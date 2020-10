Fahndung nach Mini-Fahrer

Edenkoben (ots) – Die Polizei Edenkoben sucht im Zusammenhang der Unfallflucht nach einem dunklen Mini Cabrio mit SÜW-Kennzeichen, das zum Zeitpunkt des Unfallgeschehens aus der St.Martiner Straße nach links in Richtung Maikammer abbog. Bei dem Autofahrer soll es sich nach Zeugenangaben um einen 40-45 Jahren alten Mann mit Brille gehandelt haben.

Hinweise zum Verursacher erbittet die Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550. Bei dem Unfall wurde am Dienstag 27.10.2020 ein 10-jähriges Mädchen in der Weinstraße durch ein entgegenkommendes Fahrzeug, das wegen Gegenverkehr auf den Gehweg ausweichen musste, an eine angrenzende Mauer geschleudert und verletzt. Der Mini-Fahrer flüchtete.

Vorsicht, wenn die Stuttgarter Vollzugsbehörde anruft

Edenkoben (ots) – Eine vermeintliche Stuttgarter Vollzugsbehörde meldete sich über eine Bandansage bei einem 72-jährigen Mann. Als Grund wurde ein Pfändungsbeschluss angegeben. Um mit der Behörde direkt verbunden zu werden sollte die “1” und bei weiteren Informationen die “2” gedrückt werden.

Da sich beim Drücken der Taste “2” niemand meldete, legte der Mann auf und erstattete Strafanzeige.

Die Polizei warnt: Bei dieser Betrugsmasche wird durch die Betätigung einer Ziffer die Weiterleitung an eine kostenpflichtige Servicenummer veranlasst.

Erneuter Betrugsversuch wegen angeblicher Notlage

Oberhausen (ots) – Zu einem Betrugsversuch kam es am Donnerstagnachmittag 29.10.2020 gegen 15:00 Uhr in Oberhausen. Eine weibliche Person meldete sich telefonisch bei einer 78-jährigen Frau aus Oberhausen. Die Anruferin nannte einen Vornamen und gab an aus Angst ihren Führerschein zu verlieren, einen angerichteten Unfallschaden selbst bezahlen zu wollen.

Den Bargeldbetrag wollte sich die unbekannte Anruferin bei der 78-Jährigen ausleihen. Nachdem sich die Anruferin plötzlich auch mit einem deutlich geringeren Bargeldbetrag zufriedengab, wurde die Angerufene misstrauisch und beendete das Telefongespräch.

Bereits am Dienstag 27.10.2020 gegen 10:40 Uhr, hatte sich bei einer 75-jährigen Frau aus Bad Bergzabern ein angeblicher Polizeibeamter aus Berlin gemeldet und wollte in betrügerischer Absicht die persönlichen Daten der Angerufenen ausspähen.