Widerstand gegen Polizeibeamte

Speyer (ots) – Nachdem ein 36-jähriger Mann am Donnerstagabend 29.10.2020 gegen 20:45 Uhr auf dem Postplatz seine Lebensgefährtin mehrfach geschlagen und verletzt hatte, wurde von Passanten die Polizei hinzugezogen. Auch gegenüber der Polizei zeigte er sich uneinsichtig und versuchte sich diesen in aggressiver Weise zu nähern.

Als er wiederholt den Aufforderungen der Polizei nicht nachkommen wollte, sollte er zu Boden gebracht und fixiert werden. Hierbei leistete der offensichtlich stark alkoholisierte Speyerer unter enormem Kraftaufwand Widerstand gegen die Polizisten, sodass ein Elektroschockgerät eingesetzt werden musste.

Hiernach konnte er in Gewahrsam genommen werden. Der Beschuldigte blieb unverletzt. Ein 27-jähriger Polizeibeamter verletzte sich leicht an der Hand.

Fahrrad- und Fahrzeugkontrollen – Kinder in Pkw völlig unzureichend gesichert

Speyer (ots) – 29.10.2020 – Am Donnerstag 29.10.2020 führte die Polizei Speyer im Rahmen der Überwachung des Straßenverkehrs erneut mehrere Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Speyer durch.

Bei Fahrradkontrollen in der Wormser Straße/Einmündung Rützhaubstraße konnten im Zeitraum 07:30-08 Uhr bei ca. 50 die Kontrollstelle passierenden Radfahrern 6 Radfahrer festgestellt werden, die die Einbahnstraße Wormser Straße in falsche Fahrrichtung befuhren. Die Radfahrer wurden auf ihr Fehlverhalten und die damit verbundenen Gefahren hingewiesen und verwarnt.

Bei Verkehrskontrollen im Zeitraum 14:30-16:30 Uhr konnte die Polizei 4 Gurtverstöße feststellen und verwarnen. Weiterhin wurden gegen eine Pkw-Fahrerin ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet, weil diese in der Wormser Landstraße eine bereits rot zeigende Ampelanlage passierte.

In einem Peugeot konnten gleich zwei ungesicherte Kinder festgestellt werden. Ein 5-jähriges Kind saß dabei zwar in einem Kindersitz, hatte den Sicherheitsgurt aber nicht angelegt. Seine Schwester im Säuglingsalter lag in einer Babyschale, die lediglich auf dem Beifahrersitz abgestellt war. Die Mutter wurde eindringlich auf die völlig unzureichende Sicherung der Kinder und die hiermit verbundenen Gefahren hingewiesen. Auch hier wurde für das festgestellte Fehlverhalten verwarnt.

Pkw-Treter durch Zeugenhinweis gestellt

Speyer (ots) – 29.10.2020, 14:25 Uhr – Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung leitete die Polizei am Donnerstagmittag gegen einen 31-jährigen Mann aus Speyer ein. Dieser konnte von einem Zeugen dabei beobachtet werden, wie er im Vorbeilaufen ohne erkennbaren Grund gegen einen in der Wormser Landstraße parkenden Mercedes trat und den Kühlergrill des Fahrzeugs beschädigte.

Der Zeuge teilte seine Feststellung einer Polizeistreife mit, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Wormser Landstraße befand. Diese konnte den Mann kontrollieren. Der Beschuldigte wies dabei einen Atemalkoholwert von 2,33 Promille auf. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. Angaben zur Motivation seines Handelns äußerte der 31-Jährige gegenüber den Beamten nicht.

Versuchter Einbruch in Apotheke

Speyer (ots) – 28.10.2020-29.10.2020 – Unbekannte Täter versuchte/n in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ein Bürofenster einer Apotheke in der Hilgardstraße aufzubrechen. Dies misslang, an dem Fenster entstand jedoch ein Schaden von rund 400 EUR.

Die Polizei sucht Zeugen, denen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Hilgardstraße aufgefallen sind. Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.