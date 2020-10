Fahrzeugbrand führt zu Vollsperrung

A6/Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrzeugbrand hat am Freitagnachmittag auf der A6

bei Kaiserslautern zu einer Vollsperrung geführt. Der Wagen brannte vollständig

aus. Verletzt wurde zum Glück niemand. Die Höhe des Sachschadens wird auf

mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

Kurz nach 14 Uhr bemerkte der Fahrer des Pkw auf seinem Weg in Fahrtrichtung

Saarbrücken, dass mit seinem Auto etwas nicht stimmte. Er lenkte das Fahrzeug

zwischen den Anschlussstellen Kaiserslautern-Einsiedlerhof und

Ramstein-Miesenbach in eine Nothaltebucht.

Als eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern in diesem Moment auf den Pkw

aufmerksam wurde, drang bereits dichter Qualm aus dem Motorraum. Deshalb wurde

sofort der rechte Fahrstreifen gesperrt und die Feuerwehr verständigt.

Kurz darauf schlugen die ersten Flammen unter der Motorhaube hervor und es kam

zu Verpuffungen. Weil Einzelteile des Fahrzeugs durch die Luft flogen und sich

über alle drei Fahrspuren verteilten, musste der Autobahnabschnitt komplett

gesperrt werden.

Durch die Sperrung kam es zu einem Rückstau bis kurz vor die Anschlussstelle

KL-West. Die Polizei leitete deshalb den Verkehr am Dreieck Kaiserslautern von

der Autobahn ab.

Nachdem die Lösch- und Aufräumarbeiten beendet waren, konnte die Vollsperrung

wieder aufgehoben werden. Alle drei Fahrspuren stehen seitdem wieder zur

Verfügung. Lediglich die Nothaltebucht muss gesperrt bleiben, weil dort aufgrund

der Hitzeentwicklung der Fahrbahnbelag stark beschädigt wurde. |cri

Enkeltrick zieht bei Senioren nicht

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Enkeltrick-Betrüger versuchen offenbar

auch, sich die Corona-Pandemie zu Nutze zu machen. Der Polizei wurden am

Donnerstag drei Fälle aus dem Stadtgebiet und dem Landkreis mit der bereits

bekannten Enkel-Masche gemeldet. In zwei Fällen versuchte der unbekannte Anrufer

seine „veränderte Stimme“ dadurch zu erklären, dass er angeblich einen

Mundschutz trage. Alle drei Frauen, die angerufen wurden, waren aber wachsam und

fielen nicht auf die Lügen herein.

In einem Fall waren die Betrüger besonders hartnäckig – sie versuchten es gleich

dreimal am gleichen Tag bei einer 74-Jährigen. Gegen 13 Uhr erhielt die Dame den

ersten Anruf der falschen Enkelin, die sich ziemlich frech verhielt und auf ihre

misstrauischen Fragen entgegnete, sie solle sich „nicht so anstellen“. Die

Seniorin blieb jedoch konsequent und antwortete genauso keck, dass sie die

Betrugsmasche kenne und der Trick bei ihr nicht funktioniere. Als sich dieselbe

Frau nur zehn Minuten später erneut meldete, sagte die 74-Jährige, dass der

Trick bei ihr immer noch nicht ziehe – und legte einfach auf. Gut drei Stunden

später meldete sich dann ein männlicher Anrufer und versuchte es mit der

Mundschutz-Lüge. Auch ihm schlug die resolute Dame ihre Antwort um die Ohren und

beendete das Gespräch. |cri

Kassiererin fällt Falschgeld auf

Kaiserslautern (ots) – Weil er mit Falschgeld seine Einkäufe bezahlen wollte,

ist ein Mann aus dem Stadtgebiet am Donnerstagmorgen aufgefallen. Als der

44-Jährige kurz vor 9 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Friedenstraße der

Kassiererin einen 50-Euro-Schein gab, merkte diese gleich, dass der Schein

„anders“ ist als eine normale Banknote. Bei genauerer Betrachtung stellte die

Frau fest, dass es sich um sogenanntes „Movie Money“, also kein echtes Geld

handelt.

Weil der betrügerische Kunde keine Ausweispapiere bei sich hatte, wurde die

Polizei hinzugezogen. Die Beamten nahmen den Mann mit zur Dienststelle, wo seine

Identität anhand von bereits vorliegenden Lichtbildern zweifelsfrei geklärt

werden konnte.

Der 44-Jährige machte keine Angaben zur Sache. Auf ihn kommt nun ein

Strafverfahren zu. |cri

Einbrecher kommen durchs Fenster

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Vermutlich im Laufe des Nachmittags

sind Einbrecher am Donnerstag in ein Haus in Hochspeyer eingedrungen. Die

unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und stiegen so in die

Wohnräume ein. Sie durchsuchten die Zimmer im Erdgeschoss sowie in den oberen

Stockwerken und stahlen einen Autoschlüssel, eine Marken-Sonnenbrille sowie zwei

hochwertige Kugelschreiber. Der Gesamtschaden summiert sich auf mehrere tausend

Euro.

Zeugen, denen zwischen 13.30 und 19.20 Uhr rund um die Nelkenstraße verdächtige

Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 /

369 – 2620 bei der Kripo Kaiserslautern zu melden. |cri

Gemeinsam gegen Corona!

Westpfalz (ots) – Die verstärkten Corona-Einschränkungen sollen zwar erst ab dem

kommenden Montag (2. November) gelten, aber schon am jetzigen Wochenende sind

von allen Einsicht und Solidarität gefragt. – Soll heißen: Dass die

angekündigten Schließungen erst nach dem Wochenende umgesetzt werden, ist kein

„Freibrief“ dafür, es bis Sonntagabend nochmal „krachen zu lassen“ und exzessiv

zu feiern.

Auch wenn bis einschließlich Sonntag quasi noch alles möglich ist, weil Kinos,

Kneipen, Sportstätten und Restaurants noch geöffnet sind, sollte das Wochenende

NICHT unter dem Motto stehen „Jetzt gilt’s!“ Vielmehr sollte sich jeder im

Klaren sein: Corona ist schon längst da – nicht erst ab der nächsten Woche!

Das Polizeipräsidium Westpfalz wird deshalb – wie schon in den zurückliegenden

Wochen und Monaten – mit seinen Dienststellen die kommunalen Ordnungsbehörden

unterstützen und verstärkt Kontrollen durchführen. Dabei steht die Gastronomie

ebenso im Fokus wie beliebte Treffpunkte im Freien oder auch stark besuchte

Ausflugsziele.

Um Infektionsketten zu unterbrechen und Neuinfektionen zu reduzieren, sind die

Dinge wichtig, die wir alle in den vergangenen Monaten „gelernt“ haben:

Einhaltung des Mindestabstands, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in den

vorgeschriebenen Bereichen (und dort, wo Abstände nicht eingehalten werden

können) sowie die Umsetzung der einfachsten Hygieneregeln.

Dabei kommt es auf jeden Einzelnen an!

Ordnungsbehörden und Polizei werden nicht in jedes Wohnzimmer schauen, aber auch

dort ist es unverzichtbar, dass sich jeder an die Vorgaben hält, keine großen

Partys feiert oder sich mit zu vielen Menschen aus zu vielen unterschiedlichen

Haushalten trifft.

Hier geht es nicht darum, bei Verstößen gegen die Corona-Regeln möglichst nicht

entdeckt zu werden, sondern durch Vernunft und Solidarität dazu beizutragen,

dass in absehbarer Zeit die Maßnahmen wieder gelockert werden können.

Die Frage, die sich jeder selbst beantworten kann, lautet: „Willst du ein Teil

des Problems sein – oder lieber ein Teil der Lösung?“

Eine gute Antwort und ein Schritt in die richtige Richtung wäre beispielsweise,

am Wochenende auf Halloween-Feierlichkeiten zu verzichten! Wer jetzt noch in

Gruppen von Haus zu Haus zieht, wilde Gruselpartys feiert und ohne Maske oder

Abstand Andere einem erhöhten Infektionsrisiko aussetzt, der hat die Situation,

in der wir alle stecken, noch nicht begriffen.

Deshalb: Schützt euch und Andere – nur gemeinsam schaffen wir es gegen Corona!

|cri

Aggressiver Ladendieb

Kaiserslautern (ots) – Am Donnerstagmittag hat der Detektiv eines

Einkaufsmarktes in der Fruchthallstraße einen 37-Jährigen dabei beobachtet, wie

er drei Dosen Thunfisch an sich nahm und das Geschäft ohne zu bezahlen verließ.

Der Kaufhausdetektiv sprach den Mann an, dieser versuchte zu flüchten. Nach

einigen Metern konnte der Detektiv den mutmaßlichen Dieb zunächst an der Jacke

festhalten. Der 37-Jährige versuchte sich daraufhin durch Schläge mit der Faust

und seinem Rucksack loszureißen.

Mit einem hinzugerufenen Detektiv gelang es schließlich, den Mann zu

überwältigen und ihn bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten. Er verhielt

sich so aggressiv, dass er sofort durch die Beamten gefesselt wurde. Während der

Durchsuchung, konnten die Polizisten in dem mitgeführten Rucksack eine

gestohlene Kreditkarte, sowie weitere Gegenstände finden, die wahrscheinlich

nicht dem 37-Jährigen gehören.

Auf den Beschuldigten kommen diverses Strafanzeigen zu. |elz

Frontalzusammenstoß

Rodenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Weil er wahrscheinlich noch schnell

überholen wollte, ist es am Donnerstagmorgen zwischen Rodenbach und

Einsiedlerhof zum Unfall gekommen.

Gegen 8 Uhr befuhr ein Lkw die Straße aus Richtung Rodenbach kommend in

Fahrtrichtung Einsiedlerhof. Ein 29-jähriger Fahrer eines Toyotas hinter ihm.

Dem Lkw kam ein Schulbus entgegen. Aufgrund der Breite der beiden Fahrzeuge,

verlangsamte der Lkw-Fahrer sein Tempo. Daraufhin setzte der 29-Jährige zum

Überholen an und kollidierte frontal mit dem unbesetzten Schulbus.

Der Bus und der Toyota kamen von der Straße ab und landeten im Grünstreifen.

Durch die Kollision wurde der allein im Schulbus befindliche Fahrer leicht

verletzt. Der Toyota-Fahrer war nach dem Zusammenstoß kurzzeitig bewusstlos.

Durch Ersthelfer wurde er aus dem Pkw geborgen. Sie kümmerten sich bis zum

Eintreffen der Rettungskräfte um die beiden Unfallbeteiligten.

Beide Männer kamen mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren

nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. |elz

Öffentlichkeitsfahndung nach Raubüberfall

Kaiserslautern (ots) – Eine Woche nach dem Raubüberfall auf eine

Postannahmestelle im Bereich Bännjerrück (wir berichteten:

https://s.rlp.de/BzvIh) wendet sich die Polizei mit einem Fahndungsaufruf an die

Öffentlichkeit. Auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz sind Aufnahmen

aus der Überwachungskamera veröffentlicht, die den Täter während der Tat zeigen.

Die Ermittler fragen: Wer erkennt den abgebildeten Mann? Wer hat ihn vor oder

nach der Tat gesehen und kann Hinweise geben, wo er sich aufhielt oder wohin er

flüchtete? Wurde er eventuell ohne Maske gesehen, so dass sein Gesicht zu

erkennen war? Benutzte der Mann vielleicht ein Fluchtfahrzeug (Auto, Roller,

Fahrrad) oder den Öffentlichen Personennahverkehr?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Telefonnummer 0631 / 369 2620 entgegen.

Bei dem Überfall am vergangenen Freitag, 23. Oktober, betrat der unbekannte

Täter gegen 8.15 Uhr das Geschäft in der Leipziger Straße und attackierte

unmittelbar die Laden-Inhaberin, die sich zu diesem Zeitpunkt allein in den

Räumen aufhielt. Er erbeutete mehrere Tausend Euro Bargeld und ließ die Frau

gefesselt zurück. Sie wurde etwas später von einem anderen Kunden entdeckt, der

die Polizei verständigte.

Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Mann nirgends mehr

gesichtet werden. Der Täter wird als auffallend groß bezeichnet, er trug eine

schwarze Hose und eine leuchtend-orangefarbene (reflektierende) Jacke, sein

Gesicht war maskiert. Auf dem Rücken hatte er einen schwarzen Rucksack. Der Mann

sprach gebrochen Deutsch. |cri

Bremsleitungen durchschnitten

Hochspeyer (Kreis Kaiserlautern) (ots) – Unbekannte haben von Dienstag auf

Mittwoch in Hochspeyer an einem Auto die Bremsleitungen durchgeschnitten.

Der Fahrer des Wagens war schon losgefahren, als er bei einem Bremsvorgang

merkte, dass etwas nicht stimmte. Er stellte den Wagen direkt an der Straße ab

und schaute nach: Die Bremsleitungen waren mit einem glatten Schnitt gekappt.

Der Corsa parkte von Dienstag, 20 Uhr bis Mittwoch, 7 Uhr, in der

Hundsbrunnertalstraße.

Während der Spurensuche der Polizei meldete sich ein weiterer Anwohner der

Straße und gab an, dass es auch an dem Fahrzeug seiner Partnerin eine Sabotage

gegeben hätte. Im gleichen Tatzeitraum wurde ihr das Luftventil des hinteren

rechten Reifens abgeschnitten.

Die Polizei ermittelt wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und

bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |elz