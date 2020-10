Verkehrsunfallmitteilung

Petersberg – Eine 21-jährige Skoda-Fahrerin aus Ehrenberg und ein 19-jähriger Ford-Fahrer aus Hilders wurden bei einem Unfall am Donnerstag (29.10.) leicht verletzt. Ein 23-jähriger VW-Fahrer befuhr gegen 07.25 Uhr in Petersberg die B 458 in Fahrtrichtung Fulda. In Höhe km 1.000 musste er sein Fahrzeug verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen. Der hinter ihm befindliche 19-jährige Ford-Fahrer hielt ebenfalls an. Die ihm nachfolgende Skoda-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurden alle drei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 11.200 Euro.

Verkehrsunfall

Fulda – Sachschaden in Höhe von etwa 7.500 Euro entstand bei einem Unfall am Donnerstag (29.10.). Eine 70-jährige BMW-Fahrerin befuhr gegen 09.30 Uhr in Fulda die Bellingerstraße aus Richtung Ronsbachstraße kommend und wollte im Kreuzungsbereich die Kohlhäuser Straße geradeaus überqueren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 47-jährigen VW-Fahrer, welcher die Kohlhäuser Straße aus Richtung Kohlhaus kommend in Fahrtrichtung Mainstraße befuhr. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der VW gegen einen Hyundai geschleudert, welcher im Kreuzungsbereich Bellingerstraße / Kohlhäuser Straße wartete, um dem VW die Vorfahrt zu gewähren. An allen drei Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Verkehrsunfallfluchtmitteilung – Zeugen gesucht!

Fulda – Ein weißer Ford S-Max wurde von einem unbekannten Fahrzeugführer an der rechten hinteren Tür beschädigt. Der Ford war am 30.10.2020 in der Zeit von 12 Uhr bis 13 Uhr in Fulda, Max-Reger-Straße Ecke Künzeller Straße auf dem dortigen Parkplatz in Höhe Hausnummer 95 ordnungsgemäß zum Parken abgestellt worden. Der Unfallverursacher, welcher mit einem silberfarbenen Pkw unterwegs war, beschädigte den Ford vermutlich beim Ausparken. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 1.200 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Fulda, Tel.: 0661/105-2300 oder -2301 in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß im Einmündungsbereich

Vogelsbergkreis (ots)

Alsfeld – Am Donnerstag, den 29.10.20, gegen 12:20 Uhr, befuhr eine Frau aus Alsfeld mit einem BMW X1 die Bürgermeister-Haas-Straße in Fahrtrichtung Altenburger Straße. Zur gleichen Zeit befuhr ein 23 Jahre alter Autofahrer aus Alsfeld mit seinem roten BMW die Altenburger Straße aus Richtung Alsfeld kommend in Richtung Altenburg. Im Einmündungsbereich der beiden Straßen missachtete die Alsfelderin den vorfahrtsberechtigten BMW des jungen Mannes und die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.500 EUR. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Verkehrsunfallflucht

Nentershausen – Am 28.10.20, gegen 17.30 Uhr stieß ein Nentershäuser Pkw-Fahrer mit seinem Opel-Kombi beim Rangieren in der Straße Tannenberg mit dem Fahrzeugheck gegen die Fahrerseite eines ordnungsgemäß geparkten Pkw Subaru aus Nentershausen. Schaden circa 1.800 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Durch Zeugen konnte das Kennzeichen abgelesen werden, somit konnte der Fahrer durch die Polizei ermittelt werden. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Verkehrsunfall

Bebra – Am 29.10.20, gegen 12 Uhr befuhr ein Pkw-Fahrer aus Bebra mit seinem Skoda die Bahnhofstraße parallel zum Bahnhof aus Richtung Hersfelder Straße kommend in Richtung „Biber-Kreisel“. Ein weiterer Pkw-Fahrer aus Gerstungen befuhr mit seinem Daimler die Bahnhofstraße aus Richtung Nürnberger Straße kommend. An der Einmündung Bahnhofstraße/Bahnhofstraße missachtete er das Verkehrszeichen „Vorfahrt gewähren“ und das Zeichen „vorgeschriebene Fahrtrichtung rechts“ und bog nach links in die Bahnhofstraße Richtung „Biber-Kreisel“ ab. Hierbei übersah der Gerstunger den von rechts kommenden vorfahrtsberechtigten Pkw-Fahrer aus Bebra. Es kam zum Zusammenstoß. Gesamtschaden circa 4.000 Euro.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Dienstag (27.10.), um 12:55 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Sternerstraße in absteigender Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 4 beschädigte das Fahrzeug beim Vorbeifahren einen am Straßenrand geparkten roten Mercedes CLA200 einer 49-jährigen Frau aus Bad Hersfeld. Es entstand Schaden in Höhe von circa 650 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Donnerstagmorgen, um 09 Uhr, befuhr ein 46-jähriger Mann aus Lodz in Polen mit seinem Lkw die Klausstraße in Fahrtrichtung „An der Obergeis“. In der Klausstraße auf Höhe der Hausnummer 24 touchierte der Lkw-Fahrer mit seiner rechten Fahrzeugseite die Dachrinne des rechtsseitig befindlichen Geschäftsgebäudes. Nachdem der 46-jährige Mann kurz angehalten hatte ohne auszusteigen, setze er seine Fahrt nach rechts in die Straße „An der Obergeis“ fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Geschäftsgebäude entstand ein Schaden in Höhe von circa 150 Euro. Weitere Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06621/932-0 an die Polizeistation Bad Hersfeld, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unfall beim Überholvorgang mit erheblichem Schaden

Heringen – Am Donnerstag, um 11:50 Uhr, befuhren ein 80-jähriger Mann aus Heringen mit seinem BMW und ein 26-jähriger Mann aus Kassel mit einem Lkw die Landstraße 3255 aus Friedewald kommend in Richtung Herfa. Direkt vor dem BMW fuhr ein sehr langsam fahrendes Lkw-Gespann. Der 80-jährige BMW-Fahrer hatte bereits mehrmals versucht den Lkw zu überholen, indem er zur Fahrbahnmitte fuhr, um sich zu vergewissern, ob ein Überholmanöver möglich wäre. Kurz vor der Ortseinfahrt nach Herfa auf einer langgezogenen Gerade setze der 26-jährige Mann aus Kassel mit seinem Lkw zum überholen an. Als der Lkw-Fahrer auf Höhe des BMW fuhr, zog dieser plötzlich ebenfalls nach links, um seinerseits zu überholen und übersah dabei den neben ihm fahrenden Lkw. Es kam zum Zusammenstoß bei dem ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 11.000 Euro entstand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort mit Personenschaden

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (29.10.), um 16:41 Uhr, stand eine 59-jährige Frau aus Bebra am Kassenhäuschen am Parkplatz Markt und wartete bis sie an der Reihe war, um ein Ticket zu ziehen. Zu dieser Zeit fuhr eine 70-jährige Frau aus Bad Hersfeld mit ihrem schwarzen Mitsubishi Space Star der wartenden Frau von hinten leicht in die Beine. Die Unfallverursacherin hielt kurz an, sagte es täte ihr Leid und fuhr danach weiter, ohne sich um die Geschädigte zu kümmern und ihre Personalien zu hinterlassen. Die Geschädigte notierte sich das Kennzeichen der Unfallverursacherin. Bei dem Unfall erlitt die 59-jährige Frau aus Bebra leichte Prellungen. Hinweise zum Unfall bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Heringen – Am Freitag (23.10.), gegen 23:00 Uhr, fuhr ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug rückwärts gegen den Gartenzaun eines 79-jährigen Mannes in der Melanchthonstraße 1. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Höhe des Schadens ist zum derzeitigen Zeitpunkt nicht bekannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Bad Hersfeld – Am Donnerstag, gegen 18:20 Uhr, parkte eine 57-jährige Frau aus Bad Hersfeld ihren roten Mitsubishi Space Star in der ersten Parkreihe gegenüber dem Haupteingang des Geschäftes Woolworth. Laut Zeugin parkte ein bislang unbekannter Unfallverursacher mit seinem orangefarbenen VW Passat rückwärts aus und stieß gegen den geparkten Mitsubishi der 57-jährigen Frau. Daraufhin wurde der unbekannte Unfallverursacher durch die Zeugin, eine 54-jährige Frau aus Heringen, angesprochen, den Schaden zu regulieren. Die Zeugin ging nun ins Geschäft und der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder Online unter www.polizei.hessen.de.

Bundeswehrsoldat überwältigt Straftäter im Bahnhof Fulda

Fulda (ots) – Ein couragierter Bundeswehrsoldat aus Hanau mischte sich gestern

Abend (29.10.; 20:30 Uhr) in eine Auseinandersetzung zwischen zwei Männern im

Bahnhof Fulda ein. Der Soldat kam einem 21-Jährigen aus Fulda zur Hilfe und

brachte einen gleichaltrigen Schläger zu Boden.

Er hielt ihn bis zum Eintreffen der Bundespolizei fest.

Der Schläger soll sein Opfer zuvor in der Innenstadt, zusammen mit zwei weiteren

Komplizen, überfallen und dabei 20 Euro Bargeld gestohlen haben. In der

Bahnhofsunterführung hatte sich der Streit später fortgesetzt.

Der Fuldaer, ein Asylbewerber aus Afghanistan, erlitt dabei leichte Prellungen

im Gesicht sowie einen abgebrochenen Zahn.

Dank des 26-jährigen Soldaten konnten weitere Straftaten verhindert werden. Bei

der anschließenden Durchsuchung des Tatverdächtigen, dem 21-jährigen aus

Oberaula, ein Asylbewerber aus Guinea, fanden die Bundespolizisten Bargeld und

eine geringe Menge Marihuana.

Opfer bekommt Geld zurück

Auf Vorhalt der Beamten räumte er den Überfall ein und gab dem Opfer das Geld

zurück. Das Marihuana stellten die Beamten sicher.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Festgenommenen ein

Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise unter der Telefon-Nr.

0561/81616-0 oder an die Polizei in Fulda Tel.-Nr. 0661 105 – 0.

Schuhe geklaut

Schlitz – Unbekannte versuchten zwischen Mittwochnachmittag (28.10.) und Donnerstagvormittag (29.10.) vergeblich in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße „Am Grund“ einzubrechen. Sie gaben schließlich auf, stahlen aber ein paar Damenstiefeletten, die vor der Wohnung standen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 100 Euro. Der Wert des Diebesguts circa 60 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fernseher und Lautsprecher gestohlen

Alsfeld – Unbekannte verschafften sich am Mittwoch (28.10.), zwischen 15 und 18 Uhr, gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der New-Mill-Straße und stahlen einen Fernseher und eine Musikbox der Marke JBL. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 50 Euro; der Wert des Diebesguts circa 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gaststätte

Alheim – Unbekannte drangen im Ortsteil Baumbach zwischen Mittwochabend (28.10) Und Donnerstagmittag (29.10.) gewaltsam in eine Gaststätte in der Niederellenbacher Straße ein. Sie rissen die äußeren und inneren Bewegungsmelder der Gaststätte ab und durchsuchten sie. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrrad gestohlen

Bad Hersfeld – Unbekannte stahlen am Mittwochabend (28.10.) ein E-Bike der Marke Elops. Das Rad stand in der Straße „An der Untergeis“. Der Wert des Diebesguts beträgt circa 1.600 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Schlüssel gestohlen

Großenlüder – Unbekannte drangen zwischen Montagnachmittag (19.10.) und Freitagabend (23.10.) gewaltsam in ein unbewohntes Einfamilienhaus in der Straße „Am Fronhof“ ein und stahlen einen Schlüssel. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Vollsperrung am Kirchheimer Dreieck durch umgestürzten LKW-Anhänger Kirchheim (ots)

Am Donnerstagabend 29.10.2020, kam es gegen 21:50 Uhr am Kirchheimer Dreieck, Gem. Kirchheim, Kreis Hersfeld/Rotenburg auf der BAB 7 kurz vor dem Abzweig zur BAB 4 Richtung Dresden zu einem Verkehrsunfall.

Ein 34-jähriger rumänischer Klein-Lkw-Fahrer aus Dänemark, befuhr mit seinem Gespann, Klein-Lkw und Anhänger, mit beladenem Klein-Lkw, die BAB 7 in Richtung Süden auf dem rechten Fahrstreifen. Aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn, kam der Anhänger ins Schlingern. Der Fahrer verlor die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte links in die Betonschutzwand. Aufgrund dessen wurde die nicht vorschriftsmäßige Ladung vom Anhänger geschleudert und kam entgegengesetzt, auf dem linken Fahrstreifen zum Liegen. Das Zugfahrzeug kippte um und blieb auf der mittleren Spur liegen. Ein auf dem linken Fahrstreifen folgender 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Augsburg, erkannte das unbeleuchtete Fahrzeuggespann zu spät und fuhr frontal auf den liegengebliebenen Klein-Lkw. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand ein Sachschaden, der auf ca. 23.600,00 EUR geschätzt wird. Während der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die BAB 7 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld/West und dem Kirchheimer Dreieck für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden. Dementsprechende Rundfunkwarnmeldungen wurden veranlasst. Eine Umleitung wurde ab Bad Hersfeld/West empfohlen.

Die Staulänge betrug in etwa 5 km. Danach lief der Verkehr zunächst einspurig an der Unfallstelle vorbei, bis nach 2 Stunden die Fahrbahn wieder frei gegeben werden konnte. Da der rumänische Fahrer des Klein-Lkw keinen gültigen Führerschein nachweisen konnte, wurde durch die Staatsanwaltschaft-Fulda eine Sicherheitsleistung in Höhe von 400,00 EUR festgesetzt.