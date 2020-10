Fangen wir von vorne an. Was sind Sozial- und Online-Kasinos? Sozialkasinos unterscheiden sich nicht so sehr von den Online-Kasinos selbst.

Was sie auszeichnet, ist der Name, die Tatsache, dass sie sozial sind, und dass sie sehr gut in Social-Media-Plattformen integriert sind. Ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass sie kostenlos gespielt werden können. Obwohl es als Casino bezeichnet wird, ist es nicht gerade ein Glücksspiel im wahrsten Sinne des Wortes, da diese Spiele kostenlos sind. Es stellt eine einfache Möglichkeit dar, die Casino-Atmosphaere zu erleben, ohne tatsächlich an einem richtigen Casino-Turnier teilzunehmen oder ein landgestütztes Casino zu besuchen. Gespielt werden können sie entweder im Webbrowser oder über eine eigene Anwendung, wobei das letztere die schnellste und simpelste Methode ist.

Sozial Casinos

Was Sozialkasinos auszeichnet, ist die Interaktion zwischen den Spielern, die Fähigkeit, mit Freunden zu spielen und Kontakte zu knüpfen; sie werden ausschließlich wegen ihres Unterhaltungswertes gespielt. Sozialcasinos existieren nicht so lange wie reguläre Online-Casinos, wurden aber mit der Zeit immer populärer, insbesondere seit es soziale Plattformen wie Facebook gelang, neue Ufer zu erklimmen. Online-Spiele im Allgemeinen sind neben den sozialen Medien aufgeblüht und haben das Spielen an die Spitze der modernen Unterhaltung gebracht.

Die einfache Tatsache, dass die Spiele selbst kostenlos sind, ist es, was viele Menschen zu diesen Spielen hinzieht. Ein weiterer großer Vorteil ist die Möglichkeit, die Spiele unterwegs und zu jeder Zeit zu genießen. Die Leute finden an Videospielen, die sie mit oder gegen ihre Freunde spielen, Gefallen; das verdeutlicht, dass Sozialcasinos bei Leuten auf der ganzen Welt beliebt sind. Ein Beispiel für ein Casinospiel, das vielen Menschen bekannt sein dürfte, ist Zynga Poker, das auf Facebook zu finden ist.

Online Casinos

Es gibt Online-Casinos, die bestrebt sind, die Erfahrung in einem landgestützten Casino zu imitieren. Die Zahl der Online-Plattformen ist in den vergangenen Jahren wesentlich gestiegen, wobei es fuer jede ambitionierte Person etwas gibt, um zum nächsten Schritt des Casinospiels ueberzugehen. Online-Casinos gibt es schon länger als Sozialcasinos, tatsächlich lässt sich ihr Ausgangspunkt bis zu den Anfängen des Internets zurückverfolgen, als Microgaming, ein Unternehmen mit Sitz auf der Isle of Man, 1994 das erste Online Casino der Welt auf den Markt brachte. Dies war nach der Verabschiedung des Freihandels- und Glücksspielgesetzes in Antigua und Barbuda möglich, das den Online-Betrieb von Casinos ermöglichte.

Einige Jahre später wurden die Online-Casinos in vielen anderen Ländern der Welt legalisiert. Eines der letzten Länder, in denen dies geschah, ist die Schweiz. Seit 2019 sind die Online-Casinos in diesem Land legal, und nur Betreiber, die eine landesweite Präsenz im Land haben, können online operieren. Dies hat dazu geführt, dass Online Casino Plattformen wie Starvegas für die Menschen in der Schweiz zugänglich wurden; ermöglicht wurde dies durch das Casino Interlaken.

Wie bereits erwähnt, haben Social-Media-Plattformen den Online-Casinos sehr geholfen. Eine andere Sache, die eine große Rolle in ihrer Entwicklung gespielt hat, war das Aufkommen von Smartphones. Dies hat sie für die Mehrheit der Menschen leicht zugänglich gemacht. Smartphones haben das Leben für alle einfacher gemacht und sind so etwas wie kleine persönliche Assistenten geworden, die wir in der Tasche tragen. Auf die Online-Casinos kann jederzeit, von überall und für jede Zeitspanne zugegriffen werden. Im Laufe der Jahre haben immer mehr Menschen Smartphones angenommen und dazu geführt, dass die Betreiber von Online-Casinos Anwendungen für Mobiltelefone entwickelt haben, die speziell auf den kleineren Bildschirm des Mobilgeräts zugeschnitten sind und es für den Benutzer zu einem nahtlosen Erlebnis machen.

Zusammenfassung

Sozial- und Online-Casinos sind im Grunde genommen dasselbe und doch leicht unterschiedlich. Was sie unterscheidet, ist die Art der Spiele, die sie anbieten. Bei Sozialkasinos sind die Spiele kostenlos und die Spieler können mit oder gegen ihre Freunde spielen. Trotz der schnellen Zunahme an Online-Glücksspielen, besuchen die Leute immer noch gerne ein landgestütztes Casino. Leider ist die Online-Gluecksspielindustrie nicht imstande dasselbe Szenario wahrheitsgetreu wiederzugeben, nämlich die Atmosphäre und Stimmung eines echten Kasinos, bei dem man mit Menschen interagiert. Allerdings schaffen es Sozialcasinos immer noch, dies bis zu einem gewissen Grad zu reproduzieren, insbesondere den Aspekt der sozialen Interaktion.

Das Online-Spielen bietet eine angenehmere Erfahrung, bei der die Leute so viel spielen können, wie sie wollen. Menschen koennen bei landgestützten Casinos aus ihrer Komfortzone treten und am echten Spielgeschehen teilnehmen. So oder so, beide Optionen bleiben verfügbar, und es gibt Auswahlmöglichkeiten bei der Entscheidung, ob man das echte Spiel besuchen oder ob man es online erleben möchte.