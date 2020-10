17-jähriger Taschendieb auf der Zeil festgenommen – Zeugenaufruf

Frankfurt (ots)-(wie) – Am Donnerstag 29.10.2020 gegen 16:40 Uhr fiel einer Zivilstreife auf der Zeil zwischen der Konstablerwache und Hauptwache ein wohnsitzloser 17-jähriger Algerier auf. Der junge Mann war offensichtlich auf der Suche nach einer günstigen Tatgelegenheit für einen Taschendiebstahl war.

Die Zivilstreife folgte dem 17-Jährigen in ein Bekleidungsgeschäft. Dort versuchte er einer bislang unbekannten Frau etwas aus der Handtasche zu klauen. Die Frau bemerkte den versuchten Diebstahl, woraufhin der 17-Jährige sich unerledigter Dinge aus dem Geschäft entfernte. Die Fahnder hingen sich weiterhin an ihn dran.

Kurze Zeit später hatte der algerische Staatsangehörige dann eine 16-jährige Frankfurterin ins Auge gefasst. Er näherte sich ihr unauffällig, griff in ihre Jackentasche und klaute unbemerkt ihr Handy. Weit kam er nicht, denn die Zivilstreife nahm ihn unmittelbar nach der Tatbegehung fest. Die 16-Jährige bekam ihr Handy zurück und der wohnsitzlose Algerier, der sich seit 3 Tagen in Deutschland aufhielt, wurde dem Haftrichter vorgeführt. Mangels Haftgründen wurde er am Freitag 30.10.2020 wieder entlassen.

Die Kriminalpolizei ermittelt in der Sache und bittet Zeugen oder die unbekannte Frau sich telefonisch unter 069/755-52499 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Diebstahl aus Hotelkasse

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) Am Donnerstag 29.10.2020 gegen 23.45 Uhr, verschaffte sich auf bislang unbekanntem Weg ein Täter Zugang zur Lobby eines Hotels in der Karlstraße. Einen Angestellten verwickelte der nordafrikanisch aussehende Mann in ein Gespräch und nutzte dann dessen Abwesenheit zum Griff in die Hotelkasse, die sich hinter der Rezeption befand und offensichtlich mit einem mitgebrachten Gegenstand gewaltsam geöffnet wurde.

Mit einem Betrag von rund 1.000 Euro flüchtete der Täter durch ein Fenster des Speisesaales, da der Haupteingang verschlossen war.

Täterbeschreibung:

Der Täter wird beschrieben als etwa 30 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Dunkle Haare, normale Statur, nordafrikanisches Erscheinungsbild. Sprach ein akzentfreies Deutsch.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Frankfurter Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 069/755-52499 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen.

