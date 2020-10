44-Jährigen nach verschiedenen Delikten in Psychiatrie gebracht

Eschwege (ots) – Am Donnerstagabend 29.10.2020 hat ein 44-Jähriger aus Meinhard für einen größeren Einsatz der Polizei in Eschwege gesorgt und muss sich nun für gleich mehrere Straftaten verantworten. Zunächst war die Polizei in Eschwege gegen 21.20 Uhr von Zeugen darüber informiert worden, dass ein Mann, der offenbar erheblich unter Alkoholeinfluss steht, soeben mit seinem Fahrzeug von der Forstgasse in Eschwege aufgebrochen sei. Zuvor sei der Mann aus einer Kneipe in der Innenstadt von Eschwege gekommen. Die Fahndung der Beamten nach dem Verkehrsteilnehmer verlief aber zunächst erfolglos.

Etwas später wurden der Polizei dann allerdings Streitigkeiten in der Wilhelm-Gisbertz-Straße in Meinhard-Grebendorf gemeldet, woraufhin die Beamten dann zur Klärung dorthin fuhren. An besagter Örtlichkeit war es kurz zuvor offenbar zu verbalen Streitigkeiten zwischen einem 44-Jährigen und einer 27-jährigen Familienangehörigen gekommen, in deren Verlauf der 44-Jährige dann aber auch beleidigend wurde und die Frau angespuckt haben soll. Darüber hinaus hatte der 44-Jährige die Frau auch körperlich angegangen, geschubst und eine Tür eingetreten.

Als die Polizei vor Ort eintraf, war der 44-jährige Aggressor allerdings nicht mehr auf dem Grundstück anzutreffen. Bei der Absuche des Grundstücks stießen die Beamten dann auf den Wagen des Mannes, bei dem es sich bei näherer Begutachtung um das Auto aus der mutmaßlichen Trunkenheitsfahrt in Eschwege handelte. Kurz darauf wurden die Beamten auf den 44-Jährigen unweit des Grundstücks aufmerksam und konnten den Mann nach kurzer Flucht festnehmen.

Der 44-Jährige, der sich bei seiner Festnahme sträubte und während der ganzen polizeilichen Maßnahmen verbal extrem ausfällig und nicht steuerungsfähig war, musste letztlich aufgrund von Fremd-und Eigengefährdung der Psychiatrie in Eschwege zugeführt werden.

Zudem musste sich der 44-jährige Tatverdächtige wegen des Verdachts der Fahrt unter Alkohol-/Drogeneinfluss zwei Blutentnahmen unterziehen. Neben diesen Ermittlungen erwarten den

44-Jährigen außerdem Ermittlungen wegen Körperverletzung, Beleidigung und Sachbeschädigung.

Den Führerschein des Mannes stellten die Beamten sicher.

Parkplatzrempler

(ots) – Am Hessenring in Eschwege kam es am Donnerstagvormittag gegen 11.25 Uhr zu einem Parkplatzunfall, als eine 45-Jährige aus Eschwege mit ihrem Kleinbus beim Ausparken einen Mercedes Sprinter streifte. An dem Kleinbus entstand ein Schaden von 150 Euro, der Schaden an dem Sprinter wird mit 350 Euro angegeben.

Polizei Sontra

Unbekannte beschädigen Fahrrad

(ots) – Am Unbekannte haben in Sontra ein Fahrrad beschädigt. Das Rad stand in der Vimoutiersstraße an einem Durchgangstunnel am Bahnhof und war mittels Fahrradschloss an einem Brückengeländer gesichert. Die Tat geschah am Donnerstag zwischen 13.30 Uhr und 17.55 Uhr.

Als der 55-jährige Geschädigte aus Sontra sein Rad wieder abholen und wegfahren wollte stellte er fest, dass die Täter sowohl das Vorderrad als auch das Hinterrad beschädigt hatten. Die Polizei geht von einem Schaden in Höhe von 150 Euro aus. Hinweise an die Polizei in Sontra unter 05653/9766-0.

30-jähriger Verkehrsteilnehmer verursacht 7500 Euro Schaden

(ots) – Am Ein 30-Jähriger aus Alsfeld hat am frühen Donnerstagabend um kurz nach 17.30 Uhr einen Unfall verursacht, als der Mann mit einem Mercedes Vito in Sontra am Niedertor aus einem Parkstreifen rückwärts ausparkte und dabei gegen einen geparkten BMW stieß.

Offenbar war der 30-Jährige dabei so stark zurückgefahren, so dass der BMW zudem gegen einen Pfeiler gedrückt wurde. An dem BMW entstand ein Schaden von 5.000 Euro, der Schaden an dem Vito wird auf 2.500 Euro beziffert.

31-jähriger Autofahrer streift geparkten Pkw

(ots) – Am Ein 31-jähriger Autofahrer aus Sontra hat gestern Abend gegen 18.00 Uhr in der Knappenstraße aus Unachtsamkeit einen geparkten Pkw gestreift, als er in Sontra vom Glück-Auf-Platz kommend in Richtung Schulstraße unterwegs war.

An beiden Autos verursachte der 31-Jährige dadurch einen Schaden.

Polizei Witzenhausen

Portemonnaie gestohlen – Mit Kreditkarte Geld ab geholt

(ots) – Am Donnerstagmittag 29.10.2020 ist eine 70-jährige Witzenhäuserin Opfer eines Diebstahls geworden. Gegen 12.00 Uhr war die Seniorin beim Einkaufen in einem Lebensmittelmarkt im Bornemannweg in Witzenhausen unterwegs. Als die Frau ihre Handtasche einen Moment unbeobachtet ließ, griffen die unbekannten Täter zu und entnahmen die Geldbörse mit Kleingeld, EC-Karte und Krankenversicherungskarte.

Damit nicht genug, hoben die Täter in der Folge mittels der in der Geldbörse befindlichen Kreditkarte auch noch Geld vom Konto der Geschädigten ab. Insgesamt liegt der Stehlschaden bei etwa 185 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0 entgegen.

Sachbeschädigung an Pkw – Polizei sucht Zeugen

(ots) – Am Donnerstag 29.10.2020 wurde bei der Polizei in Witzenhausen eine Sachbeschädigung an Pkw zur Anzeige gebracht. Danach haben unbekannte Täter zwischen Sonntagmorgen 10.00 Uhr und Donnerstagnachmittag 15.00 Uhr in einer Tiefgarage in der Mittelburgstraße von Witzenhausen einen geparkten grauen Seat Ibiza beschädigt.

An der Fahrerseite des Seat wurden erhebliche Beschädigungen in Form von Eindellungen und Farbabrieb festgestellt. Der Schaden liegt bei 1.500 Euro.

Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter der Nummer 05542/9304-0.

