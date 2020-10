Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch – 30.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Bad Dürkheim: Überquerungshilfe übersehen

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.10.2020 gegen 18:00 Uhr wurde ein 7-jähriges Mädchen bei einem Verkehrsunfall in der Altenbacher Straße in Bad Dürkheim leicht verletzt. Ein 67-Jähriger befuhr mit seinem Fiat Seicento die Altenbacher Straße in Bad Dürkheim vom Kreisel kommend in Fahrtrichtung Kanalstraße. In Höhe der Einmündung zur gleichnamigen Altenbacher Straße übersah er die dortige Überquerungshilfe und überfuhr diese. Sowohl Fahrer als auch Beifahrerairbag lösten aus. Die 7-jährige Enkeltochter des Fahrers, welche auf der Rückbank saß, wurde bei dem Unfall leicht am Knie verletzt. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Vermutlich übersah der 67-Jährige, aufgrund einer Kombination aus einsetzender Dämmerung, leichtem Nieselregen und Scheinwerferlicht des Gegenverkehrs, die Überquerungshilfe. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Durch die Straßenmeisterei wurde an der Überquerungshilfe eine provisorische Beschilderung angebracht. An der Überquerungshilfe entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Am Ford ein Sachschaden von 2000 Euro.

Bad Dürkheim: Wildkamera gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Bereits am 18.10.2020 wurde auf einem Anwesen Am Mühlberg in Bad Dürkheim eine Wildkamera entwendet. Die Wildkamera war an einem Baum auf dem Grundstück angebracht. Die Kamera verfügte über eine Bild-Sendefunktion und versendete bei erkannter Bewegung automatisch Bilder an das Mobiltelefon des 30-jährigen Eigentümers. Dieser erhielt am 18.10.2020 im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 19:00 Uhr mehrere Bildübertragungen. Vermutlich wurde die Kamera in diesem Zeitraum demontiert. Die übermittelten Bilder lassen keinerlei Hinweise auf den Täter zu. Es entstand ein Sachschaden von 250 Euro. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Bad Dürkheim: Geldbörse aus Handtasche gestohlen

Bad Dürkheim (ots) – Am 29.10.2020 gegen 11:30 Uhr wurde die Geldbörse einer 82-Jährigen entwendet. Sie befand sich in einem Einkaufsmarkt Am Obstmarkt in Bad Dürkheim und hatte ihre Handtasche samt Geldbeutel im Einkaufswagen abgestellt. Als sie an der Kasse stand bemerkte sie das Fehlen ihrer Geldbörse. Ermittlungen im Markt ergaben, dass sich eine bislang unbekannte weibliche Person an dem Einkaufswagen der Geschädigten herumdrückte und dann die Geldbörse einsteckte. Die Täterin hatte lange braune Haare und war mit einem Anglerhut, schwarzem Trenchcoat und schwarzen Hosen bekleidet. Im Geldbeutel befanden sich neben Führerschein, Personalausweis und Bankkarte auch 200 Euro Bargeld. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerk-heim@polizei.rlp.de

Wachenheim: Verkehrsunfallflucht

Wachenheim (ots) – Im Zeitraum von 28.10.2020 00:00 Uhr bis 29.10.2020, 15:00 Uhr wurde im Dürkheimer Weg in Wachenheim ein Gartenzaun beschädigt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Rangieren den Gartenzaum und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Aufgrund der Spurenlage, muss es sich dabei um ein Fahrzeug mit erhöhter Bodenfreiheit gehandelt haben, da das unter dem Zaun liegende Mauerwerk nicht beschädigt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 200 Euro. Es liegen keinerlei Täterhinweise vor. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Schlafend mit Weinflasche auf Schoß

Haßloch (ots) – Hinterm Steuer eingeschlafen ist am Donnerstagabend (29. Oktober 2010, 22:10 Uhr) die Fahrerin eines BMW in der Neustadter Straße. In einem Kreisel sei das Auto zuvor durch unsichere Fahrweise aufgefallen und habe dann auf der Fahrbahn ohne erkennbaren Grund angehalten, so eine Zeugin. Die verständigte Polizei fand eine Frau schlafend auf dem Fahrersitz des Wagens, auf dem Schoß eine angebrochene Weinflasche. Nach einer Weile gelang es die 40-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis aufzuwecken und einen Alkotest durchzuführen, der 2,37 Promille ergab. Sie wurde zur Dienststelle verbracht, wo man ihr Blut entnahm. Den Führerschein kassierte die Polizei und leitete ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein.

Gönnheim: Verkehrsschild beschädigt und geflüchtet

Gönnheim (ots) – Am 29.10.2020 gegen 08:00 Uhr beschädigte ein LKW-Fahrer in der Bismarkstraße in Gönnheim ein Wegweiser Schild. Der bislang unbekannte Fahrer befuhr mit seinem LKW mit Anhänger die Bismarckstraße in Gönnheim in Fahrtrichtung Friedelsheim und wollte nach rechts in die Bahnhofstraße abbiegen. Dazu musste er mehrere Male vor und zurück rangieren. Dabei beschädigte er ein Wegweiser Schild im Einmündungsbereich. Schließlich gab er den Abbiegeversuch auf und fuhr in Richtung Friedelsheim weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Aufmerksame Zeugen beobachteten den Vorfall und notierten sich das schwedische Kennzeichen des Anhängers. Es entstand ein Sachschaden von 300 Euro. Die Ermittlungen hinsichtlich der Verkehrsunfallflucht wurden aufgenommen.Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963 0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.