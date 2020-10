Darmstadt

Öffentlichkeitsfahndung nach sexueller Belästigung – Wer erkennt den Abgebildeten?

Darmstadt (ots) – Nach der sexuellen Belästigung einer 17-jährigen Darmstädterin hat die Staatsanwaltschaft Darmstadt für den Fortgang der Ermittlungen beim zuständigen Amtsgericht einen Beschluss erwirkt, die von einer Videoüberwachung aufgenommen Bilder des Tatverdächtigen zu veröffentlichen.

Mit der Veröffentlichung der Bilder hoffen die Beamten auf Hinweise von Zeugen, die Aufschluss über die Identität des Abgebildeten geben. Der zirka 1,85 Meter große Mann steht im Verdacht, am Sonntag, den 27.09.2020, eine 17-Jährige auf ihrem Weg zur Arbeit sexuell belästigt zu haben.

Kurz vor 7 Uhr war ihr der Unbekannte ab dem Bereich Luisenplatz bis zum Hauptbahnhof gefolgt und hatte die junge Frau zweimal unsittlich am Gesäß berührt. Doch dem nicht genug. Der Tatverdächtige folgte der jungen Darmstädterin bis zum Hauptbahnhof.

Dort stieg er in die gleiche S-Bahn-3 mit Fahrtrichtung Frankfurt am Main.

Er verließ die Bahn zeitgleich mit der 17-Jährigen in Frankfurt an der Haltestelle “Hauptwache” und setzte seine Verfolgung bis zu einem Hotel in der Hochstraße fort. Danach entfernte er sich in Richtung Börsenstraße. In der S-Bahn, auf dem Weg zum und auch im Bereich des Hotels konnte der Unbekannte von Videokameras aufgenommen werden.

Täterbeschreibung:

Zum Zeitpunkt der Tat hatte er kurze, dunkelblonde, nach oben gegelte Haare. Sein Alter wurde auf etwa 30 Jahre geschätzt. Er trug eine helle Hose und war mit einer Stoffjacke bekleidet, auf der die zwei Buchstaben “Y” und “T” im Schulterbereich aufgenäht waren.

Die ermittelnden Beamten fragen: Wer kennt den Gesuchten und kann Hinweise zu ihm und/ oder seinem derzeitigen Aufenthaltsort geben?

Alle Hinweise werden von den zuständigen Ermittlern des Kommissariats 10 in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

45-Jähriger schleust 8 afghanische Männer ein

Dieburg (ots) – Nach dem Eingang von Zeugenhinweisen haben Polizeibeamte am Donnerstagnachmittag 29.10.2020 gegen 15 Uhr, einen 45-jährigen Lastwagenfahrer und sein Gefährt auf einem Firmengelände “Im Gelfengarten” kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sich entgegen der auf den Ladepapieren aufgeführten Ware, 8 männliche Personen auf der Ladefläche befanden, die mutmaßlich aus dem Ausland eingeschleust worden waren.

Der Gesundheitszustand der festgestellten Personen wurde im Rahmen einer sofortigen ärztlichen Untersuchung überprüft. Dabei wurden glücklicherweise keinerlei Beeinträchtigungen festgestellt.

Nach ersten Erkenntnissen sind die 8 Männer, darunter 3 Heranwachsende, von afghanischer Herkunft. Fünf der festgestellten Personen wurden der zuständigen Ausländerbehörde, die drei Heranwachsenden in die Obhut des Jugendamtes überstellt. Gegen den Fahrer wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verdachts des Einschleusen von Ausländern eingeleitet.

Wandgemälde mit schwarzer Farbe übersprüht – Wer kann Hinweise zu den Tätern geben?

Pfungstadt (ots) – Wie der Polizei jetzt bekannt wurde haben noch unbekannte Vandalen in der Nacht zum Dienstag (26.- 27.10.) ihr Unwesen in der Kirchstraße getrieben und dort das Wandgemälde am Gebäude einer Jugendeinrichtung mit schwarzer Farbe übermalt. Der verursachte Schaden in Höhe von mindestens 200 Euro steht hier dem deutlich höheren, individuellen Wert gegenüber.

Die Polizei in Pfungstadt ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nimmt in diesem Zusammenhang alle Hinweise zu den Tätern unter der Rufnummer 06257/9509-0 entgegen.

Einbruch in Bürogebäude – Zeugen gesucht

Erzhausen (ots) – Auf die Büroräume einer Elektrotechnikfirma in der Bahnstraße hatten es noch unbekannte Täter am Freitag (30.10.) in der Zeit zwischen 24 und 7 Uhr abgesehen. Über ein rückwärtig gelegenes Fenster gelangten die Kriminellen gewaltsam in das Gebäude und entwendeten dort unter anderem Werkzeug.

Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K21/22) ist mit den weiteren Ermittlungen betraut. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Verdächtiges beobachten konnten, werden gebeten, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Ford B-Max flüchtet von Unfallstelle – Zeugenaufruf

Eppertshausen (ots) – Am Mittwoch 28.10.2020 kam es gegen 16:20 Uhr auf der Hauptstraße in Eppertshausen zu einem Verkehrsunfall. Ein Ford B-Max touchierte im Vorbeifahren ein auf der Hauptstraße geparktes Fahrzeug. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.000 EUR. Anwohner haben den Knall gehört und den Halter des geparkten Fahrzeuges auf den Unfall aufmerksam gemacht.

Bei dem Unfall gingen Fahrzeugteile des Verursachers verloren. Daher sucht die Polizei derzeit nach einem auf der Beifahrerseite beschädigten Ford B-Max in Sandfarbe/Beige. Zeugen, die den Vorfall beobachtet oder Hinweise auf ein beschädigtes Fahrzeug haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06071/9656-0 bei der Polizeistation in Dieburg zu melden.

Groß-Gerau

Polizei fahndet nach unbekanntem Exhibitionisten

Rüsselsheim (ots) – Ein Tatverdächtiger hat sich am Donnerstagmittag 29.10.2020 vor einer 45-Jährigen in der Unterführung am Emil-Fuchs-Platz entblößt. Gegen 12 Uhr bemerkte die Frau den unbekannten Mann hinter ihr mit heruntergelassener Hose. Der Täter führte sexuelle Handlungen an sich durch und ergriff in Richtung Darmstädter Straße die Flucht, nachdem sich die 45 Jahre alte Frau lautstark bemerkbar machte. Eine Fahndung nach dem Flüchtenden verlief noch ohne Erfolg.

Täterbeschreibung:

Er war circa 40 Jahre alt, 1,70 Meter groß und dick. Er hatte dunkle Haare, eine auffällig große Nase und laut Zeugin ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Bekleidet war er mit einer roten Jacke mit Flecken, einer Jeans und schwarzen Sneakern. Unterwegs war er mit einem Tretroller.

Zeugen, denen der Beschriebene bekannt ist oder die ihn näher beschreiben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06142/696-0 beim Kommissar 10 der Rüsselsheimer Kripo zu melden.

Enkeltrick dank aufmerksamer Bankangestellter gescheitert

Rüsselsheim (ots) – Dank einer aufmerksamen Bankangestellten konnte am Donnerstagnachmittag (29.10.) ein versuchter Enkeltrick verhindert werden. Eine 80 Jährige wurde im Laufe des Tages von den Trickbetrügern angerufen. Der Anrufer gab sich bei den Gesprächen als ihr Enkel aus. Er bräuchte unbedingt 18.000 Euro und schwor die Rüsselsheimerin ein, niemandem davon etwas davon zu erzählen. Die Seniorin begab sich daraufhin zu ihrer Bankfiliale und wollte sich das Geld auszahlen lassen. Die dortige Mitarbeiterin wurde jedoch misstrauisch und setzte sich mit der Tochter der Dame in Verbindung, weshalb der Schwindel aufflog.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei erneut vor dieser und anderer dreister Maschen. Übergeben Sie niemals Geld an Unbekannte nur aufgrund eines Telefonats. Ziehen Sie beim geringsten Verdacht Vertrauenspersonen zu Rate oder verständigen Sie die Polizei unter der 110.

Alkoholisierter Autofahrer nach Widerstand über Nacht in Polizeigewahrsam

Rüsselsheim (ots) – Ein alkoholisierter Autofahrer musste nach seinem Widerstand gegen Zivilfahnder die Nacht zum Freitag 30.10.2020 in Polizeigewahrsam verbringen. Gegen 22.20 Uhr stoppten die Beamten den 35-Jährigen im Bereich der Darmstädter Straße, nachdem er dort ohne Beleuchtung unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle fiel den Polizisten deutlicher Alkoholgeruch beim Gestoppten auf.

Da der Rüsselsheimer zunehmen aggressiv wurde, klickten bei ihm die Handschellen und er kam mit auf die Wache. Hierbei und bei den folgenden Maßnahmen leitete er starke Gegenwehr. Ein Alkoholtest ergab hier einen Wert von 1,51 Promille, was eine Blutentnahme zur Folge hatte. Da sich der 35-jährige Mann im Anschluss weiterhin aggressiv gegenüber den Beamten verhielt, kam er zur Ausnüchterung in eine Gewahrsamszelle. Wegen Verdachts des Fahren unter Alkoholeinfluss und des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte muss er sich jetzt in einem eingeleiteten Verfahren strafrechtlich verantworten.

Blutentnahme nach positivem Drogentest

Kelsterbach (ots) – Ein 23-Jähriger muss sich nach seiner vorläufigen Festnahme am Donnerstagabend 29.10.2020 in einem Verfahren wegen Verdacht des Fahren unter Drogeneinfluss strafrechtlich verantworten. Eine Polizeistreife hatte den Mann aus Mörfelden-Walldorf gegen 22.40 Uhr auf dem Parkplatz einer Gaststätte in der Mainstraße nach dem Einparken einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Den Polizisten fielen dabei deutliche körperliche Anzeichen beim Gestoppten auf, die eine Drogenbeeinflussung vermuten ließen. Der Verdacht wurde durch einen anschließenden Drogentest erhärtet, dieser reagierte positiv auf THC. Der 23 Jahre alte Autofahrer wurde vorläufig festgenommen und zur Blutentnahme mit auf die Wache gebracht. Hier erstatteten die Beamten Anzeige.

Kreis Bergstraße

Falsche Polizisten – Öffentlichkeitsfahnung mit Bildern aus der Überwachungskamera

Heppenheim/Hochtaunuskreis (ots) – Nachdem im April 2020 in Heppenheim Schmuck und Geld im Wert von mehreren Tausend Euro mit der Masche des falschen Polizisten einer Seniorin aus Heppenheim abgeknöpft wurden (wir hatten berichtet), suchen die Ermittlungsbehörden jetzt öffentlich nach einem Tatverdächtigen.

Den Tätern gelang es zudem, die EC-Karte zu ergaunern. Mit der Bankkarte fuhren die Gesuchten in den Hochtaunuskreis und haben einige Stunden nach der Tat an einem Geldautomaten in Bad Homburg bereits weitere 3000 Euro abgehoben. Die Bankfiliale war Video überwacht.

Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hat beim zuständigen Amtsgericht einen Beschluss erwirkt, die Bilder zu veröffentlichen.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20-35 Jahre, dunkel bekleidet. Der Gesuchte trägt einen Kapuzenpullover mit weißer Nike-Aufschrift an der linken Brustseite, eine Jacke mit Reißverschluss sowie schwarze Sportschuhe. Zudem trägt er eine dunkle Basecap mit weißem Nike-Logo, eine Sonnenbrille sowie Bluetooth Kopfhörer.

Wer kennt den Gesuchten und kann Hinweise zu ihm, seinem Umfeld und/ oder dem derzeitigen Aufenthaltsort geben? Alle Hinweise zu ihm nehmen die Fall zuständigen Ermittler des Kommissariats 23 in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 / 7060 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Odenwaldkreis

Zeugenaufruf nach VU-Flucht auf der K 49

Erbach (ots) – Die Geschädigte befuhr gegen 07:30 Uhr mit ihrem Pkw die K 49 aus Richtung Unter-Mossau kommend in Richtung Erbach. Auf gerader Strecke kam der 19-jährigen Odenwälderin ein schwarzer Pkw entgegen. Das dunkle Fahrzeug geriet auf die Gegenfahrbahn, weshalb die Verkehrsteilnehmerin nach rechts auf den Grünstreifen ausweichen musste. Dort lenkte sie nach links, der Pkw kam ins Schleudern und nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier überschlug sich das Fahrzeug im Böschungsbereich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Während die junge Frau durch den Unfall glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, entstand an ihrem Wagen Totalschaden. Der Fahrer des schwarzen Pkw entfernte sich, ohne anzuhalten, unerlaubt von der Unfallstelle. Um die Verletzte und den entstandenen Schaden kümmerte er sich nicht.

Zu dem flüchtigen Fahrzeug liegen keine weiteren Hinweise vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Erbach unter der Tel.-Nr. 06062-9530 in Verbindung zu setzen.

