte, unfriedliche

Versammlungsteilnehmer ließen jedoch wenig Spielraum zu und es ist uns nicht

gelungen, eine gemeinsame Lösung zu finden um die friedlichen von den

unfriedlichen Versammlungsteilnehmern zu trennen“, erläuterte Polizeidirektor

Ragg.

Im Anschluss an eine konstruktive Diskussion, bei der auch die gegenseitige

Erwartungshaltung dargestellt wurde, fasste das Bündnis treffend zusammen, dass

dieser Dialog bereits „einen kreativen und produktiven Weg nach vorne

darstellt“.

Polizeidirektor Arnd stimmte dem zu und betonte, dass „die an uns gerichteten

Erwartungen ernst genommen werden“. Gemeinsam werde man Strategien entwickeln,

um das subjektive Sicherheitsgefühl in der Region Ingelheim weiterhin zu

stärken.

Am Ende des Gesprächs verständigte man sich auf einen regelmäßigen Austausch.

Denn „wenn wir im Dialog bleiben, profitieren alle Beteiligten voneinander“

resümierten die Vorsitzenden der Vereine Rheinhessen gegen Rechts e. V. und

In-RAGE Roland Schäfer und Dieter Engelhard gemeinsam.