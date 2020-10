Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 30.10.2020 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und ihr habt etwas gesehen, dann wendet Euch bitte an die zuständige Polizeidienststelle.

Neustadt: Bei Vorführung Betäubungsmittel aufgefunden

Neustadt/Weinstraße (ots) – Ein 20-Jähriger, der als Beschuldigter in einem Gerichtsverfahren nicht erschienen ist, wurde noch während der Gerichtsverhandlung auf Anordnung des Amtsgerichts zwangsweise vorgeführt. Er sollte sich wegen Körperverletzung und Diebstahl verantworten. Bei der Festnahme zum Zwecke der Vorführung wurden 1,2gr Marihuana in seiner Hosentasche aufgefunden. Auch dafür wird er wieder vor Gericht erscheinen müssen.

Neustadt: Geschwindigkeitskontrolle im Schulbereich

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 30.10.2020 von 07:45 Uhr bis 08:20 Uhr wurde die Geschwindigkeit in der Landwehrstraße überprüft. In dem dortigen Schulbereich beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit 30 km/h. Insgesamt waren im genannten Zeitraum 14 Autofahrer zu schnell, die gemessene Höchstgeschwindigkeit lag bei 58 km/h.