Ludwigshafen: Stadtnotizen 30.10.2020

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

WBL beantwortet online Fragen zur Gelben Tonne

Leichtstoffverpackungen werden wie angekündigt ab 1. Januar 2021 über eine Gelbe Tonne eingesammelt. In den Stadtteilen Mitte und Nord/Hemshof kommen weiterhin die Gelben Säcke zum Einsatz.

Da eine solche Umstellung sicher Fragen aufwirft, bietet der Wirtschaftsbetrieb Ludwigshafen (WBL) Bürgern unter www.ludwigshafen-diskutiert.de die Möglichkeit, diese unmittelbar zu stellen. In der Zeit vom 2. bis 16. November stehen die Mitarbeiter des WBL auf dem städtischen Dialogportal für alle Belange zum Thema Gelbe Tonne Rede und Antwort.

Neben dem Gelben Draht und gelbetonne@ludwigshafen.de bietet der WBL mit ludwigshafen-disktutiert eine weitere direkte und unkomplizierte Informationsquelle für die Bürger zur Einführung der Gelben Tonne.

Der Gelbe Draht ist unter der Telefonnummer 0621 504-4747 von montags bis freitags, 7.30 bis 17 Uhr, und donnerstags bis 18 Uhr, erreichbar. Die E-Mailadresse gelbetonne@ludwigshafen.de steht rund um die Uhr für schriftliche Anfragen zur Verfügung.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Gartenstadt, Andreas Rennig, findet am Freitag, 6. November 2020, von 10 bis 12 Uhr im Ortsvorsteherbüro Gartenstadt, Königsbacher Straße 14, statt.

Radarkontrollen für die Woche vom 2. November bis 8. November 2020

Die Stadt Ludwigshafen nimmt in folgenden Stadtteilen Radarkontrollen vor.

Montag, 2. November: Friesenheim, Edigheim und Pfingstweide; Dienstag, 3. November: West, Mitte und Süd; Mittwoch, 4. November: Gartenstadt, Mundenheim und Maudach; Donnerstag, 5. November: Oggersheim, Ruchheim und Rheingönheim; Freitag, 6. November: Edigheim, Friesenheim und Oppau; Samstag, 7. November: Oggersheim und Nord.

Kurzfristige Änderungen behält sich der Bereich Straßenverkehr vor. Kontrollen können auch kurzfristig an anderen Stellen stattfinden.

Straßenbauarbeiten in der Michelsgasse

Die Michelsgasse wird von Montag, 2. November, bis Freitag, 4. Dezember 2020, zwischen Pfarrer-Krebs-Straße und der Zedtwitzstraße auf einer Länge von 450 Metern erneuert. Die Arbeiten umfassen den Straßenunter- und oberbau, die Straßenentwässerung sowie die Gehwege. Zur Durchführung der Arbeiten ist es notwendig, die Michelsgasse für den Verkehr zu sperren.

Der Bereich Tiefbau bittet für die durch die Maßnahmen verursachten Beeinträchtigungen um Verständnis.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Südliche Innenstadt

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Christoph Heller in der Südlichen Innenstadt findet am Donnerstag, 5. November 2020, von 16 bis 17.30 Uhr im Ortsvorsteherbüro, Mundenheimer Straße 220, statt.

Sprechstunde des Ortsvorstehers Ruchheim

Die nächste Sprechstunde des Ortsvorstehers Dennis Schmidt in Ruchheim findet am Donnerstag, 5. November 2020, von 17 bis 19 Uhr im Ortsvorsteherbüro Ruchheim, Schlossstraße 1, statt.

Stadthaus Nord: Umzüge von Schuldnerberatung, KBV und Integrationsabteilung

Aufgrund der energetischen Sanierung des Stadthauses Nord stehen wieder Umzüge von Mitarbeitern an. Die Schuldnerberatung wird am Mittwoch, 4. November 2020, innerhalb des Stadthauses Nord umziehen und ist an diesem Tag telefonisch und per E-Mail nur eingeschränkt erreichbar. Am Donnerstag, 5. November 2020, werden die Integrationsabteilung und der Kommunale Betreuungsverein (KBV) ebenfalls umziehen, die Mitarbeiter sind an diesem Tag ebenfalls nur eingeschränkt erreichbar. Bis Ende des Jahres werden Fenstertausch und Dachsanierung des denkmalgeschützten Verwaltungsgebäudes abgeschlossen sein.