Worms – Zwei Verletzte bei Rotlichtverstoß

Worms (ots) – In der vergangenen Nacht, gegen 0:00 Uhr prallen zwei PKW im

Kreuzungsbereich der Schönauer Straße / Valckenbergstraße ineinander. Eine

20-jährige BMW-Fahrerin befährt die Schönauer Straße in Richtung

Willy-Brandt-Ring und achtet nicht das Rotlicht der Ampelanlage. Im

Kreuzungsbereich kommt es zur Kollision mit dem PKW der 47-Jährigen, die aus der

Valckenbergstraße in die Kreuzung einfährt. Beide Fahrerinnen klagen über

leichte Verletzungen und werden zur Untersuchung ins Klinikum gebracht. An den

PKW entstand Sachschaden von ca. 23.000 Euro. Diese sind nicht mehr fahrbereit

und werden abgeschleppt.

Worms – Stadtverwaltung Worms und Polizei kontrollieren gemeinsam

Worms (ots) – Gestern, in der Zeit von 14:00 – 20:00 Uhr unterstützten

Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte der Polizeiinspektion Worms und der

Bereitschaftspolizei den kommunalen Vollzugsdienst der Stadt Worms bei

Gaststättenkontrollen im Innenstadtbereich. Hierbei wurde die Rheinpromenade

sowie die Wormser Innenstadt bestreift und diverse Ladengeschäfte und

Gastronomiebetriebe auf die Einhaltung der Auflagen zur Bekämpfung der

Covid19-Pandemie aufgesucht. Insgesamt wurden 29 Gewerbebetrieb kontrolliert,

darunter Frisöre, Döner-Imbisse, Kneipen, Shisha-Bars, Restaurant-Betriebe sowie

diverse Ladengeschäfte in der Kaiserpassage. Bei einem Großteil der

kontrollierten Betriebe wurden keine Beanstandungen festgestellt, wohingegen bei

wenigen Mängel mit der Umsetzung der aktuellen Auflagen zu verzeichnen waren.

Bemängelt wurden hierbei unzureichend oder nicht geführte Kontaktlisten sowie

Reinigungslisten für Sanitäranlagen. In Einzelfällen legten Mitarbeiter den

Mund-Nasen-Schutz erst beim Erkennen der Beamten an. Eine Lokalität im Berliner

Ring musste aufgrund einer Vielzahl von Verstößen unmittelbar geschlossen

werden. In einem Imbissbetrieb wurde zum wiederholten Mal ein Fall von illegaler

Beschäftigung festgestellt. Parallel zu den Kontrollmaßnahmen der Gewerbeobjekte

wurden über 200 Passanten in der Fußgängerzone auf die aktuell geltende

Maskentragepflicht hingewiesen.