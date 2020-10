Zeugen gesucht – Kollision zwischen Fahrradfahrer und Straßenbahn

Ludwigshafen (ots) – Nach einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Straßenbahn, der sich am Donnerstag 29.10.2020 ereignete, sucht die Polizei nun nach dem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer war gegen 18.30 Uhr in der Mannheimer Straße in Richtung Frankenthaler Straße unterwegs, als er an der Kreuzung zur Sternstraße die rote Ampel missachtete. Eine vorfahrtsberechtigte Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Fahrradfahrer.

Eine Ersthelferin leistete sofort erste Hilfe. Der Fahrradfahrer rappelte sich aber auf und fuhr davon. Die Polizei sucht nun den Fahrradfahrer.

Der unbekannte Mann war circa 1,80m groß, zwischen 50 und 60 Jahre alt und hatte schwarze Haare.

Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Unbekannte versuchten am Donnerstag 29.03.2020 zwischen 6.30-17.30 Uhr in ein Wohnhaus in der Ernst-Eiselen-Straße einzubrechen. Der Versuch über die Terrassentür in das Haus zu gelangen scheiterte.

Es entstand lediglich Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro an der Terrassentür. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Zeugen gesucht – Unfall mit Rollern

Ludwigshafen (ots) – Ein 16-jähriger Rollerfahrer musste am Donnerstag 29.10.2020 verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden, nachdem ihm ein anderer Roller auffuhr. Der Jugendliche war gegen 19 Uhr mit seinem Roller in der Prälat-Caire-Straße unterwegs, als ein anderer Roller von hinten auffuhr. Der Jugendliche stürzte zu Boden und verletzte sich hierbei.

Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend in ein Krankenhaus. Der Unfallverursacher fuhr weiter und ließ den Jugendlichen verletzt zurück. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Ohne Ankündigung abgebogen und Unfall verursacht

Ludwigshafen (ots) – Ein Transporter verursachte am Donnerstag 29.10.2020 einen Verkehrsunfall und flüchtete anschließend. Der Transporter fuhr um 8.10 Uhr in der Rheinallee in Richtung Yorckstraße, als er plötzlich nach rechts ausscherte und in die Walzmühlstraße abbog ohne einen Blinker zu setzen. Eine nachfolgende 54-jährige Autofahrerin musste stark bremsen um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Ein hinter ihr fahrender Pkw konnte jedoch nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die 54-Jährige auf.

Der weiße Transporter mit Ladefläche fuhr weiter. Durch den Unfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 4.000 Euro. Die Polizei sucht nun den weißen Transporter. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Fahrraddieb erwischt

Ludwigshafen-Oppau (ots) – Ein 19-Jähriger wurde am Freitag 30.10.2020 bei einem Fahrraddiebstahl beobachtet und anschließend von der Polizei gestellt. Gegen 3.50 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Zeuge, wie ein junger Mann sich an einem abgeschlossenen Fahrrad in der Bad-Aussee-Straße zu schaffen machte. Dieser verständigte sofort die Polizei und sprach den Dieb direkt an.

Als die Polizei erschien, flüchtete der 19-Jährige zu Fuß. Die Flucht dauert nicht lange. Eine Streife erkannte den Dieb in unmittelbarer Nähe und nahm ihn fest. Dieser muss ich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls verantworten.