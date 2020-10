Kaiserslautern – Die Stadt Kaiserslautern gedenkt ihres verstorbenen Ehrenbürgers Fritz Walter, der am 31. Oktober 2020 100 Jahre alt geworden wäre.

„Fritz Walter war ein fußballerisches Ausnahmetalent und hat als Spieler des FCK und als Nationalspieler wesentlich dazu beigetragen, Kaiserslautern überregional und international bekannt zu machen. Das positive und erfolgreiche Image, das die Stadt durch den Fußball jahrzehntelang genießen konnte, steht im Wesentlichen auf seinen Schultern. Noch viel beeindruckender als seine sportlichen Leistungen waren jedoch seine bescheidene und freundliche Art, seine Heimatverbundenheit und sein Engagement für seine Mitmenschen“,

würdigt Oberbürgermeister Klaus Weichel den bekanntesten Sohn der Stadt.

Walter steht bis heute sinnbildlich für die erfolgreiche Zeit des 1. FC Kaiserslautern in den frühen 1950er Jahren („Walter-Elf“) und ebenso für den Gewinn der Fußball-Weltmeisterschaft im Jahre 1954 („Wunder von Bern“). Für seine Leistungen auf und neben dem Fußballplatz bekam Fritz Walter am 22. Dezember 1985 die Ehrenbürgerwürde der Stadt Kaiserslautern verliehen. Im selben Jahr wurde das Stadion auf dem Betzenberg nach ihm benannt. Walter war darüber hinaus Träger vieler weiterer Auszeichnungen wie etwa des Bundesverdienstkreuzes oder des silbernen Lorbeerblatts. Bereits seit 1958 ist er Ehrenspielführer der Fußball-Nationalmannschaft. Walter verstarb am 17. Juni 2002, nur wenige Monate nach dem Tod seiner Frau Italia. Sein Grab befindet sich auf dem Hauptfriedhof der Stadt Kaiserslautern. Alljährlich findet am 17. Juni am Grab der Walters eine Trauerfeier mit Kranzniederlegung statt.

Die Stadt würdigt Fritz Walter durch die Sonderstempelaktion der Deutschen Post am 1. Oktober sowie aktuell durch Sonderplakatierungen auf Bussen und an den Stadteingängen. Im Stadtmuseum läuft seit 4. Oktober eine Fritz-Walter-Sonderausstellung, die jedoch nach den Beschlüssen in Berlin am 1. November ihre Pforten bis einschließlich 1. Dezember vorübergehend schließen wird. Pandemiebedingt mussten auch alle Feierlichkeiten rund um das Jubiläum abgesagt werden.