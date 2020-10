Ludwigshafen: BASF sagt Veranstaltungen im November 2020 ab

Ludwigshafen – Aufgrund der von Bund und Ländern vereinbarten Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie sagt BASF alle öffentlichen Veranstaltungen ab, die im Zeitraum 2. bis 30. November 2020 geplant waren.

Im Einzelnen betrifft dies:

Alle Veranstaltungen im Rahmen des BASF-Kulturprogramms

Alle Veranstaltungen des BASF-Genießerkalenders

Alle Veranstaltungen des BASF Besucherzentrums

Das Besucherzentrum bleibt im gesamten November geschlossen. In diesem Zeitraum finden auch keine Werkrundfahrten statt. Auch der Erlebnis-Samstag am 14. November ist abgesagt. Die Schülerlabore bleiben mindestens bis zum Ende des ersten Schulhalbjahres geschlossen.

Im November ebenfalls geschlossen ist die ursprünglich vom 2. November bis 11. Dezember geplante Sonderausstellung im Besucherzentrum „Die IG Farben und das Konzentrationslager Buna-Monowitz. Wirtschaft und Politik im Nationalsozialismus.“ Die im November im Rahmen des Begleitprogramms geplanten Veranstaltungen werden nach Möglichkeit virtuell angeboten. Ob die Ausstellung im Dezember gezeigt werden kann, wird zu einem späteren Zeitpunkt und abhängig von der Pandemiesituation entschieden.

Insgesamt dürfen in den Veranstaltungshäusern der BASF am Standort Ludwigshafen, z.B. in Konferenzzentren, im Besucherzentrum oder Gesellschaftshaus, ab Montag, 2. November, keine Veranstaltungen mehr durchgeführt werden, auch nicht von Dritten.

Karten für das BASF-Kulturprogramm, die über den Webshop erworben wurden, werden automatisch innerhalb der nächsten zwei Wochen per Banküberweisung an die Kunden rückerstattet. Alle Kunden, die Tickets erworben haben, werden über das Vorgehen schriftlich informiert.

Auch Kunden, die sich für Veranstaltungen der BASF-Gastronomie angemeldet haben, werden benachrichtigt. Die für diese Veranstaltungen erworbenen Karten werden ebenfalls rückerstattet.

Bewerbungen für die Ausbildung sind weiterhin möglich. Für den November ausgesetzt werden die Präsenztests für Ausbildungsplatzbewerber. Die Bewerberinterviews finden in digitaler Form statt. Betroffene Bewerber werden persönlich informiert. Berufsorientierungspraktika für Schüler werden bis Ende Februar ausgesetzt. Die Berufsorientierungsangebote der BASF SE werden weiterhin digital angeboten. Informationen hierzu finden Sie unter www.basf.com/ausbildung.